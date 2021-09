Grouss Konzerner mussen an der EU geschwë public maachen, wéi vill Benefice si an deenen eenzele Länner maachen a wéi vill Steiere si do bezuelen.

D'EU-Regierungen hunn en Dënschdeg en entspriechend Gesetz ugeholl. Dëst war nawell ëmstridden an huet ganzer fënnef Joer gebraucht, fir duerch all d'Instanzen ze kommen. Elo muss just nach dat Europäescht Parlament säin Accord ginn, fir dee sougenannte Country-by-Country-Reporting anzeféieren.

Mat deem Gesetz musse multinational Entreprisen, déi weltwäit méi wéi 750 Milliounen Euro u Chiffre d'affaire maachen, net méi nëmmen der Steierverwaltung en Abléck an hir Finanze ginn, mä dës och fir de Public accessibel maachen. Dat gëllt esouwuel fir europäesch wéi och fir international Entreprisë mat Sëtz an der EU.

Dës mussen da Rapporte pro Land maachen, an deene si hir Servicer oder Wuere verkaf hunn. Dodra musse si dann ënnert anerem uginn, wéi vill Ëmsaz a Benefice si hei gemaach hunn a wéi vill Steiere si an deem Land bezuelt hunn. Iwwert dee Wee soll ee kënnen erausfannen, wéi Modeller funktionéieren, fir Steieren ze spueren. Den Ament transferéiere verschidden Entreprisen hir Profitter a Länner mat niddrege Steiertauxen, obwuel dës net do gemaach goufen. Schweden an Zypern hu géint dës Direktiv gestëmmt. Lëtzebuerg an Irland hu sech enthalen.