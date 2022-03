An engem Artikel, deen den Tour mécht, heescht et, et wär méi warscheinlech un engem Impfstoff ze stierwe wéi u Corona. D'AFP huet dat iwwerpréift.

Honnerte vun Notzerinnen an Notzer hunn d'Bild vum Zeitungsartikel op Facebook diffuséiert (hei, hei, hei). En plus hunn Honnertdausenden d'Bild op Telegram gesinn (hei, hei, hei). An och op Twitter huet sech d'Bild e puer honnertmol verbreet. (hei, hei).

D'Behaaptung: "Et ass méi warscheinlech, um Impfstoff ze stierwe wéi u Corona", titelt en offotograféierten Zeitungsartikel. Den Text soll aus enger "Geraer Zeitung" stamen. Dora bericht den Auteur vun Aussoe vum US-Dokter Peter McCollough iwwer Covid-19 bei der Joresversammlung vun der "American Association of Physicians and Surgeons". Deemno kéinte just symptomatesch erkrankte Leit Corona iwwerdroen. Keng Agence géif dowéinst Tester vun asymptomatesche Persoune fuerderen. D'Schoulen zouzemaachen a Maske wäre "sënnlos", well symptomatesch Mënschen einfach doheem bleiwe kéinten. Och wär déi natierlech opgebauten Immunitéit géint Covid-19 "robust an dauerhaft". Ausserdeem wären déi "gentechnesch Impfstoffer" géint Covid-19 weder wierksam nach sécher. En plus huet de McCollough vun héijen Zuelen a Schied an Doudesfäll no Impfungen an den USA rapportéiert.

Facebook-Screenshot der Behauptung: 15.02.2022

Vu wou staamt dës Behaaptung?

Den Text mécht erkenntlech, dass d'Informatioune vum Artikel vun der Websäit " Fassadenkratzer " stamen, e Blog, deen eegenen Aussoen no no der "méi déif leiender Wouerecht" vun aktuelle Sujete sicht. En Text iwwer den US-Kardiolog Peter McCollough mat identeschem Titel zum Zeitungsartikel gouf op där Plattform den 21. November 2021 verëffentlecht.

De McCollough, en US-Kardiolog, war scho méi heefeg Source vu Behaaptungen, déi d'AFP iwwerpréift huet (hei, hei). Den Zeitungsartikel gëtt seng Äusserunge bei der Joresversammlung vun der "American Association of Physicians and Surgeons" vum 2. Oktober 2021 erëm. Bei dëser Societéit vun Dokteschen an Dokteren handelt et sech Donnéeë vu verschiddene Medien no ëm eng medezinesch Grupp mat deels skepteschen Usiichten zu Impfungen (kuckt hei an hei). Am Ufank vun der Pandemie huet d'Societéit dat ëmstriddent Medikament Hydroxychloroquin zur Bekämpfung vu Covid-19 recommandéiert. E Video vum McCollough senger Ried mat den aktuell gedeelte Behaaptungen ass um Videoportal "Rumble" zougänglech.

E Facebook-Bäitrag vun enger lokaler Grupp vu Gera kritiséiert den Artikel an erkläert, et géif sech bei dem gedeelten Ausschnëtt ëm en Artikel vun der Zeitung "Neues Gera" handelen. An der Foto, déi mam Artikel gedeelt gouf, ass och eng Publicitéitsannonce vun der Zeitung ze gesinn.

D'Blat steet der Alternative für Deutschland (AfD) zimmlech no. Den Editeur vun der Zeitung ass den Harald Frank, deen als AfD-Member am Gemengerot vu Gera sëtzt. Verschiddene Medierapporten no verbreet d'Blat selwer "riets Inhalter" (hei an hei) an deelt corona-kritesch Positiounen.

Honnertdausende Leit sinn an den USA u Corona gestuerwen

Den Zeitungsartikel bericht vun enger Ausso vum McCollough, no där et méi warscheinlech wär, um Impfstoff ze stierwe wéi u Corona. En plus hätt et bis Oktober 2021 an den USA 19.000 Impfdoudeger wéi och 31.000 permanent Impfschied ginn.

Unhand vun offiziellen Zuele léisst sech dës Ausso allerdéngs net novollzéien. D'US-Gesondheetsagence CDC schreift mam Stand vum 7. Februar 2022, dass et noweislech néng Doudesfäll am Zesummenhang mat enger Impfung mam Impfstoff vu Janssen ginn hätt.

Och Rapporten iwwer méi héich Doudeszuelen op Basis vun der US-Datebank Vaers, op déi d'Websäit "Fassadenkratzer" Bezuch hëlt, liwwert keng Preuve fir e kausalen Zesummenhang, wéi schonn an dësem Faktencheck beschriwwen. Déi do gemellten Donnéeë weisen nämlech just Verdachtsfäll a sinn net iwwerpréift. An engem Disclaimer, dee User virun enger Requête vun den Donnéeën akzeptéiere mussen, heescht et, dass d'Datebank "net verifizéiert Berichter" enthale géif a weider: "Berichter gi vu jiddwerengem akzeptéiert."

Am Verglach heizou stinn déi mëttlerweil méi wéi 900.000 Doudesfäll an den USA am Zesummenhang mat Covid-19, wéi souwuel d'CDC wéi och d'Johns Hopkins University (JHU) uginn. Zënter dem Ufank vun der Pandemie si bis den 2. Oktober 2021 696.603 Mënschen an den USA un der Kränkt gestuerwen. Domat sinn ongläich méi Mënschen u Covid-19 wéi un Impfreaktioune gestuerwen.

Fir Däitschland gëtt d'JHU insgesamt ongeféier 119.000 Doudesfäll un. D'Robert-Koch-Institut (RKI) gëtt mat ongeféier 120.000 Doudesfäll de 15. Februar 2022 en änleche Wäert un. Am aktuellste Sécherheetsrapport vum Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu Corona-Impfstoffer bis den 31. Dezember 2021 heescht et, et wäre bis elo 2.255 Doudesfäll am Zesummenhang mat enger Impfung ënner 148.760.720 injektéierten Impfunge gemellt ginn. Dobäi handelt et sech allerdéngs just ëm alleguer déi gemellte Verdachtsfäll, net ëm déi bestätegt Impf-Doudesfäll.

E méi geneeë Wäert, fir d'Warscheinlechkeet u Corona oder der Impfung ze stierwen, ass schwéier unzeginn. De Gérard Krause, de Responsabel vum Departement fir Epidemiologie am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI) huet den 23. Februar an enger E-Mail un d'AFP erkläert, dass d'Schwieregkeet dora bestoe géif, festzestellen, wéi vill Mënschen tatsächlech am kausalen Zesummenhang mat der Infektioun oder der Impfung verstuerwe wären. "Wa souwuel Impfunge wéi och Infektiounen zimmlech heefeg sinn, ass dës Zouuerdnung duerchaus relevant a schwiereg, well da besonnesch vill Doudesfäll an engem zoufällegen zäitlechen Zesummenhang mat enger Impfung oder enger Infektioun optrieden, déi jeeweils och ouni Impfung oder Infektioun opgetruede wären."

De Verglach vu Rapprochementswäerter wéi der Fallstierflechkeet bei Corona an den USA an den onbestätegte Verdachtsfäll vu méiglechen Impfdoudege weist awer graff d'Dimensiounen. Fir Corona läit de Verglach bei 1,6 Prozent. Bei den Impfunge wären et just 0,0034 Prozent, wann een d'Berechnungsmethod op d'Verdachtsfäll vun eventuell déidlechen Impfniewewierkungen iwwerdréit. Eng aktuell Requête vum US-Deklaratiounssystem Vaers vum 18. Februar 2022 huet 8.704 Verdachtsfäll vun enger déidlecher Impfniewewierkung no enger Impfung géint de Coronavirus bis den 11. Februar ugewisen. Bis de 17. Februar haten an den USA der CDC no 252.539.755 Mënschen op d'mannst eng Impfdosis kritt. Dës Wäerter wären dem Krause no zwar "net gutt belaaschtbar", allerdéngs "an engem éischte Rapprochement legitim".



