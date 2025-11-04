Als Favorit gëllt de Zohran Mamdani
New York wielt en Dënschdeg en neie Buergermeeschter
© Photo by ANGELA WEISS / AFP
De Mamdani, e 34 Joer alen Demokrat, bezeechent sech selwer als Sozialist.
Sollt hie wannen, wär hien den éischte muslimesche Buergermeeschter an der Geschicht vun der US-Metropol. No engem Korruptiounsskandal kandidéiert den aktuelle Buergermeeschter Eric Adams net méi.
De Republikaner Trump ass net frou mam Zohran Mamdani, et wier, senge Wierder no, e "verréckte Kommunist", sou den US-President.
Den Donald Trump huet dann och gedreet déi finanziell Hëllefe fir New York op de Minimum ze reduzéieren, wann de Mamdani wënnt.
