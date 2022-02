Wéinst dem Verstouss géint den Nürnberger Kodex sollen der Behaaptung no Leit wéi Bill Gates oder Anthony Fauci zu Den Haag ugeklot ginn.

Honnerte Facebook-User hunn zënter Enn Dezember eng Behaaptung gedeelt, no där e puer Persounen, dorënner de Microsoft-Grënner Bill Gates an den US-Immunolog Anthony Fauci, wéinst dem Verstouss géint de sougenannten Nürnberger Kodex duerch Corona-Mesurë virum Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag (IStGH) ugeklot gi wären. E Blog huet allerdéngs just eng Receptioun vun der Plainte confirméiert, déi net beleet, dass eng Enquête lafe géif. Géintiwwer der AFP huet den an der hollännescher Stad Den Haag ugesidelten IStGH ausserdeem erkläert, dass een am Allgemengen net fir Plaintë géint Covid-19-Mesuren zoustänneg wär.

Honnerte Facebook-User hunn d'Behaaptung zënter Enn Dezember 2021 gedeelt (hei, hei, hei). Op Telegram huet d'Behaaptung méi wéi 85.000 User erreecht. Dës Behaaptung vun der vermeintlecher Ermëttlung, déi d'AFP schonn iwwerpréift huet, gouf vu User och op Polnesch propagéiert.

Déi ierféierend Behaaptung: A verschiddene Versioune behaapte User a sozialen Netzwierker, dass de Bill Gates, d'Rockefeller Foundation, de Weltwirtschaftsforum-President Klaus Schwab an den US-Immunolog Anthony Fauci wéinst Verstouss géint den Nürnberger Kodex ugeklot wären. Eng Userin huet als Beweis zwee Blogartikel an eng "46-säiteg Ukloschrëft beim Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag" ugefouert, déi vun "enger couragéierter Affekotin a siwe weideren Demandeure" verfaasst gi wär.

Wien ass déi ernimmten Demandeurin Hannah Rose?

An de Facebook-Bäiträg ass virun allem en Artikel vum Blog "Tagesformat" verlinkt. Doran heescht et, dass déi 46-säiteg Ukloschrëft géint e puer prominent Persounen de 6. Dezember 2021 vum Hannah Rose agereecht gi wär. Si gëtt als Mënscherechtsaffekotin bezeechent.

D'AFP huet no hirem Numm gesicht an hir Säit hannahroselaw.co.uk mat Demandë fir Done wéi och hire Facebook-Profil fonnt. Informatiounen iwwer Ausbildung oder Beruff sinn net opgelëscht. An engem Video, dee de 7. Dezember 2021 an de Sozialen Netzwierker d'Ronn gemaach huet ass, schwätzt si iwwer déi rechtlech Schrëtt um IStGH.

An der Confirmatioun vun der Receptioun vum IStGH am "Tagesformat"-Text ass eng E-Mail-Adress ze fannen, déi den Numm vum Hannah Rose dréit. D'AFP huet d'Hannah Rose ënner dëser Adress ugeschriwwen an no hirer Expertise gefrot. De 27. Januar 2022 huet d'Rose geäntwert, si hätt e Bachelor-Ofschloss am Droit op der Universitéit vu Gloucestershire an England gemaach a wär aktuell Master-Studentin am Studiegang "Internationalen droit pénal, Ethik a Politik" op der Universitéit vu Birmingham, déi och an England läit. Si huet weider erkläert, dass si déi lescht zéng Joer als "Paralegal", also Assistent vun engem Affekot, geschafft hätt. Si huet mat dëser Qualifikatioun zwar eng Ausbildung a juristesche Froen, mee net déi voll Kompetenz vun enger Affekotin.

Déi vum "Tagesformat" als "Ugeklote" Bezeechent ginn an der angeeblecher Plainte vun der Rose beschëllegt, mat de Corona-Mesurë géint den Nürnberger Kodex verstouss ze hunn. Den Nürnberger Kodex definéiert Verhalensriichtlinne fir medezinesch Experimenter u Mënschen. Ausserdeem ginn déi "Ugeklote" beschëllegt, verschidde Verbrieche géint d'Mënschheet a Krichsverbriechen am Sënn vun de réimesche Statuten, Artikel 6, 7, 7, 15, 21 an 53 begaangen ze hunn. D'"Plainte"géint d'Persoune schwätzt weider vu "schwéierem medezinesche Bedruch a geféierleche geneeteschen Experimenter wéi och vu kalibréierte PCR-Tester, déi näischt nëtzen".

