Draache si just e Mythos, oder net? Op engem koreaneschen Netzwierk geet dovu rieds, dass elo e Skelett vun engem Draach fonnt gouf. Dëst ass awer eng Foto vun engem Konschtwierk aus Frankräich.

D'Foto gouf den 9. Juni op Amvez.com, enger südkoreanescher Boulevard-Websäit, gedeelt.

Screenshot of the misleading claim shared on Facebook, captured June 10, 2022.

Déi selwecht Foto gouf mat enger änlecher Behaaptung och op Facebook (hei, hei, hei an hei) gedeelt. Dës Behaaptung ass awer falsch.

Eng ëmgekéiert Billersich op Google huet déi identesch Foto, déi de 26. Juli 2013 an engem Artikel vun der däitscher Noriichtesäit Zeit Online publizéiert gouf.

Der Iwwerschrëft vun der Foto no handelt et sech ëm eng Konschtinstallatioun mam Titel "Serpent d'océan", déi vum chineesesche Kënschtler Huang Yong Ping kreéiert gouf.

D'Installatioun gouf an der Mëndung vun der Loire ausgestallt, déi déi franséisch Stad Nantes mam Atlantik verbënnt, wéi et am däitschsproochegen Artikel heescht.

Ënnen ass e Screenshot-Verglach vun der Foto, déi an engem vun de falsche Bäiträg gedeelt gouf (lénks) an der vun Zeit Online publizéierter Foto (riets):

Screenshot comparison of the image shared alongside the false claim in the social media posts (left) and the original photo published by Zeit Online (right).

Op der Websäit vum Tourimusbüro vun Nantes goufen eng Rei Fotoen an e Video vum Konschtwierk publizéiert, dat deelweis vum Europäesche Fonds fir regional Entwécklung finanzéiert gouf.

Serpent d'océan ass Deel vun Estuaire, enger Rei vun 33 zäitgenëssesche Konschtwierker zu Nantes, Saint-Nazaire an un den Ufere vun der Loire-Mëndung, déi der Ëffentlechkeet fräi zougänglech sinn, wéi et op der offizieller Websäit vun der Kollektioun heescht.

E Satellittebild vum Bauwierk ass op Google Maps ënnert der Adresse ze gesinn, déi op der Websäit vun Nantes Tourismus uginn ass.

En anert Satellittebild vun der Skulptur ass och op Google Earth ze fannen.

D'Konschtwierk gouf och op verschidden Tourismus-Websäiten an an diversen Artikelen ernimmt.

Den Huang war en Avantgarde-Kënschtler, deen 1954 a China gebuer gouf. Den Informatioune vun der Galerie Tang Contemporary Art huet hie vun 1989 bis zu sengem Doud am Joer 2019 a Frankräich geschafft.

Nieft Serpent d'océan huet den Huang nach eng Rei weider Konschtwierker mat schlaangenaartege Skelette kreéiert (hei, hei an hei).