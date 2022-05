Am Kader vun der Pensiounsreform a Frankräich zirkuléieren zënter kuerzem Rumeuren an de sozialen Netzwierker, dass EU-Fonctionnaire fréi a mat ville Suen an d'Pensioun kéinte goen.

Gëtt e fir EU-Fonctionnairë ganz gënschtege Pensiounssystem ugeholl? Dat behaapt eng Facebook-Publikatioun am Kontext, dass d'Pensiounsreform vum erëmgewielte franséische President Emmanuel Macron souwuel an der Oppositioun wéi och der Ëffentlechkeet hefteg Kritik ervirrifft.

"Eng Pensionéierung mat 50 Joer an 9.000 Euro pro Mount fir EU-Beamte gëtt guttgeheescht, an dat ass nach net alles... Net just, dass hir Pensiounen d'Uewergrenz iwwerschreiden, mee si brauche just 15 an hallef Joren, fir eng komplett Karriär ze validéieren, wärend mir 40 Joer brauchen!", kann een ënnert engem Bild liesen, dat an engem wäissen Text op bloem Hannergrond mat den 12 Stäre vum Fändel vun der Europäescher Unioun steet.

A Wierklechkeet mécht dës Behaaptung zënter 2009 an de sozialen Netzwierker den Tour an daucht reegelméisseg am Virfeld vun den Europawalen oder wann d'Reform vum Pensiounssystem a Frankräich ëffentlech debattéiert gëtt erëm op.

Déi matgedeelten Zuele ware schonn 2009 falsch a sinn et och haut nach: De Pensiounsalter fir EU-Beamten ass dem aktuelle Gesetz no an den Artikelen 52 a 77 vum Reglement, dat dëse besonnesche Statut reegelt, op 66 Joer festgeluecht. Déi effektiv Cotisatiounszäit läit bei 39 Joer. Doriwwer eraus ass d'Héicht vum Pensiounsgehalt vun den Agente ganz ënnerschiddlech an hänkt vum Grad an der Unzuel vun den Déngschtjoren of, déi en Agent bannent den europäeschen Institutiounen ofgeluecht huet.

Falsch Zuelen

Déi an der Publikatioun erwäänt Donnéeë stamen aus engem Artikel , deen 2009 op der Websäit vu Sauvegarde Retraite publizéiert gouf, déi sech als eng Vereenegung fir "Sensibiliséierung an Opklärung vun de Fransousen iwwer de Renteprobleem" duerstellt.

Ursprénglech huet dëst Dokument mam Titel "Les retraites de nababs et des technocrates européens" virginn, op e ganz privilegéierte Pensiounssystem ze verweisen, op deen d'Agente vun den EU-Institutiounen Usproch hätten.

"Et gëtt 129 héichrangeg EU-Beamten, déi an de Genoss vun engem exzeptionelle Pensiounsregime kommen, dee souguer nach besser ass wéi dee vun den Deputéierten, déi scho vun de Rolls vum spezielle Regime profitéieren. D'Berechnung vun hirer Pensioun ass esou virdeelhaft, dass si just 16 Joer brauchen, fir de vollen Taux ze erreechen, wärend mir 40 a bal 41 Joer laang schaffe mussen", heescht et.

Ergänzend zum Text, erwäänt d'Websäit eng Lëscht vun enger Rei Persounen zesumme mat der Héicht vun hirer Alterspensioun, déi vun Sauvegard Retraite op der Basis vun hire Rechter an hirer Anciennetéit ausgerechent gouf.

