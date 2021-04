Via eng Online-Plattform kann ee bei verschiddenen Diskussiounsplattforme matmaachen a Propositioune maachen, wéi d'EU sech an Zukunft soll opstellen.

Alleguer déi Virschléi ginn da regroupéiert a sollen am éischten Hallefjoer 2022 an eng EU-Reform mat afléissen.

Geleet gëtt dat Ganzt vun den 3 bedeelegten Institutiounen, also der EU-Kommissioun, dem Europaparlament an och de Memberlänner déi d’Rotspresidence hunn, also momentan Portugal, an dono Slowenien a Frankräich.

D’Online-Diskussioune sollen et souwuel op europäeschem, wéi och nationalem an och regionalem Niveau ginn.