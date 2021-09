D’Lëtzebuerger Europadeputéiert sinn enttäuscht vun der Ried zur Lag vun der Unioun vum Ursula Von der Leyen, och wann et positiv Aspekter géinge ginn.

„Elleng flott Sloganen, dat geet net duer, mir brauchen och konkret Aktiounen“, sou zum Beispill den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen an enger Online-Pressekonferenz. Punkto gemeinsam Aussepolitik wier Europa nach am „embryonale Stadion“. Senger Meenung no misst d’EU sech ënnert anerem eng „China Task Force” ginn an d’europäesch an auslännesch Betriber op dee selwechte Niveau bréngen, wat d’Standarden ugeet.

Den LSAP-Europadeputéierte Marc Angel an déi gréng EU Deputéiert Tilly Metz hunn hirersäits kritiséiert, datt d’EU-Kommissiounspresidentin d’sozial an ekologesch Froen eréischt no enger Véierelsstonn ernimmt huet. D’Tilly Metz huet zum Beispill gemengt, d’Propos fir eegestänneg an der Produktioun vun Chippen ze ginn, manner wichteg wier ewéi de Klimawandel ze bekämpfen an d’Biodiversitéit ze schützen. De Marc Angel, dee sot, hie wier traureg, datt d’Kommissiounspresidentin net genuch op déi essentiell Aarbechter agaangen. De Sozialist huet gefrot, wéi Europa soll resilient sinn, wann déi digital an ekologesch Transitiounen net sozial begleet ginn.

Genee wéi si 3 huet den DP-Europadeputéierte Charel Goerens da fonnt, datt d’Ursula Von der Leyen net haart genuch mam Conseil, also mat den EU-Memberstaate wier. Hien hätt sech gewënscht, datt d’Kommissiounspresidentin sech fir manner Eestëmmegkeet am Conseil ausschwätzt, och wat d’Steieren ugeet.

Lëtzebuerg hätt senger Meenung no Interêt doranner, well wann d’europäesch Unioun net méi decisiounsfäeg géing ginn, da géingen aner Staaten dem Land op laang Dauer hir Standarden opzwéngen.