Deemools goufen dës Informatiounen an engem Artikel vum Point opgegraff, ouni se virun der Publikatioun ze verifizéieren. D'Publikatioun mam Titel "Déi gëlle Pensioune vun Europa" ("Les retraites en or de l'Europe") haten EU-Beamten e Recht op Géigenduerstellung abruecht an d'"Revelatioune" vun der Wochenzeitung a Fro gestallt:

"Anscheinend handelt et sech bei de genannte Persounen ëm Riichter vum Geriichtshaff oder vum Tribunal vun der éischter Instanz. Dës Persoune si keng Fonctionnairen: Si ginn no speziellen Demarchen ernannt, déi näischt mat den Demarchen ze dinn hunn, déi bei der Selektioun vun den EU-Beamte genotzt ginn, a fir Mandater mat enger determinéierter Dauer", heescht et an der Géigenduerstellung.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'exprime lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de la Moldavie, lors de leur rencontre à Chisinau, le 4 mai 2022 ( AFP / BOGDAN TUDOR)

D'EU-Recht huet nämlech fir dës Kommissären, Riichter a Juristen e ganz favorabele Pensiounssystem virgesinn. D'Alterspensioun, op déi déi concernéiert Persounen vum 65. Liewensjoer un Usproch haten, war héchstens 70 % vun hirem leschte Salaire. Dëse System gouf duerch en neit Reglement vum 29. Februar 2016 modifiéiert.

Virun allem gëllt dëse spezielle Regime just fir "héichrangeg Titulairë vun ëffentlechen Affären an der Europäescher Unioun", zu deenen de President vum Europäesche Rot an de President an d'Membere vun der Kommissioun gehéieren. E kënnt also net alleguer de Beamten zegutt, déi bei den EU-Institutioune beschäftegt sinn. Dären Zuel beleeft sech op 40.000 an dës Fonctionnairë mussen e Concours duerchlafen.

Depart an d'Pensioun op 66 Joer fixéiert

Fir dësalso wäit fort vun de "50 Joer", vun deenen am Facebook-Post rieds geet.

"Artikel 77 vum Statutt bezitt sech op de Pensiounsalter, och "normale Pensiounsalter" genannt. Dëse Begrëff bezitt sech op den Alter, an deem Fonctionnairë vun der Europäescher Unioun ouni finanziell Nodeeler an d'Pensioun goe kënnen. Mat Effet vum 1. Januar 2014 gouf den normale Pensiounsalter fir d'EU-Personal fir Memberen, déi ab 2014 rekrutéiert goufen, op 66 Joer ugehuewen", heescht et an engem Rapport vun der Europäescher Kommissioun iwwer d'Applikatioun vum Beamtestatut vum 2. Mäerz 2021.

Dëse Mindestalter kann zwou Derogatioune maachen:

1) Wann de Beamte méi fréi an d'Pensioun antriede wëll, kann hien dëst schonn vum 58. Liewensjoer un ufroen, awer "déi antizipéiert Retraite bedeit ëmmer eng erhieflech finanziell Sanktioun", sou d'Europäesch Kommissioun. An dësem Fall gëtt d'Pensioun vum Betraffene gekierzt.

2) D'Personalmembere vun der Europäescher Unioun, déi nom 66. Liewensjoer an d'Pensioun goe wëllen, dierfe bis zum 67. Liewensjoer beruffstäteg bleiwen. "Ausnamsweis kënne si bis zum 70. Liewensjoer beruffstäteg bleiwen, woubäi si de leschten Dag vum Mount, an deem si dat 70. Liewensjoer erreechen, automatesch an d'Pensioun ginn", heescht et an deem Rapport.

Um Enn vun all Fënnef-Jores-Period, déi mam 1. Januar 2014 ugefaangen huet, bewäert d'Kommissioun de Pensiounsalter an engem Rapport, dee se dem Europäesche Parlament an dem Rot virleet.

Dora gi besonnesch "d'Entwécklung vum Pensiounsalter vun de Personalmemberen am ëffentlechen Déngscht vun de Memberstaate wéi och d'Entwécklung vun der Liewenserwaardung vun de Beamten an den Institutiounen" bewäert. "Am Fall wou leet d'Kommissioun, op Grondlag vun de Konklusioune vun dësem Rapport, eng Propos zur Modifikatioun vum Pensiounsalter vir, woubäi se besonnesch d'Entwécklung an de Memberstaate berécksiichtegt."