Och Kranker ouni Symptomer kënne Corona iwwerdroen

De McCollough behaapt dem Artikel no, de Coronavirus kéint just vu Mënsche mat Symptomer iwwerdroe ginn. Ouni d'Gefor vun enger Iwwerdroung duerch Mënschen ouni Symptomer wären och d'Zoumaache vu Schoulen a Maske sënnlos, well Mënsche mat Symptomer einfach doheem bleiwe kéinten. D'Testung vun asymptomatesche Mënsche géif vun der Säit vun den Autoritéiten heefeg net gefuerdert.

D'Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erkläert allerdéngs op hirer Websäit, Stand 26. Januar 2022: "Den Zäitraum vun der eegener Infektioun resp. Infektioun bis zum Zäitpunkt, vun deem un ee selwer ustiechend ass, variéiert staark. Déi héchst Ustiechungsfäegkeet besteet ëm den Zäitraum, an deem déi eege Krankheetszeechen entstinn. En Ustiechungsrisiko besteet awer och schonn Deeg virum Optriede vu Krankheetszeechen (presymptomatesch). E relevanten Undeel vu Persoune stécht sech bei Infizéierten ee bis zwee Deeg virun deenen hirem Krankheetsufank un."

Och den Uniklinikum Leipzig kënnt op senger Homepage zu follgendem Schluss: "Infizéiert Persoune kënne schonn e puer Deeg, éier si Krankheetszeechen entwéckelen, anerer ustiechend (presymptomatesch). E relevanten Undeel vun den Infektioune resultéiert schonn aus den éischten zwee Deeg, éier déi infizéiert Persoun Krankheetszeechen huet." Den RKI warnt änlech, Stand 26. November 2021: "Etüden deiten dorop hin, dass d'Ustiechungsgefor an den Deeg virum Symptomufank, zum Zäitpunkt vum Symptomufank, an an der fréier Erkrankungsphas am héchsten ass."

Och asymptomatesch Infizéierter kënnen dem Uniklinikum Leipzig no Covid-19 iwwerdroen. Dat Schwäizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) illustréiert och, dass d'Kränkt iwwerdrobar wär, éier d'Infektioun iwwerhaapt bemierkt gëtt.

Verschidden Etüden aus Däitschland an den USA deiten en plus op eng wichteg Roll vun asymptomateschen a presymptomatesche Mënsche beim Infektiounsgeschéien hin.

Déi amerikanesch Medikamentenagence FDA huet, Stand 2. Februar 2022, fir d'Testung op de Coronavirus erkläert, vill Tester wären ouni Prescriptioun fräi zougänglech. A verschiddene Fäll wären Tester och mat Prescriptioun fir Persoune mat Symptomer oder mat Verdacht op Covid-19 virgesinn. En Test wär och ze recommandéieren, wann en enke Kontakt zu Mënsche mat enger bestätegter Infektioun bestanen huet, zum Beispill no Reesen oder no engem Besuch vu groussen Evenementer.

An Däitschland huet zënter dem 13. November 2021 all Biergerin an all Bierger op d'mannst eemol pro Woch Usproch op e gratis Antigeen-Schnelltest, wéi den däitsche Gesondheetsministère erkläert. Dëse kann awer och ouni existent Symptomer duerchgeféiert ginn.



Immunitéit ass net vun onbegrenzter Dauer

Am Zeitungsartikel gëtt och op dem McCollough seng Behaaptungen zur Immunitéit no enger Infektioun agaangen, déi "robust an dauerhaft" wär.

Den RKI erkläert op senger Homepage zum Sujet Immunitéit no enger Infektioun mam Coronavirus: "No enger duerchgemaachter Sars-CoV-2-Infektioun besteet üblecherweis e Schutz virun enger neier Sars-CoV-2-Infektioun resp. Covid-19, dee mat der Zäit ofhëlt. De Grad an d'Dauer vum Schutz kënnen individuell staark pendelen an et gëtt ugeholl, dass se duerch Alter, Gravitéit vun der Erkrankung a Virusvariante beaflosst ginn."

No enger Infektioun mat der Deltavariant vum Virus wär dëse Schutz am Fall vun der Omikronvariant elo awer zäitlech "méi staark begrenzt", firwat och den Status vun der Konvaleszenz vu sechs Méint op 90 Deeg erofgesat gi wär.

