Puer Deeg virum Optakt vun der Weltklimakonferenz COP 30 a Brasilien, sollen d'europäesch Klimaziler bis 2040 festgeluecht ginn.

Virop wéi wäit Zäregasen solle reduzéiert ginn.



Lëtzebuerg huet sech do fir eng Reduktioun vu 90% engagéiert, sou wéi et vun der EU-Kommissioun proposéiert gouf. Dernieft gëtt iwwert de Klimaplang bis 2035 decidéiert, dee op der Weltklimakonferenz muss agereecht ginn.



De Grand-Duché ass duerch den Ëmweltminister Wilmes vertrueden. Konkret geet et bei dësem Treffen wuel ëm en Tëschenzil fir d'UNO fir d'Zäregaser bis 2035 ze reduzéieren, wéi och ëm en Tëschenzil fir d'EU fir eng Reduzéierung bis 2040.

Déi 27 Memberlänner si bei Thema Klimaschutz zerstridden. Et wier allerdéngs un der Zäit, "sech op d'Zil fir 2040 ze eenegen", huet et e Méindeg vun der dänescher EU-Presidence geheescht.

Hei den offizielle Communiqué vum Ëmweltministère

Le ministre Serge Wilmes à la réunion extraordinaire du Conseil «Environnement» de l'Union européenne à Bruxelles (04.11.2025)

Communiqué par : ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité



Le ministre de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes, participera à la réunion extraordinaire du Conseil «Environnement» de l'Union européenne, qui se tiendra le 4 novembre 2025 à Bruxelles.

Sur invitation de la présidence danoise du Conseil, les points suivants figurent à l’ordre du jour:

Loi européenne sur le climat

À la suite du débat d'orientation du 18 septembre et des orientations politiques du Conseil européen du 23 octobre, les ministres de l'Environnement et du Climat se réuniront pour un débat d'orientation générale sur la proposition de modification de la «loi européenne sur le climat».

Ils débattront notamment du niveau d'ambition de l’objectif de réduction de 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2040 proposé par la Commission, ainsi que de ses modalités futures de mise en œuvre. Les orientations exprimées par les chefs d'État visent surtout à aborder les questions de la compétitivité et des transitions écologique et numérique afin de faciliter les discussions.

Contribution déterminée au niveau national de l'UE présentée à la CCNUCC

Les ministres de l’Environnement et du Climat sont également invités à se prononcer sur la contribution déterminée au niveau national de l'Union européenne, un document qui reflète l'ambition climatique de l'Union européenne pour 2035, et qui doit être soumis avant la COP 30, qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil.

Les CDN font partie intégrante de l'Accord de Paris, lequel prévoit que chaque partie de l’Accord doit actualiser sa CDN tous les cinq ans. Elles établissent les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions et s'adapter aux conséquences du changement climatique. L'UE présente une CDN unique en son nom et au nom de ses États membres.

À l’occasion des Conseils «Environnement» du 18 septembre et du 21 octobre 2025, le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité a réitéré l’engagement du Gouvernement luxembourgeois en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90 % d’ici 2040, conformément aux recommandations scientifiques, tout en garantissant la prévisibilité nécessaire pour toutes les parties prenantes concernées et en renforçant la compétitivité industrielle des entreprises. Tout au long des instances préparatoires, le Luxembourg a soutenu la présidence danoise dans ses efforts pour parvenir à un accord ambitieux.