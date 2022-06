De Klimawandel ass ëmmer nees Sujet an de sozialen Netzwierker. Zënter kuerzem gëtt ganz vill iwwer zwou verschidde Kaarten diskutéiert, déi de Klimawandel als erfonnt duerstelle sollen.

Déi medial Duerstellung vun den Temperaturen a Schweden wär de Bäiträg no a sozialen Netzwierker e Beweis fir déi "falsch Klima-Pandemie". Op Facebook, Instagram an Twitter hu User d'Behaaptung vun der Äerderwiermung, déi vun de Medien iwwerzunn duergestallt géif, verbreet. Och op Telegram hunn iwwer zéngdausend Leit d'Behaaptung gesinn. User hu béid Wiederkaarten och an diverse Sproochen - z.B. op Englesch, Franséisch, Schweedesch, Ungaresch, Rumänesch, Eestnesch oder Koreanesch - gedeelt.

D'Behaaptung: D'Bäiträg vergläichen zwou Wiederkaarte vu Schweden mateneen. Op der lénker Säit gesäit een eng Kaart, déi a gréng gehalen ass an angeeblech aus dem Joer 1986 staamt, riets dernieft eng Kaart, déi angeeblech aus dem Joer 2022 staamt an an orange a rout gehalen ass. Dozou heescht et: "1986 war et "normale Summer". Haut fierwe se d'Kaart rout an nennen et "extreem Hëtzt". Aner User hunn d'Äerderwiermung als "Fake Klima-Pandemie" bezeechent.

Facebook-Screenshot der Behauptung: 03.06.2022

User stellen ëmmer nees d'Existenz vum vu Mënsche gemaache Klimawandel a Fro. D'AFP huet ewell Behaaptungen iwwerpréift, deenen no d'Äerderwiermung natierlech an net ongewéinlech wär oder dass fir d'Klimaerwiermung net de Mënsch, mee d'Sonn oder Verännerungen an der Äerdëmlafbunn verantwortlech wären. Och de Medie gouf an der Vergaangenheet ënnerstallt, mat selektiven Temperaturdonnéeën d'Situatioun besonnesch dramatesch duerzestellen. Déi aktuell gedeelt schweedesch Temperaturkaarte gehéieren och an dës Kategorie.

De Verglach vu béide Kaarten ass awer schonn aus e puer Grënn ierféierend. Zum enge sinn d'Joreszuelen op de Kaarte falsch: Déi éischt Kaart gouf Enn Juli 2016 an déi zweet Ufank August 2021 publizéiert. Zum anere stame béid Kaarten aus ënnerschiddleche schweedesche Medien, déi fir hir Wiederrapporten ënnerschiddlech Faarwecodë benotzen.

Kaart aus dem Juli 2016

Mat Hëllef vun enger ëmgekéierter Billersich huet d'AFP den Ursprong vun der lénker Kaart fonnt. Se staamt aus engem Wiederbericht op der Websäit vum schweedesche Fernseesender "Sveriges Television" (SVT), deen déi selwecht gréng Kaart an enger méi grousser Bildversioun a besserer Qualitéit weist.

Béid Kaarte stëmmen an alle Punkten iwwereneen: D'Temperaturen, déi ugewise ginn, si genee esou identesch wéi d'Wiedersymboler oder de Buschtaf "H" an der Mëtt vun der Kaart (rout agekreest). Den Datum, dee genannt gëtt, ass awer net dee selwechten (giel agekreest).

Auf Facebook geteiltes Posting der Behauptung links, Ausschnitt der Karte von SVT rechts, Hervorhebungen durch AFP (Screenshot: 03.06.2022)

D'Kaart vun SVT staamt allerdéngs net wéi behaapt aus dem Joer 1986, mee se weist d'Wiederprevisioun fir den 21. Juli 2016.

D'Wiederprevisioun vun SVT fir den 8. Juni 2022 weist och, dass d'Kaarten do a grénge Faarftéin gehale sinn an net orange wéi déi riets Kaart, déi an de sozialen Netzwierker gedeelt gëtt. Dat selwecht gëllt fir d'Online-Archiv vu Wiederberichter vun der Websäit, dat ee consultéiere kann. D'Wiederberichter fir bestëmmten Deeg an de Joren 2021 an 2022 sinn hei disponibel.

D'Kaarte vun SVT enthalen ausserdeem Wiedersympboler wéi Sonnen a Wolleken, wat bei der orange gefierfter Kaart am gedeelte Bäitrag net de Fall ass.

