Mam Krich tëscht Russland an der Ukrain dauchen och Falschmeldungen an de sozialen Netzwierker op. Zum Beispill Fotoe vu vergaangene Loftattacken.

Eent vun de Biller gouf de 24. Februar 2022 op Facebook a Kenia publizéiert.

Screenshot of the false post, taken on February 25, 2022

Aner Posts mat deem selwechte Bild an engem zweeten, och mat enger Explosioun an der Nuecht, goufen op Facebook, Instagram an Twitter a Mexiko (hei, hei, hei, hei, hei) publizéiert a vum AFP-Faktencheck op Spuenesch opgedeckt.

Screenshot of one of the false posts containing two images of explosions, taken on February 25, 2022

D'Behaaptungen iwwer dës Biller si kuerz nom Amarsch vu Russland an d'Ukrain vum 24. Februar 2022 opgedaucht. D'AFP huet rapportéiert, dass d'Regierung vum russesche President Wladimir Putin Truppen an d'Land geschéckt a Loftattacken declenchéiert hätt, bei deenen no Rapporte vun ukraineschen Autoritéiten Dosende Mënschen ëm d'Liewe komm wären.

Déi zwee Biller an de sozialen Netzwierker hunn awer näischt mam Krich an der Ukrain ze dinn.

Fotoen aus Gaza

Eng ëmgekéiert Billersich huet erausfonnt, dass eng vun de Fotoen, déi zwou Dampsaile weist, déi aus engem Wunngebitt opsteigen, an Artikele publizéiert gouf ( hei an hei ). Se weist israeelesch Loftattacken op Gaza.

D'Foto, déi vum AFP-Fotograf Mahmud Hams geschoss gouf, gouf 2021 opgeholl, wéi Israel mat Loftattacken op Rakéitenattacke vun der Hamas reagéiert huet.

The original photo showing airstrikes in Gaza last year

Dat zweet Bild, dat e Feierball a schwaarzen Damp weist, weist och eng israeelesch Loftattack an der Gaza-Sträif, dës Kéier aus dem Joer 2018. Se gëtt och dem AFP-Fotograf Hams zougeschriwwen.

The original photo showing airstrikes in Gaza in 2018

D'Kämpf aus dem Joer 2018 an der Gaza-Sträif goufen duerch Zesummestéiss tëscht palestinenseschen Demonstranten an israeelesche Sécherheetsleit an der Alstad vu Jerusalem ausgeléist, wärend d'Spannungen iwwer déi méiglech Verdreiwung vun zuelräiche palestinensesche Familljen zougeholl hat.