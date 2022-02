Nodeems Loftverschmotzung fir d'Verbreedung vu Covid-19 verantwortlech gemaach gouf, ginn elo d'Chemtrails fir schëlleg befonnt. AFP huet dat iwwerpréift.

Screenshot of the misleading post, taken on February 22, 2022

Eng änlech Behaaptung gouf op Facebook an op Twitter gedeelt, déi och op Indoneesesch zirkuléiert (hei an hei).

D'"Chemtrails"-Conspiratioun behaapt, dass wäiss Sträifen um Himmel, déi vun de Fligeren hannerlooss ginn, toxesch Chemikalien oder biologesch Waffe wären, déi am Kader vu geheime Regierungsprogrammer agesat ginn. Experte soen, dass et keng Beweiser fir dës Behaaptunge gëtt.

"Dës wäiss Spuere si Kondenswaasser, Waasserdrëpsen", sot d'Nathalie Huret, Direktesch vum Observatoire de Physique du Globe zu Clermont-Ferrand (OPCG) a Frankräich, der AFP. D'Gréisst vun den Sträifen a wéi laang se um Himmel ze gesi sinn, géif vun der Temperatur a vum Drock ofhänken, seet si.

"Fligere fléien an enger Héicht vun ongeféier 7.000 bis 8.000 Meter", sot e Vertrieder vun der franséischer Agence fir zivil Aviatioun (DGAC) géintiwwer der AFP.

An dëser Héicht mat "relativ héijer Loftfiichtegkeet, typescherweis ëm 70 %, an Temperaturen ënner -35 Grad Celsius" ass et normal, dass "de klassesche Phänomeen vun der Kondensatioun" wäiss Sträifen um Himmel produzéiert.

"Ënner dëse Konditioune kënne Kondenssträife produzéiert ginn, déi Contrails an net 'Chemtrails' genannt ginn", sot de Jean-Christophe Canonici, stellvertriedenden Direkter vum franséische Fuerschungszenter SAFIRE.

Dës Kondenssträife bestinn aus Waassermoleküllen, déi meeschtens schonn an der Loft present sinn an deenen hir Transformatioun duerch de Passage vun engem Fliger verursaacht gëtt, erkläert hien.

"D'Sträife bleiwe laang bestoen, wann d'Kondenswaasser an enger Schicht vun der Atmosphär mat héijer Loftfiichtegkeet agespaart ass", sou de Canonici.

"Wa se séier verschwannen, ass de Fliger an enger dréchener Zon", an där d'Loftmassen zirkuléieren an de Waasserdamp zerstreeën, füügt hien nach dobäi.

Déi indoneesesch Agence fir Meteorologie, Klimatologie a Geophysik (BMKG) huet erkläert, dass et sech bei de Social-Media-Bäiträg ëm Kondenssträifen an net ëm Chemtrails handele géif.

"Kondenssträife sinn net schiedlech fir Mënschen, Déieren a Planzen", huet d'Agence an engem Instagram-Post explizéiert an och gesot: "Well d'Altitude esou héich ass, verdonsten Äiskristaller vu Kondenssträife laang, éier se de Buedem erreechen."

De brittesche Verkéiersministère huet erkläert, et géif keng Preuvë ginn, dass Kondenssträife gesondheetlech Probleemer ausléise géif.

"An der Héicht, an där Kondenssträifen entstinn, gi Stéckstoffdioxiden a Renge Stëbs, déi Otemprobleemer ausléise kënnen, verdeelt", heescht op der Websäit vum Ministère.

D'Wëssenschaft ass sech eens, dass Covid-19 eng Erkrankung ass, déi duerch de SARS-CoV-2-Virus ausgeléist gëtt, dee sech ënner Mënschen ausbreet, déi an enkem Kontakt stinn.

D'AFP huet virdru scho Behaaptungen widderluecht, dass verschidde Fotoen d'Existenz vu Chemtrails beweisen an dass Loftverschmotzung Covid-19 ausléist.