Kaart aus dem August 2021

Karte mit größerem Ausschnitt, Hervorhebungen durch AFP, Twitter-Screenshot: 07.06.2022

Déi zweet Kaart staamt vun engem anere Medium. Eng ëmgekéiert Billersich mat der russescher Sichmaschinn Yandex huet zu engem Tweet aus dem August 2021 geféiert. Do ass den Extrait vum Bild e bësse méi grouss an erlaabt Réckschlëss op d'Hierkonft vun der Kaart: Um ieweschte rietse Rand ass d'Zuel "4" schwaach ze gesinn, genee wéi eng Wiedermoderatorin. Ausserdeem ass "Freideg", op Schweedesch "Fredag", ze liesen.

Eng Recherche no der "4" am Logo féiert op d'Säit vum schweedesche Fernseesender "TV4". D'Fra am Bild ass d'Madeleine Westin, eng vun de Wiedermoderatorinne vum Sender. D'Archiv vun de Wiederberichter, déi vun "TV4" diffuséiert goufen, weist déi selwecht orange gefierft Kaart am Wiederbericht vum 13. August 2021. Detailer wéi d'Temperature stëmmen iwwereneen, genee esou huet d'Westin dat selwecht hellblot Kleed an zwou Ketten un.

Auf Facebook geteiltes Posting der Behauptung links, Ausschnitt der Karte von "TV4" rechts, Hervorhebungen durch AFP (Screenshot: 03.06.2022)

Déi orange Faarftéin si fir "TV4" net ongewéinlech - se si schonn an anere Wiederprevisioune vu fréier ze gesinn.

Wäermste Summer vun der Geschicht

Enn Abrëll 2022 huet den europäesche Klimadéngscht Copernicus (C3S) a sengem Joresrapport festgehalen, dass de Summer 2021 mat engem Grad Celsius iwwer dem Duerchschnëtt vun de leschten 30 Joer dee wäermste jee gemoossenen an der europäescher Geschicht gewiescht wär. Et koum zu intensive Hëtztwellen, déi iwwer e puer Woche gedauert hunn - op Sizilien sinn d'Temperaturen op en Rekordwäert vun 48,8 Grad Celsius geklommen (wat nach ze confirméiere bleift). Och Spuenien huet mat 47 Grad Celsius en neie Landesrekord verzeechent.

An Italien, Griicheland an der Tierkei koum et zu grousse Bëschbränn. Am Juli an August ass eng Gesamtsurface vun 800.000 Hektar verbrannt, eng vun de stäerkste Brandsaisonen an Europa zënter 30 Joer.

"2021 war e Joer vun den Extreemen, dorënner de wäermste Summer an Europa, Hëtztwellen um Mëttelmier, Iwwerschwemmungen a Wanddréchenten a Westeuropa", huet de Carlo Bunotempo, den Direkter vum Klimawandel-Déngscht vu Copernicus, dozou gesot, wéi d'AFP matgedeelt hat.

Wärend d'Temperaturen am vergaangene Joer global 1,2 Grad iwwer dem virindustriellen Zäitalter geleeën hätten, wären et an Europa am Schnëtt méi wéi zwee Grad driwwer gewiescht, hieft de Rapport ervir.

Konsens iwwer Äerderwiermung

Déi aktuell observéiert Äerderwiermung léisst sech nom aktuelle wëssenschaftlechem Wëssensstand allerdéngs eendeiteg op de Mënsch zeréckféieren. De Weltklimarot IPCC publizéiert reegelméisseg Rapporten , déi an der Communautéit vun der Wëssenschaft als zouverlässeg an unerkannt Quell fir déi global Erwiermung ugesi gëtt.

De 4. Abrëll 2022 huet den IPCC den neisten Deel vu sengem sechsten Zoustandsrapport publizéiert an huet doran dozou opgeruff, wäitreechend Mesuren ze ergräifen. D'Expertinnen an d'Experte schloe strukturell Ännerunge vir, fir eng Erwiermung vun 3,2 Grad bis d'Joer 2100 ze vermeiden, déi en Deel vun der Welt net méi bewunnbar maache kéint. Si nenne Mesurë wéi d'Ëmstellung vun der Mobilitéit, d'Schaffe vun Doheem oder eng besser Isoléierung vu Gebaier, déi d'Reduktioun vun Zäregasen zum Zil hunn.

Am éischten Deel vun dësem sechsten Zoustandsrapport, deen den 9. August 2021 publizéiert gouf, huet et geheescht: Et ass eendeiteg, dass den Afloss vum Mënsch d'Atmosphär, d'Ozeaner an d'Landflächen erwiermt huet."

Hauptpunkte des Berichts des Weltklimarats ( AFP / Kenan AUGEARD, Sophie RAMIS)

Fazit: Déi an ënnerschiddleche Faarwe gehale schweedesch Temperaturkaarte widderspriechen net der Äerderwiermung. Déi dora benotzte Joreszuele si falsch. Béid Kaarte stamen en plus vun ënnerschiddleche schweedesche Medien. D'Communautéit vun der Wëssenschaft ass sech eens, dass de Mënsch Afloss op d'Erwiermung vun der Äerd huet.