An der Confirmatioun vun der Receptioun vum IStGH, déi am op Facebook verlinkte Blog ze fannen ass, steet awer ausdrécklech: "Beuecht wannechgelift, dass dëst Confirmatiounsschreiwes weder bedeit, dass eng Ermëttlung ageleet gouf, nach dass de Parquet eng Ermëttlung aleede wäert."

Wat ass den Internationale Strofgeriichtshaff?

De Geriichtshaff zu Den Haag gouf als éischte permanenten internationale Strofgeriichtshaff fir d'Verurteelung vu schwéierste Verbrieche géint d'Mënschlechkeet agesat. Virbild fir den IStGH waren d' Nürnberger Prozesser géint féierend Nationalsozialisten. Wärend dëse Prozesser gouf och den Nürnberger Kodex als eethesch, awer net verbindlech Verhalensriichtlinn fir Experimenter um Mënsch formuléiert, deen den IStGH och iwwerholl huet. Am Géigesaz zum deemolege Militärtribunal ass d'Héchststrof beim IStGH net d'Doudesstrof, mee liewenslängleche Prisong.

Wat fir Fäll aktuell virum IStGH verhandelt ginn a wat fir Ermëttlungen ageleet goufen, kann op der Internetsäit vum IStGH (hei, hei, hei) nogelies ginn. Verhandlunge mat Pandemie-Bezuch sinn do net ze fannen.

Corona-Prozesser falen net an d'Zoustännegkeet vum IStGH

D'Confirmatioun vun der Receptioun vum IStGH bedeit just, dass d'Plainte beim Geriicht agaangen ass. Den Agank gëtt och mat engem Geschäftszeeche versinn. Dat bedeit awer net, dass eng Enquête ageleet gouf oder gi wäert.

D'AFP huet Ministère public vum internationale Geriichtshaff, déi fir d'Aleedung vun enger Enquête wéinst Verbrieche géint d'Mënschlechkeet zoustänneg ass, zu der Behaaptung befrot.

De 26. Januar 2022 huet e Spriecher vum Ministère public an enger E-Mail geschriwwen: "Nom Artikel 15 vum réimesche Statut (déi vertraglech Grondlag vum IStGH, Um. v.d. Red.) kann all Eenzelpersoun oder Grupp aus der ganzer Welt Informatiounen iwwer presuméiert Strofdoten un de Ministère public vum IStGH schécken, déi verflicht ass, d'Confidentialitéit vun den erhalenen Informatiounen ze respektéieren. Dohier bezitt eise Büro an der Reegel zu sou Matdeelunge keng Stellung, mee confirméiert just d'Receptioun vun esou enger Matdeelung, wann den Destinataire dës Tatsaach ëffentlech gemaach huet."

De Spriecher vun der Agence huet der AFP géintiwwer d'Receptioun vun der op Facebook gedeelter Matdeelung op en Neits confirméiert.

D'Agence huet weiderhin erkläert: "Bei allen däraartege Matdeelunge préift eis Agence dat presentéiert Material am Fall wou an Iwwereneestëmmung mam réimesche Statut an a voller Onofhängegkeet an Onparteilechkeet." Am éischte Schrëtt géif beurteelt ginn, ob d'Matdeelung en Dossier vum Geriichtshaff betreffe géif.

"Allgemeng huet d'Agence bis elo Matdeelungen am Zesummenhang mat Covid als offensichtlech baussent der Zoustännegkeet vum Geriichtshaff leiend zeréckgewisen", huet de Spriecher geschriwwen.

Och an engem änleche Fall, deen d'AFP op Polnesch iwwerpréift huet, huet den IStGH keng Enquête ageleet. Hie war der Usiicht, dass eng Klo wéinst "Vëlkermord" géint de Staat Israel an d'Pharmaentreprisen net a seng Zoustännegkeet fale géif.

Fazit: D'Behaaptung, dass virum internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag eng Enquête géint de Bill Gates, d'Rockefeller Foundation, de Klaus Schwab an den Anthony Fauci wéinst Verstéiss géint den Nürnberger Kodex lafe géif, ass ierféierend. Et existéiert just eng Confirmatioun vun der Receptioun fir d'Schreiwes zu den angeebleche Verbrieche géint d'Mënschlechkeet. Eng Enquête beleet dës Confirmatioun awer net. Géintiwwer der AFP huet d'Agence och erkläert, dass Prozesser iwwer Corona-Mesuren am Allgemengen och net an d'Zoustännegkeet vum Geriichtshaff fale géifen.