Lëtzebuerg, Däitschland an Holland wëlle laang Déierentransporter an Drëttstaate verbidden, dat souwuel um Schëff wéi och um normale Stroossewee.

E Méindeg sinn an deem Kader d'EU-Agrarminister zu Lëtzebuerg zesummekomm. An engem gemeinsame Schreiwes hu Lëtzebuerg, Däitschland an Holland drop higewisen, dass eng déieregerecht Haltung op laangen Transporter dacks net méiglech ass.

"Dësem Déiereleed wëlle mir en Enn setzen", sot d'Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), "an dat muss EU-wäit gereegelt ginn, fir dass et net ëmgaange ka ginn, et keng Schlupflächer ginn." A wéiwäit déi aner 24 EU-Staaten d'Schreiwes matdroen, ass nach offen.

Lëtzebuerg, Däitschland an Holland verweisen drop, dass all Joer Milliounen Déiere lieweg vun der EU an d'Tierkei, an den Noen Osten, Nordafrika, Russland oder Asien transportéiert ginn. Trotz aktuellen EU-Bestëmmungen zum Schutz vun Déieren, kënnen dës baussent der Unioun dacks net ëmgesat ginn. E grousse Problem wier zum Beispill déi extrem Temperaturënnerscheeder - vu ganz niddereg bis gliddeg - bei Laangstreckentransporter. Virun allem am Summer kéinte sech d'Konditioune fir d'Déieren nach méi dramatesch verschlechteren, net just wéinst den Temperaturen, mä och duerch Waardezäiten un de Grenzen an an Häfen.

Esouguer mat nach méi strenge Kontrolle op hirem Gebitt, kann d'EU net garantéieren, dass hir Reegelen och an Drëttstaaten oder um Mier agehale ginn. Donieft géife Problemer, déi baussent EU-Grenzen optrieden, dacks net un de Memberstaat zeréckgemellt ginn, aus deem den Transport kënnt.