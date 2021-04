Wéi den europäeschen Äerdbeobachtungsservice Copernicus en Donneschdeg matdeelt, huet sech d'Klima an Europa och d'lescht Joer weider opgehëtzt.

Dem 4. Klimabericht vum EU-Satellitteservice no louchen d'Temperaturen an Europa ëm 2 Grad iwwert de Wäerter, déi sech an enger Welt ouni CO2-Emissiounen erginn hätten.

A Sibirien goufe souguer Temperature gemooss, déi ëm 4 Grad iwwert dem Normalwäert leien. Am weltwäite Moossstaf war d'Joer 2020 eent vun de wäermsten, op enger Stuf mam Joer 2016. D'arktesch Äis ass op déi klengste jeemools gemoossen Uewerfläch geschmolt.

D'Konzentratioun vu Kuelendioxid a Methan ass an der Atmosphär dem Bericht no d'lescht Joer ëm 0,6, respektiv 0,8% an d'Luucht gaangen. Domat gouf den héchste Wäert enregistréiert, zanter dem Ufank vun de Satellittemiessungen am Joer 2003. D'CO2-Konzentratioun an der Atmosphär läit den Ament ëm 50% méi héich wéi an der virindustrieller Zäit.

Déi vu Copernicus festgestallte Wäerter si wäit vun der Zilsetzung vum Paräisser Klimaofkommes vun 2015 ewech. Fir dat Zil awer nach z'erreechen, missten d'CO2-Emissioune vun 2020 bis 2030 all Joer ëm 7,6% reduzéiert ginn.

D'Tendenz wier "onmëssverständlech", sou de Copernicus-Direkter Jean-Noël Thepaut. "E séiert Handelen ass gefuerdert." Souwuel bei den Temperaturen, wéi och bei der Hausse vun de Weltmierer weist sech an de leschten 10 bis 15 Joer eng Beschleunegung.

Ronn 200 Staaten hu sech den Ziler vum Paräisser Klimaofkommes verflicht. Ma schonn elo sinn d'Temperaturen ëm ronn 1,2% géintiwwer dem virindustriellen Zäitalter geklommen. Déi lescht 6 Joer ware gläichzäiteg déi wäermst zanter den Temperaturopzeechnungen.

Wann deen Trend weidergeet, kéinten de Wëssenschaftler no an der Mëtt vum Joerhonnert grouss Deeler vun den Tropen onbewunnbar sinn. Bei enger weiderer Hausse vum Mieresspigel kéinten Honnerte Mënsche forcéiert sinn, hir Heemescht ze verloossen.

Ronn 40 Staat- a Regierungscheffe beroden en Donneschdeg op Invitatioun vum US-President Joe Biden beim virtuelle Sommet iwwert de Klimaschutz. D'USA si jo selwer zeréck am Paräisser Klimaofkommes a wëllen hir Beméiungen am Kampf géint d'Äerderwiermung verstäerken.