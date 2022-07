D'Greta Thunberg war bei engem Concert a Groussbritannien opgetrueden, fir Reklamm fir méi Klimaschutz ze maachen. An de sozialen Netzwierker hunn duerno Fotoen d'Ronn gemaach, dass hir Supporteren déi eegen Uspréch net ganz eescht huelen.

Dausende Facebook-User hu Biller vum Glastonbury Enn Juni 2022 gedeelt. D'Fotomontage an d'Behaaptung maachen och op Twitter an Telegram den Tour. Zu den Haaptacteuren, déi dës Behaaptung verbreeden, gehéiert den däitschen AfD-Bundestagsabgeordneten Georg Pazderski, deem seng Bäiträg der AFP schonn e puer Mol wéinst falschen Informatiounen opgefall sinn (hei, hei), an den eemolegen éisträichesche Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 30.06.2022

D'Ëmweltaktivistin Greta Thunberg huet 2018 mat hire reegelméissege Schoulstreiker virum schweedesche Parlament fir méi Klimaschutz eng international Beweegung mam Numm "Fridays for Future" ausgeléist. Dacks sinn et jonk Supporterinnen a Supporter, déi freides blo maachen, fir fir méi Klimaschutz ze demonstréieren. D'Thunberg selwer stoung an der Vergaangenheet ëmmer nees am Fokus vu falsche Behaaptungen. Sou gouf se zum Beispill mat manipuléierte Fotoen als vermeintlecht inkonsequent géintiwwer hirer eegener Fuerderung, déi zum Deel an d'Lächerlecht gezu gouf, duergestallt. Eng änlech falsch Fotomontage - wéi déi aktuell gedeelten -, déi Klima-Demonstranten als Ëmweltverschmotzer duerstellt, huet eréischt am Abrëll 2022 den Tour gemaach.

Fotomontage vermëscht aktuell an al Fotoen

”We are approaching the precipice and I would strongly suggest that all of those who have not yet been greenwashed out of our senses to stand our ground. Do you not let them drag us another inch closer to the edge. Right now is where we stand our ground.”



Thank you Glastonbury! pic.twitter.com/1AN44Ff8hG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 25, 2022

Réckwäertsrecherchen no de vereenzelte Biller vun der Fotomontage hunn erginn, dass déi iewescht zwou Fotoen tatsächlech vun engem Optrëtt vum Greta Thunberg um Glastonbury Festival de 25. Juni 2022 stamen ( hei hei ). Dem Greta Thunberg säin Twitter-Account beleet, dass d'Klimaaktivistin och effektiv beim Festival fir Musek an duerstellend Konscht (Arts vivants) geschwat huet. Si huet an hirer Ried geroden, d'Beméiunge vun der Klimabeweegung net opzeginn an huet virun engem "Ofgrond" gewarnt, deem "mir" ëmmer méi no kéimen.

D'Foto vun enger Wiss voller Knascht staamt allerdéngs net vun 2022. Se gouf schonn den 29. Juni 2015 an der brittescher "Daily Mail" publizéiert. Am Bild ass de Fotograf an d'Agence, fir déi d'Bild geschoss gouf, ernimmt: "David Hedges/SWNS.com".

D'AFP huet den David Hedges iwwer säin Instagram-Account kontaktéiert. Den 30. Juni 2022 huet hie geäntwert: "Déi betreffend Foto gouf 2015 vu mir opgeholl. Ech war dëst Joer net zu Glastonbury an schaffen net méi fir SWNS."

Festivalbesucher helfen bei den Aufräumarbeiten nach dem Glastonbury-Festival am 27. Juni 2022. ( AFP / Andy BUCHANAN)

Festivalbesucher verlassen den Veranstaltungsort am Ende des Glastonbury-Festivals. ( AFP / Andy BUCHANAN)

Ein Festivalbesucher legt am Ende des Glastonbury-Festivals einen Müllsack auf einen Haufen. ( AFP / Andy BUCHANAN)

Ein zerbrochener Campingstuhl wird am Ende des Glastonbury-Festivals. ( AFP / Andy BUCHANAN)

Fotoe vun engem AFP-Fotograf um Terrain weisen den Dag nom Festival. Méindes, de 27. Juni 2022, war och Knascht um Terrain vum Festival ze fannen.

An de leschte Joren hunn d'Organisateure vum Festival eegenen Aussoen no awer Mesuren ënnerholl, fir d'Ëmweltauswierkunge vum Festival méi kleng ze halen. Beispillsweis gouf 2019 de Verkaf vu Plastiksfläschen, déi ee just eng Kéier notzt, um Festival verbueden an am selwechte Joer gouf eng Fermentatiounsanlag opgebaut, déi Zäregasen aus landwirtschaftlechen Offäll opfänkt, fir propper Energie ze produzéieren.

Fazit: D'Behaaptung, d'Foto vun enger Wiss voller Knascht um Glastonbury Festival wär 2022 no enger Ried vum Greta Thunberg entstanen, ass falsch. D'Foto staamt aus dem Joer 2015. Am Joer 2022 hunn d'Visiteure vum Festival manner Knascht virun der Bün hannerlooss an d'Organisateure vum Festival hunn eng ganz Rei vu Moossname fir den Ëmweltschutz ageféiert.