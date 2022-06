An Däitschland dierf een zënter dem 1. Juni 2022 fir 9 Euro mat der Bunn duerch dat ganzt Land fueren. An de sozialen Netzwierker maache Biller d'Ronn, dass et um éischte Weekend zu grousse Verknaschtungen an engem Zuch an Direktioun Sylt soll gi sinn.

Honnerte User hunn Ufank Juni 2022 d'Foto vun engem dreckegen Zuch op Facebook gedeelt (hei, hei).

D'Behaaptung: Facebook-User deelen d'Foto vun engem Zuch, dee voller Béierfläschen a Plastikstuten ass. Zu der Foto heescht et an de Commentairen: "Kulturreesen... alles inklusiv fir just 9 Euro!" oder och "#2022 - 9€ - Kulturreesen? D'Leit op Sylt waren op alle Fall begeeschtert vun den Touristen!".

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 08.06.2022

Zënter dem 1. Juni 2022 gëllt den 9-Euro-Billjee fir dräi Méint a ganz Däitschland fir den urbane Verkéier. De Billjee ass Deel vun engem Entlaaschtungspak vun der Bundesregierung, als Reaktioun op déi héich Energie- a Spritpräisser wéi och op déi héich Inflatioun. Scho virum Verkaf vun de Billjeeën hu User an de sozialen Netzwierker a Medienentreprisen zum Deel als Geck iwwer d'Suerge vun engem groussen Touristen-Ustuerm op d'Insel Sylt un der Nordséi bericht. Tatsächlech hunn Ufank Juni vill Leit d'Méiglechkeet, gënschteg an déi Regioun ze reesen, genotzt, dorënner och vill Punks. Wärend d'Police an deem Ustuerm keng besonnesch Belaaschtung fir d'Insel gesinn huet, hu Facebook-User d'Bild vum verknaschten Zuch gedeelt.

Wat weist dat Bild?

D'AFP huet mat enger ëmgekéierter Billersich no eelere Publikatioune vum Bild gesicht. D'Recherche huet eng Partie Medieberichter aus dem Joer 2015 iwwer e verknaschten Zuch erginn ( hei hei ). Et gouf och en Tweet vun 2015 mat deem Bild fonnt. D'Artikelen nennen d'Noriichtenagence dpa als Quell vum Bild. D' Datebank Picture Alliance vun der dpa ass allerdéngs net ëffentlech zougänglech.

D'AFP huet Zougank zu der Billerdatebank vun der dpa an huet do Detailer zur Foto fonnt. Der Bildbeschreiwung vun der dpa no gouf d'Foto de 25. August 2015 zu Braunschweig opgeholl. De Fotograf Julian Stratenschulte huet der AFP dat den 8. Juni op Nofro hi confirméiert. Futtballsupporter hätten am Zuch randaléiert. Et wäre Scheiwen, Luuchten an Decken zerstéiert ginn, en plus wär den Zuch vun der Deutschen Bahn voller Knascht gewiescht.

D'AFP huet och bei der Deutschen Bahn no der Foto gefrot. Eng Spriecherin vun der Entreprise huet de selwechten Dag matgedeelt: "Dat Bild ass siwe Joer al."

Engem Artikel vun "Welt" iwwer d'Randaler vun 2015 no hu sech déi däitsch Bunn an d'Bundespolizei zesumme beschwéiert, dass et u Weekender, un deene Futtballmatcher an Däitschland sinn, ëmmer nees zu Probleemer beim Transport vu Futtballsupporter komme géif. Dëse Probleem sollt mat der Foto vum Zuch vu Braunschweig verdäitlecht ginn.

Aktuell Situatioun mam 9-Euro-Billjee

An engem Pressecommuniqué huet d'Deutsche Bahn de 7. Juni 2022 en éischte Bilan betreffend d'Reese mam 9-Euro-Billjee gezunn. De Jörg Sandvoß, President vun DB Regio sot doran: "Natierlech ass et wéi erwaart virun allem op den touristeschen Haaptlinne punktuell zu héije Belaaschtunge komm." A ganz Däitschland koum et zu iwwerfëllten Zich a Verspéidungen

D'Spriecherin vun der däitscher Bunn huet op d'Fro no aussergewéinleche Verknaschtunge vun den Zich, zanter et den 9-Euro-Billjee gëtt, gesot: "Eis si keng aktuell Virfäll bekannt."

D'Policedirektioun Flensburg huet de 6. Juni mat Bléck op Sylt festgestallt, dass d'Insel zwar voll gewiescht wär, "awer d'Stëmmung vun de Péngschtfeierdeeg an d'Asazbelaaschtung war net anescht wéi an de Jore virun der Coronazäit."

Fazit: Déi op Facebook gedeelt Foto weist keng aktuell Verknaschtungen duerch Touristen, déi mam 9-Euro-Billjee op Sylt reese wëllen. Se gouf schonn am Joer 2015 zu Braunschweig opgeholl a weist d'Konsequenze vu Futtballsupporteren, déi randaléieren. Weder der Deutschen Bahn nach der Police no si besonnesch Incidenten op Sylt zanter dem 9-Euro-Billjee bekannt.