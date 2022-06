De Virus vun den Afepouke verbreet sech aktuell ausserhalb vun Afrika. An den USA huet d'Regierung e Medikament géint d'Krankheet bestallt, wat an de sozialen Netzwierker fir Opreegung gesuergt huet.

"Just fir dat kloerzestellen ... Ee Fall vun 'Afepouken' gouf d'lescht Woch a Massachusetts festgestallt... A manner wéi 48 Stonnen hat déi amerikanesch Regierung 13 Milliounen Impfstoffer géint Afepouke fir 119 Milliounen Dollar kaaft. Een Dag méi spéit huet Pfizer d'Zouloossung vun der FDA fir en neien Impfstoff géint Afepouke kritt", beseet den Text an engem Screenshot, deen den 22. Mee 2022 op Instagram gepost gouf.

"Huet soss nach een d'Nues voll vun der Regierung, déi stänneg probéiert eis ëmzebréngen?", sot d'Mindy Robinson, eng Verfechterin fir Gedankefräiheet (Libertarian) a Kandidatin fir d'Parlament vun Nevada bei den US-Midterms (Tëschewalen) an dësem Joer, an der Iwwerschrëft vun hirem Bäitrag.

Screenshot of an Instagram post taken on June 2, 2022

Änlech Behaaptunge goufen och op Facebook a Gettr - engem bei Konservative ganz beléifte Social-Media-Netzwierk - gedeelt (hei, hei an hei).

D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) huet Ufank Juni matgedeelt, dass zënter Mee an 30 Länner baussent west- an zentralafrikanesche Länner - an deenen d'Krankheet endemesch ass - méi wéi 550 Erkrankunge mat Afepouke confirméiert goufen. D'Krankheet ass Famill mat de Pouken, awer manner grav.

Afepouke verbreede sech iwwer de Bëss vun Déieren oder direkte Kontakt mat Blutt, Fleesch oder Kierperflëssegkeete vun engem infizéierten Déier. D'Symptomer vum Ufank, dorënner héicht Féiwer, entwéckele sech séier zu engem Ausschlag un den Hänn an am Gesiicht, änlech wéi bei Waasserpouken.

Déi amerikanesch Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verfollegen d'Erkrankunge vun Afepouken a Länner, an deene se normalerweis net virkommen, dorënner och d'USA. Awer d'Bäiträg, déi an de sozialen Netzwierker gedeelt ginn, enthalen der FDA a Pfizer no falsch Informatiounen.

FDA huet nei Formuléierung fir Afepoukemedikament zougelooss

Eng Sich no Stéchwierder op CrowdTangle, engem Social-Media-Monitoring-Tool, huet der AFP gehollef, de potentiellen Ursprong vun de Fuerderungen z'ermëttelen.

Den 20. Mee 2022 huet de Gateway Pundit, eng Websäit, déi an der Vergaangenheet scho Feelinformatioune verbreet huet, en Artikel iwwer en "Pfizer-gebonnenen" Traitement fir Afepouken, dee kierzlech vun der FDA accordéiert gouf, publizéiert. D'Geschicht gouf da vun anere Bloggen a vu Bäiträg op de sozialen Netzwierker opgegraff (hei, hei an hei).

Screenshot of a Facebook post taken on June 2, 2022

Dat am Artikel ernimmt Medikament, TPOXX genannt, ass awer keen Impfstoff. Et ass och net nei - d'FDA huet d'Medikament TPOXX am Joer 2018 fir den oralen Traitement vu Pouken zougelooss.

Den 18. Mee 2022 krut den Hiersteller vun TPOXX, déi pharmazeutesch Entreprise SIGA, vun der FDA d'Zouloossung fir en intravenéisen Traitement vum Medikament u Patienten, déi keng Pëll schlécke kënnen. SIGA huet och d'Rechter fir de Verkaf vun TPOXX an den USA, an net Pfizer.

"An der Budgetsdemande vum amerikanesche President gouf den IV-Traitement vun TPOXX als 'benotzt' zitéiert, fir e Patient an den USA mat Afepouken ze traitéieren", heescht et an engem Pressecommuniqué vu SIGA.

Afepouken-Impfstoff net nei an net vu Pfizer produzéiert

Aner Quellen - dorënner déi satiresch Websäit The Babylon Bee - hunn och d'Behaaptungen iwwer e kierzlech zougeloossenen Impfstoff fir Afepouke vu Pfizer gedeelt

D'Abby Capobianco, Pressespriecherin vun der FDA, sot der AFP: "Jynneos ass vun der FDA fir d'Virbeugung vu Pouken an Afekrankheete bei Erwuessene vun 18 Joer un, déi en héije Risiko fir Pouken oder Afekrankheeten hunn, zougelooss. D'FDA huet der Bavarian Nordic A/S d'Zouloossung fir Jynneos zougestanen."

Jynneos ass keen neien Impfstoff. D'FDA huet en am September 2019 zougelooss. Den 18. Mee 2022 huet d'Pharmaentreprise Bavarian Nordic bekannt ginn, dass d'US-Regierung gedréchent an déifgefruer Dosisse vu Jynneos am Wäert vun 119 Milliounen US-Dollar bestallt huet.

Ufank Juni war den Impfstoff deen eenzege vun der FDA zougeloossenen Impfstoff fir d'Preventioun virun Afepouken. D'Keanna Ghazvini, Senior Associate fir déi global Mediekommunikatioun bei Pfizer, sot der AFP, d'Entreprise hätt keen Afepouken-Impfstoff.

"Mir hunn aktuell keen aktive Programm géint Afepouken an der Entwécklung", huet si dobäigefüügt.

En AFP-Faktencheck huet schonn aner Behaaptungen an de sozialen Netzwierker iwwer Afepouken opgedeckt.