D'US-Agence CDC huet den 20. Januar erkläert: "No enger Genesung vu Covid-19 hunn déi meescht Persounen e gewësse Schutz virun enger neier Infektioun." Allerdéngs kéint et trotzdeem no enger Erkrankung zu enger Reinfektioun kommen.

Schonn am Oktober 2021 huet d'CDC dorop opmierksam gemaach, dass duerch d'Optriede vu "Varianten vu Sars-CoV-2 mat diverse Mutatiounen am Spike-Protein" eng reduzéiert Immunreaktioun entstoe kéint, egal, ob dës duerch eng Impfung oder eng vireg Infektioun entstanen ass.

De franséische Fuerschungszenter "Institut Pasteur" huet am Dezember 2021 zur Auswierkung vun der Omikron-Variant geschriwwen: "E Wierkungsverloscht gouf bei Persounen observéiert, déi sech an den zwielef Méint virdru mat Sars-CoV-2 infizéiert haten." D'Immunitéit huet och bei duebelt Geimpften ofgeholl. Eng drëtt Dosis vum Pfizer-Impfstoff oder eng Impfung vu Persounen, déi virdrun eng Infektioun duerchgemaach hunn, géif awer dem Institut Pasteur no d'Antikierperwäerter staark klammen doen.

Impfstoffer si wierksam a sécher

Zulescht heescht et am Zeitungsartikel, Covid-19 wär medikamentéis behandelbar a déi "geentechnesch Impfstoffer" wäre weder wierksam nach sécher.

Doutten un der Sécherheet a Wierksamkeet vun de Corona-Impfstoffer huet d'AFP schonn puermol widderluecht (hei, hei, hei). Den RKI schreift de 15. Februar zu Wierksamkeet vun Impfstoffer: "D'Warscheinlechkeet, schwéier u Covid-19 ze erkranken, ass bei de vollstänneg géint Covid-19 geimpfte Persounen ëm ongeféier 90 Prozent méi kleng wéi bei den net geimpfte Persounen." Och géint d'Omikron-Variant géif no enger Opfrëschung mam Biontech-Impfstoff eng gutt Wierksamkeet bestoen.

Zur Sécherheet erkläert den däitsche Gesondheetsministère: "An Däitschland ginn Impfstoffer just zougelooss, wa se all déi dräi Phase vu klineschen Etüden duerchlaf hunn an eng positiv Notzen-Risiko-Relatioun nogewise ka ginn. Déi national an international Qualitéitsstandarde gëllen - wéi bei allen aneren Impfstoff-Entwécklungen - och bei der Zouloossung vun enger Covid-19-Schutzimpfung."

Och d'CDC hunn erkläert, alleguer d'Impfstoffer, déi an den USA zougelooss sinn, wäre sécher a wierksam. Dës géifen och bei der Omikron-Variant Wierksamkeet géint schwéier Erkrankungen, Aweisungen an d'Klinick oder Doudesfäll weisen.

Souwuel an Däitschland wéi och an den USA sinn zur Impfstoffiwwerwaachung en plus Deklaratiounssysteemer am Asaz. D'Paul-Ehrlich-Institut verëffentlech reegelméisseg Sécherheetsrapporten.

Effektiv existéieren awer wierksam medikamentéis Therapië fir den Traitement vu Covid-19. Sou schreift de Verband forschender Arzneimittelhersteller, d'Medikament Remdesivir wär zënter Juli 2020 als éischt Medikament fir den Traitement vu bestëmmte Covid-19-Patienten ënner Konditiounen zougelooss. Och den däitsche Gesondheetsministère lëscht d'Medikament op, wéi och de Wierkstoff Dexamethason, dee besonnesch bei Erkrankte mat néideger Otemënnerstëtzung zum Asaz kënnt. Weiderhi gelëscht ginn och sougenannt monoklonal Antikierper, déi d'Undocke vu Viren un Zelle verhënnere sollen.

Fazit: Offiziell Zuele beleeën net, dass et méi warscheinlech wär, um Impfstoff ze stierwen wéi u Corona. D'Impfstoffer si sécher a wierksam. Eng Iwwerdroung vum Virus ass e Plus ouni bemierkbar Symptomer méiglech. Och d'Immunitéit no enger Infektioun ka mat der Zäit ofhuelen. an ass vun den zirkuléierende Virus-Varianten ofhängeg.