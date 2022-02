An de sozialen Netzwierker gi Rumeuren ëm, dass d'Vereenten Natioune gehollef hätten, d'Protester vun de Camionneuren a Kanada ze stoppen. Dat ass falsch.

"Breaking [News] - UN-Fligeren an Ontario, zu North Bay. Schockéiert Kanadier mengen, dat sinn d'Offizéier zu Ottawa", heescht et an engem YouTube-Video vum 20. Februar 2022, deen iwwer 10.000 Mol gekuckt gouf.

Dee Video fänkt mat Opnamen aus der Nuecht vun engem geparkte Fliger mat UN-Markéierungen an engem Mann un, dee kommentéiert: "Voila, en UN-Fliger hei zu North Bay. Ech froe mech, wou all déi Polizisten hierkommen." Da kënnt en anere Clip vun enger Fra virun zwee Fligeren, déi "UN-Truppen" erwäänt an d'Presenz vun de Fligeren als "verdächteg" bezeechent.

Screenshot of a YouTube video taken on February 23, 2022

Screenshot of a YouTube video taken on February 23, 2022

D'Fra am Video huet mëttlerweil op TikTok gepost, datt si keng Intentioun hat "Feelinformatioune" verbreeden ze wëllen. D'Clips, déi op Facebook, Twitter an Instagram opgedaucht sinn, hu sech awer am Internet verbreet.

Déi kanadesch Police huet am Februar 2022 Demonstranten aus dem Zentrum vun Ottawa ecartéiert, nodeems d'Demonstratioune géint d'Covid-19-Impfdirektiven, déi am Januar a Kraaft getruede waren, wochelaang gedauert haten. Dës goufe vu Camionneure géint Covid-19-Impfflicht initiéiert.

Verschidde Force de l'ordre, dorënner d'Royal Canadian Mounted Police (RCMP) an d'Provënzbeamten aus der Nopeschprovënz Québec, hate sech mam Departement vun der Haaptstad zesummegesat, fir d'Stroosse vun Ottawa ze raumen an hate knapp 200 Demonstrante festgeholl.

D'Behaaptung, Fligere mam Label vun de Vereenten Natiounen zu North Bay, véier Stonnen nordwestlech vun Ottawa, hätten d'Operatioun ënnerstëtzt, trëfft net zou.

E Spriecher vun der Police vun Ottawa sot der AFP: "Déi eenzeg Policedéngschter, déi mat der Police vun Ottawa zesummegeschafft hunn, ware kanadesch Policedéngschter aus ganz Kanada."

En Twitter-Notzer huet kommentéiert, dass änlech Fligere reegelméisseg zu North Bay lande géifen, well do eng Basis vun der Voyageur Aviation Corp. vun Ontario léich.

Screenshot of a tweet taken on February 21, 2022

De Melchior Schori, Spriecher vu Chorus Aviation Inc., der Mammegesellschaft vu Voyageur, sot, en UN-Fliger wär zënter méi laanger Zäit geparkt ginn.

"Ech ka confirméieren, dass de Fliger schonn zënter e puer Wochen zu North Bay ass, fir op eisem Standuert Voyageur North Bay eng Routine-Maintenance duerchzeféieren", sot hien a huet dobäigefüügt: " Voyageur beschäftegt ronn 220 Mataarbechter zu North Bay, déi sech ëm Maintenance-, Reparatur- a Revisiounsaarbechte këmmeren."

Lokal Medien hu gemellt, dass de Fliger ee Joer laang a Jordanien am Asaz war an den 29. Januar zu North Bay ukoum, éier d'Police géint d'Demonstrante virgaange war.

Den Jet schéngt eng Challenger CRJ-200 ze sinn, déi ongeféier 50 Persoune Plaz bitt.

De Gord Young, e Spriecher vun der Stad North Bay, sot, dass UN-Fligeren dacks an der Géigend gesi géifen.

"Et ass net ongewéinlech, dass esou Fligeren um Voyageur-Standuert zu North Bay ze gesi sinn an... bannent der Communautéit ass bekannt, dass d'UN zu de Clientë vun der Entreprise gehéiert", seet hien.

D'Vereenten Natiounen hu bis zum Zäitpunkt vun der Publikatioun net op d'Demande vun enger Stellungnam geäntwert.

Am Joer 2018 huet den AFP-Faktencheck eng änlech falsch Behaaptung opgedeckt. En UN-Fliger vu Voyageur wär Deel vun enger "Migranteninvasioun" a Kanada, wärend Biller vu gepanzerten UN-Gefierer op engem Produktiounssite zu Toronto och zu onwouere Virwërf vun enger UN-Interventioun a Kanada gefouert haten.