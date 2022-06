Den US-Schauspiller Alec Baldwin soll wéinst dem Doud vun enger Kamerafra um Filmset zum Doud verurteelt gi sinn. Dat gëtt op d'mannst an engem Noriichtenartikel behaapt.

"De verréckten Alec Baldwin gouf gehaangen. Leit, de Baldwin gouf higeriicht", heescht et an engem Bäitrag op Koreanesch op Daum Cafe vum 3. Juni.

De Bäitrag gouf an enger Community mam Numm "Tales of Trump and his Knights" gedeelt, déi méi wéi 14.000 Unhänger huet a reegelméisseg Konspiratiounstheorie vu QAnon propagéiert.

D'Communautéit aktualiséiert reegelméisseg eng Lëscht vu supposéierte Verhaftungen an Hiriichtunge vu prominente Perséinlechkeeten, vun deenen hir Membere mengen, si wäre géint "Q", eng anonym Persoun, déi angeeblech en héichrangegen US-Regierungsbeamten ass an Zougank zu geheimen Informatiounen iwwer d'Trump-Regierung an hir Géigner huet.

Screenshot of the false claim shared on Daum Cafe, taken on June 10, 2022

De Bäitrag weist eng koreanesch Iwwersetzung vun engem Artikel iwwer déi supposéiert Hiriichtung vum Baldwin vu Real Raw News.

Screenshots vum Artikel vu Real Raw News goufen op Facebook-Säiten an Australien an den USA souwéi an enger Telegram-Grupp mat iwwer 30.000 Membere gedeelt.

Real Raw News weist awer an der Rubrik 'About us' op hirer Websäit dorop hin, dass "Dës Websäit enthält Humor, Parodie a Satire."

D'AFP huet an der Vergaangenheet schonn e puer Artikelen vun derselwechter Websäit opgedeckt, déi als echt Noriichte ugesi goufen, dorënner erfonnt Geschichten iwwer d'Verhaftung vun héichrangege Perséinlechkeeten, Fäll vu Kannerhandel a Covid-19-Impfstoffer.

E puer Social-Media-Notzer schéngen awer ze gleewen, dass d'Behaaptung wouer wär.

"Si sollten net zécken, wa si Schëlleger exekutéieren, onofhängeg vum Promi-Status!", ass an engem Kommentar ze liesen. "Äddi Alec", schreift een aneren.

Eng Sich no Stéchwierder op Google vum 13. Juni 2022 huet keng glafwierdeg Noriichtenartikelen iwwer dem Baldwin seng supposéiert Hiriichtung fonnt.

De Schauspiller war zënter der Publikatioun vum Artikel op Instagram aktiv, huet den 9. Juni eng Hommage u seng verstuerwe Mamm publizéiert an den 10. Juni Reklamm fir eng Crowdfunding-Campagne fir en Enseignant gemaach.

D'Bäiträg sinn zirkuléiert, nodeems de Baldwin wéinst dem déidleche Schoss op d'Kamerafra Halyna Hutchins um Set vum Westernfilm "Rust" vill Opmierksamkeet an de Medie krut. De Schauspiller hat wärend enger Prouf fir de Film am US-Bundesstaat New Mexico am Oktober 2021 e Colt am Grapp, wéi d'Hutchins ëmbruecht an de Regisseur Joel Souza verwonnt gouf.

D'Police huet nach keng Plainte wéinst der Tragedie gemaach, huet sech awer geweigert, Ukloe géint alleguer déi Bedeelegt, de Baldwin inclus, auszeschléissen.

Der Hutchins hir Famill huet de Baldwin an anere Produzente vum Film "Rust" verklot a "substantielle" Schuedenersatz fir hiren onnéidegen Doud gefuerdert.