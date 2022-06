An engem Video gëtt enger italieenescher Wëssenschaftlerin ënnerstallt, gesot ze hunn, dass Corona-Impfungen zu Infektioune féieren. D'Fro vum Moderator gouf allerdéngs falsch iwwersat, wéi d'AFP recherchéiert huet.

Dosende vu User hunn d'Behaaptung Ufank Mee 2022 op Facebook gedeelt (hei, hei). Och op Twitter an Telegram huet d'Behaaptung immens vill User erreecht. Ënner anerem huet och déi impfkritesch Schwäizer Plattform "Corona Transition" d'Behaaptung propagéiert. Dëst ass der AFP scho mat anere Falschbehaaptungen opgefall (hei, hei). Och déi rietspopulistesch Plattform "philosophia perennis", vun där d'AFP de Contenu och schonn e puer Mol iwwerpréift huet (hei, hei), huet d'Behaaptung weidergeschéckt. D'AFP gouf vu Lieserinnen a Lieser per WhatsApp op dës Aktualitéit opmierksam gemaach.

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 05.05.2022

An der Vergaangenheet goufen ëmmer nees Video-Extraiten an enger anerer Sprooch mat falschen Iwwersetzungen an de sozialen Netzwierker gedeelt. Am Februar z.B. krut de russesche President Wladimir Putin falsch Wierder an de Mond geluecht (hei, hei). Och ierféierend Iwwersetzung, déi aktuell op Facebook zirkuléieren, ass opgrond vun der Sproochebarrière méi schwéier ze entdecken.

Am Video ass ënne riets de Logo "TG5" ze gesinn. Eng Recherche op Google huet erginn, dass et sech dobäi ëm de privaten Noriichtesender Tele Giornale 5 " handelt, deen zur hollännescher Medienentreprise " MFE Media for Europe " gehéiert.

Am Video, deen op Telegram propagéiert gouf, ass en plus den 13. Januar 2022 ageblent. Am Archiv kann d'Noriichtesendung vun deem Dag net méi consultéiert ginn. D'AFP huet dowéinst beim Sender no der Emissioun a wéinst der Behaaptung nogefrot.

De Paolo Calvani, Spriecher vu Mediaset Italia, zu deem och TG5 gehéiert, huet den 19. Mee géintiwwer der AFP gesot, et géif sech beim kurséierende Video ëm eng Manipulatioun handelen. Hien huet dobäi op e Faktencheck vun der italieenescher Plattform "Open" verwisen.

Wat gouf wierklech am Interview beschwat?

Ausserdeem huet de Calvani der AFP eng italieenesch Transkriptioun vum Interview-Passage mam Moderator Luciano Onder an der Professesch Anna Teresa Palamara zougeschéckt. D'Palamara ass Direktesch vun der italieenescher Gesondheetsagence ISS . D'Transkriptioun fänkt no der Presentatioun vun der Professesch an enger kuerzer Introduktioun an de Sujet bei Sekonn 24 un. Souwuel am Video op Italieenesch wéi och an der vun der AFP op Englesch iwwersater Transkriptioun heescht et:

De Luciano Onder freet: "Vill positiv krank Leit sinn asymptomatesch, hunn héchstens d'Symptomer vun enger Erkältung oder enger liichter Gripp. Wat bedeit dat? Wat geschitt do?" An de Bäiträg freet den Onder allerdéngs, firwat et esou vill Infektioune géif ginn.

D'Anna Teresa Palamara äntwert him: "Heifir gëtt et am Weesentlechen zwee Grënn: Den éischte Grond ass, dass d'Variant [Omikron, Um. v. d. Red.] virun allem an Italien an aneren europäesche Länner virun allem geimpft Persoune betrëfft, an zwar virun allem esou Leit, déi mat der drëtter Dosis geimpft goufen [...]

De Video brécht op dëser Plaz of a widderhëlt der Palamara hire Saz iwwer déi drëtt Dosis mat dramatescher Musek. Den Onder huet also nom Grond fir déi liicht Krankheetsverleef gefrot, net wéi am Bäitrag behaapt, nom Grond vun den Infektiounen. Mam Ofbroch vum Video ënnerschléit de Bäitrag allerdéngs och wichtege Kontext. D'AFP huet den ongeschniddene Passage vum TG5-Interview am Original vum Sender zougestallt kritt. Do geet d'Äntwert vun der Palamara weider. Si huet erkläert:

"An dat [déi drëtt Dosis, Um. v. d. Red.] ass effektiv eng Barrière fir eng eeschthaft Erkrankung, an doru musse mir denken. Den zweete Grond ass, dass dës Variant virzuchsweis déi iewescht Otemweeër ze betreffe schéngt an et dohier méi liicht ass, sech an den ieweschten Otemweeër auszebreeden a manner liicht an déi déif Otemweeër ze geroden."

D'Palamara huet och erkläert, dass d'Covid-Infektiounen an Europa virun allem geimpft Persoune betreffe géifen. D'Erklärung dofir ass schonn an engem AFP-Faktencheck vum November 2021 ze fannen. Do housch et an en engem RKI-Rapport [Robert-Koch-Institut, Um. v. d. Red.]: "Dass am Laf vun der Zäit méi Impfduerchbréch verzeechent ginn, ass ze erwaarden, well generell ëmmer méi Mënsche geimpft sinn a SARS-CoV-2 sech den Ament méi staark propagéiert. Doduerch klëmmt d'Warscheinlechkeet, als vollstänneg geimpft Persoun mam Virus a Kontakt ze kommen." Ass eng Gesellschaft zum groussen Deel duerchgeimpft, sinn Infektioune vu Geimpften ze erwaarden.

An Italien waren der Datebank Our World in Data no schonn 42 Prozent vun der Populatioun dräimol a 75 Prozent zweemol geimpft, wéi den Interview diffuséiert gouf. Aktuell hu 67 Prozent vun den Italieenerinnen an Italieener eng Boosterimpfung kritt.

Our World in Data-Screenshot über Covid-19-Impfungen in Italien: 07.06.2022

D'Palamara huet am Deel vum Interview, deen ausgelooss gouf, weider erkläert, dass déi drëtt Impfung schwéier Covid-Erkrankunge verhënnere kéint. Och de Robert-Koch-Institut schreift Covid-Impfungen dës Protektioun viru schwéieren a symptomateschen Infektiounen zou.

Fazit: D'Behaaptung, d'Professesch Anna Teresa Palamara hätt op der italieenescher Tëlee erkläert, dass et sou vill Covid-Infektioune géif, well d'Coronavariant, déi an Italien an anere Länner verbreet war, virun allem geimpft Persounen infizéiere géif, ass ierféierend. D'Professesch gouf net no Infektiounsursaachen, mee no de Grënn fir zuelräich liicht Verleef befrot. Si huet dës Zuele mat der Schutzwierkung vun der Covid-Impfung erkläert. Den zirkuléierende Video huet dës Erklärung awer ausgelooss.