An der Kommunikatioun vum Europäesche Parlament, dat den 12. Mee 2022 vun der AFP kontaktéiert gouf, gouf bestätegt, dass "de Pensiounsalter je no Joer, an deem de Beamte bei den EU-Institutiounen ugefaangen huet, schrëttweis ugehuewe gëtt, a fir d'Personalmemberen, déi zënter 2014 hiert Amt ugetrueden hunn, op 66 Joer klëmmt."

39 Joer Cotisatioun

Falsch ass och d'Behaaptung, dass EU-Beamte "fofzénganhallef Jore" brauchen, fir eng "vollstänneg Karriär" ze duerchlafen.

De Jean Arthuis, eemolege President vun der Budgetskommissioun vum Europäesche Parlament, gouf den 12. Mee 2022 vun der AFP kontaktéiert an erkläert, dass no EU-Recht "den Akkumulatiounstaux fir d'Festsetze vun der Pensioun 1,8 % bedréit, fir Usproch op déi maximal 70 % vum leschte Salaire ze hunn. Et muss een 39 Joer laang cotiséiert hunn a mat 27 Joer agestallt gi sinn, fir am Alter vu 66 Joer, dem Pensiounsalter, maximal 70 % ze erreechen."

"De Montant vun der Pensioun ass ganz variabel", füügt hie bäi, well se vum Personalgrad an der Unzuel vun den Déngschtjore bei enger EU-Institutioun ofhänkt.

D'Salairesgrillë vun de Fonctionnairë sinn ëffentlech zougänglech a kënnen online consultéiert ginn.

Am Joer 2013 huet de Jean Arthuis an engem Rapport zu dësem Sujet geschat, dass déi duerchschnëttlech Pensioun ongeféier 6.000 Euro pro Mount bedroen huet, "dëse Remuneratiounsniveau steet virun der Iwwerrepresentatioun vum A-Kader am ëffentlechen Déngscht vun der EU", wéi hie weider ausféiert.

"Den duerchschnëttleche Montant muss sech net staarkt verännert hunn, well d'Salairë vun den EU-Beamten an de leschte Joren agefruer goufen, wat eng Méiglechkeet war, de Budget anzehalen. Et ass warscheinlech, dass et am Joer 2022 opgrond vun der Inflatioun Upassunge wäert ginn", sou de Jean Arthuis.

Senger Usiicht no ass "de Pensiounssystem fir EU-Fonctionnairen zimmlech virdeelhaft, well en op der Basis vum leschte Salaire gerechent gëtt, wärend en a Frankräich op der Basis vun de leschten zéng Joer berechent gëtt." Awer hie widderleet déi an der Ëffentlechkeet enoncéiert Zuelen, déi hien als "Gangster" a "Ligener" bezeechent.

En ëmstriddene Projet vun der Pensiounsreform

Un homme brandit une banderole avec une image du président français sur laquelle on peut lire "à dégager", alors que des retraités et des militants participent à une manifestation pour réclamer une augmentation de leurs pensions, à Paris le 24 mars 2022. ( AFP / EMMANUEL DUNAND)

Dës falsch Informatioun zirkuléiert op en Neits an deem Kontext, dass de Projet fir eng Pensiounsreform vum erëmgewielte President Emmanuel Macron hefteg kritiséiert gëtt.

E puer Deeg nom zweeten Tuer vun de franséische Presidentschaftswalen hat de Kandidat erkläert, dass hie bereet wär, sech an dëser Fro ze "beweegen" an "d'Dier opzemaachen" fir de Pensiounsalter op 64 amplaz op 65 Joer unzehiewen, "wann et ze vill Tensioune" géif ginn an dass dat "e Konsens schafe" kéint.