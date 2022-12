Bis ewell sinn 2022 esouvill Mënschen iwwer d'Balkanroute an d'EU komm ewéi zënter 2016 net méi.

D'EU wëll d'Migratioun iwwer d'Balkanroute mat engem Aktiounsplang, deen 20 Punkten ëmfaasst, limitéieren. Wéi d'Vizepresidentin vun der EU-Kommissioun Margaritis Schinas e Méindeg matgedeelt huet, gesäit de Plang ënner anerem verstäerkten Asätz vun der Europäescher Grenzschutz-Agence Frontex tëscht Ungarn a Serbien fir.

Wéi et vun der Vizepresidentin heescht, hätt d'Kommissioun de Länner vum Westbalkan kloer kommunizéiert, dass an dëser Fro dréngend misst gehandelt ginn. Frontex no wieren zënter ugangs des Joers méi ewéi 106.000 Mënschen iwwer d'Balkanroute an d'EU komm. Dat sinn der esouvill ewéi zënter 2016 net méi.