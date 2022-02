Posts, déi op de sozialen Netzwierker d'Ronn maachen, behaapten, dass eng al Episod aus de "Simpsons" de Covid-19-Protest a Kanada virausgesot huet.

Posts op de sozialen Netzwierker, déi a Südafrika an de Vereenegte Staate ronderëm ginn, behaapten, dass eng al Episod aus der TV-Show "Simpsons" de Covid-19-Protest vun de kanadesche Camionneuren am Januar 2022 virausgesot huet. Dës Behaaptung ass awer falsch: Den AFP-Faktencheck huet erausfonnt, dass de Video aus zwou verschiddenen Episoden zesummegeschnidde gouf, déi esou ausgesinn, wéi wann d'Produzente vun der Serie d'Evenement virausgesot hätten.



De Video gouf zënter dem Post den 28. Januar 2022 op der Plattform Facebook méi wéi 1.200 Mol gedeelt.

"D'Simpsons soen dem Trudeau seng Flucht viraus, wann d'Camionneuren antreffen", heescht et an dem Post a bezitt sech op de kanadesche Premierminister Justin Trudeau.

De Clip gouf och hei, hei an hei an den USA gepost, wou en e puer Dausend Mol gedeelt gouf.

Honnerte vu Camionschaufferen a Kanada protestéiere géint d'Covid-19-Impfmesurë vum Land, déi néideg sinn, fir am Januar 2022 iwwer d'US-Grenz ze kommen, wéi d'AFP bericht huet.

Béid Säiten, Kanada an d'USA, hu Mëtt Januar 2022 obligatoresch Impfunge fir Camionschaufferen agefouert.

Ma d'Simpsons hunn dee Protest net virausgesot, dee "Freedom convoy" (Fräiheetskonvoi) genannt gëtt.

Verännerte Clip

Bei enger ëmgekéierter Bildrecherche huet den AFP-Faktencheck festgestallt, dass de Video digital verännert gouf, andeems Zeenen aus zwou verschiddenen Episoden zesummegeschnidde goufen.

Den éischte Video, an deem den Homer an de Bart e Camion fueren, staamt aus der 17. Episod vun der zéngter Saison. Am Originalvideo ass de Camion-Konvoi net Deel vum Protest. D'Camionneure si just iwwer ee vun de Charaktere veriergert, well hien hiert "Auto-Drive"-Geheimnis verroden huet.

De Clip mam Trudeau staamt aus der 21. Episod vun der 30. Saison mam Titel "D'oh Canada". An den Originalopname flücht den Trudeau net virun engem Camion-Konvoi.

Hien trëfft éischter an engem Videouruff op dem Bart seng Schwëster Lisa a vollbréngt verschidden Heldendoten. Hie klëmmt awer aus enger Fënster a leeft d'Gebai erof, wéi d'Lisa hien no engem echte politesche Skandal freet.

An den Originalopname vun deem Clip jäizt den Trudeau net, wéi hien d'Gebai verléisst.

Den AFP-Faktencheck huet scho Behaaptungen opgedeckt, dass fréier Episode vun de Simpsons d'Aféierung vun engem Covid-19-Impfstoff, vun den George-Floyd-Protester an de Coronavirus-Ausbroch

virausgesot hätten.