Am Europaparlament zu Stroossbuerg gëtt en Dënschdeg iwwert den Handelsaccord mat Groussbritannien an der Suitte vum Brexit ofgestëmmt.

En Dënschdeg de Moien hunn d’Debatten ugefaangen – de Vott ass eréischt owes. Stroossbuerg fuerdert vun der Kommissioun méi Matsproocherecht.

Bis Enn Abrëll ass den Accord tëscht der EU an Groussbritannien, wou op Douanes-Fraisen an Quantitéitslimitatioune verzicht gëtt, just provisoresch valabel. Eréischt wann d’EU-Parlament et ratifizéiert, géif et dauerhaft gëllen.