Um EU-Sommet zu Bréissel goufen nei Hëllefe fir d’Ukrain decidéiert an nei Sanktiounen, awer nach ëmmer kee Präisdeckel um Gas.

D’Staats- a Regierungscheffen hu gréng Luucht gi fir 18 Milliarden Euro fir d’Ukrain. Déi Hëllef hat Polen iwwerraschend kuerzzäiteg blockéiert.

Et goufen och weider Sanktioune géint Russland ugeholl. Dat ass schonn de 9. Sanktiounspak, deen dëst Kéier 200 Persounen an Organisatiounen viséiert, déi net méi däerfen an d’EU eran oder där hiert Verméigen agefruer ginn. Derbäi kommen weider Export-Limitatiounen fir Gidder.

En Accord iwwert e Gaspräisdeckel gouf et en Donneschdeg nach ëmmer net. Dee soll awer elo e Méindeg vun den Energieministeren decidéiert ginn... dëst Kéier wierklech.

D'Schreiwes vum Staatsminitère

Xavier Bettel au Conseil européen à Bruxelles (15.12.2022)

Communiqué par : ministère d'État

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a participé au Conseil européen à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

Les chefs d'Etat et de Gouvernement se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, de l'énergie et de l'économie, de la sécurité et de la défense, du voisinage méridional de l'UE et des relations extérieures.

Dans le contexte de la crise énergétique, les dirigeants de l'UE ont fait le point sur les progrès réalisés en ce qui concerne les décisions qu'ils ont prises lors de la réunion du Conseil européen d'octobre 2022, notamment en matière d'accélération et d'intensification des efforts visant à réduire la demande d'énergie, à éviter le rationnement, à assurer la sécurité de l'approvisionnement et à faire baisser les prix de l'énergie.

Xavier Bettel a notamment souligné « les avancées sur le règlement d'urgence relatif à la solidarité en cas de rupture d'approvisionnement et à la création d'un mécanisme d'achat conjoint de gaz naturel et sur le règlement d'urgence relatif à l'accélération des procédures d'autorisation des projets d'énergie renouvelable. Ces règlements sont des éléments essentiels de la réponse à la crise et doivent être adoptés sans délai. »

Pendant leurs échanges, les dirigeants de l'UE ont salué les progrès accomplis et ont chargé les ministres de l'énergie à trouver un accord définitif sur un mécanisme de contrôle du marché lors de leur prochaine réunion qui se tiendra le 19 décembre 2022.

Lors des délibérations sur les relations transatlantiques, le Premier ministre a mis l'accent sur la voie du dialogue afin de chercher des solutions concrètes pour que les opérateurs économiques européens ne subissent pas de discriminations dans le cadre du Inflation Reduction Act (IRA).

Dans le même contexte, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé une lettre aux chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UE au sujet du renforcement du secteur industriel européen, sujet qui figurera sur l'agenda d'un Conseil extraordinaire en février 2023. Réagissant à cette lettre, Xavier Bettel a souligné le besoin de maintenir la compétitivité européenne, particulièrement dans le domaine des transitions vertes et numériques.

Quant à la guerre d'agression de la Russie menée contre l'Ukraine, le Premier ministre a mis l'accent sur la lutte contre l'impunité et la mise en place d'instruments visant à poursuivre les crimes d'agression et les crimes de guerre.

Les dirigeants de l'UE ont également finalisé le 9e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie.