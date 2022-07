Vaccine géint Covid-19 sinn ëmmer nees an der Diskussioun, ob se wierklech effikass sinn. Elo behaapt e belsche Statistiker, dass eng "negativ Effikassitéit" noweisbar wier.

Den 13. Juli huet de belsche Regisseur Bernard Crutzen op sengem Facebook-Account en Extrait vun dräi Minutten aus sengem Film "La loi, la liberté", deen den 10. Juni 2022 op YouTube publizéiert gouf, verëffentlecht. Et handelt sech ëm den zweete Film vum Realisateur iwwer d'Covid-19-Pandemie, dee schonn "Ceci n'est pas un complot" gedréint hat, e ganz kritesche Film iwwer déi belsch Gesondheetspolitik, dee vill Vages enthalen huet.

An dësem Extrait, deen zënter dem 13. Juli bal 600 Mol gedeelt gouf, ënnersicht de pensionéierte belsche Statistiker Christophe de Brouwer Grafike vu Sciensano, dem belschen Institut fir ëffentlech Gesondheet, a kënnt zur Konklusioun, dass Covid-Impfstoffer eng "negativ Effikassitéit" weisen. Ausserdeem heescht et doran, dass "de Risiko, wéinst dem Vaccin hospitaliséiert ze ginn, méi grouss ass wéi de Risiko, wéinst Covid hospitaliséiert ze ginn, wann een net geimpft ass."

Capture d'écran de la publication Facebook trompeuse, réalisée le 21/07/2022

Wéi de Vizepresident vum belschen Ordre des médecins Christian Melot den 20. Juli 2022 vun der AFP zu dësem Video befrot gouf, sot hien, dass de pensionéierte Statistiker Christophe de Brouwer "e klore Message géint d'Impfung" vertriede géif.

Wéi am Rescht vun Europa, erlieft och d'Belsch aktuell eng nei Well vu Covid-19-Infektiounen, déi wäitgoend op d'Capacitéit vun der neier Omikron-Variant zeréckzeféieren ass, dem Immunsystem ze entkommen, dat heescht, dem Schutz duerch Impfung a fréieren Infektiounen ze widderstoen.

An awer bleift den Impfstoff géint schwéier Forme vun der Krankheet wierksam, behaapten d'Gesondheetsagencen an divers wëssenschaftlech Etüden. Doriwwer eraus ginn Impfstoffer géint déi aktuell Covid-Varianten entwéckelt.

Zuelen aus dem wëchentleche Rapport vum Sciensano

Zënter dem Ufank vun der Pandemie huet de belschen Institut fir ëffentlech Gesondheet Sciensano deeglech a wëchentlech Rapporten iwwer d'Observatioun vun de Covid-Fäll an der Belsch publizéiert. Zanter 2021 enthalen dës epidemiologesch Rapporten och Donnéeën iwwert d'Impfung.

Déi Grafiken, déi am Extrait vum Christophe de Brouwer ënnersicht goufen, stamen aus dem epidemiologesche wëchentleche Rapport, deen den 11. Mäerz 2022 publizéiert gouf.

Ënne si béid Grafiken, déi vum Christophe de Brouwer am Video-Extrait virgestallt ginn, ze fannen. De lénken Diagramm weist d'Unzuel vun de Fäll vu Covid-Infektiounen, opgeschlësselt no Impfstatus, am Zäitraum vum 21. Februar bis 6. Mäerz 2022.

Dat rietst Bild weist déi net berengegt Estimatioun vun der Reduktioun vum Risiko fir eng Hospitaliséierung wéinst Covid bei vollstänneg geimpfte Persounen - dat heescht mat engem kompletten Impfschema mat enger oder zwou Dosissen jee no Impfstoff -, bei vollstänneg geimpfte Persounen, déi eng Opfrëschungsimpfung kritt hunn, a bei net geimpfte Persounen.

Capture d'écran réalisée sur un document de Sciensano le 21/07/2022

Capture d'écran réalisée sur un document de Sciensano le 21/07/2022

"Déi nei Fäll si bei Persounen, déi eng Opfrëschungsimpfung kritt hunn, am Verglach zu den net geimpfte Persoune weesentlech méi grouss wéi bei de Persounen, déi eng Opfrëschungsimpfung kritt hunn", seet de Christophe de Brouwer bei der Lektür vun de Grafiken a kënnt zur Konklusioun, dass "d'Mënschen iwwerempfindlech géint Infektioune sinn."

Hie verweist och op den Hiweis "net ze detektéieren", wat senger Meenung no eng "Lige" wär, well den Impfstoff "eppes detektéiert". Den Impfstoff "weist eng negativ Effikassitéit", sou de Christophe de Brouwer. Wat d'Hospitaliséierungen no enger Covid-Infektioun betrëfft, sou ass "de Risiko, wéinst Covid hospitaliséiert ze ginn, wann ee geimpft ass, méi grouss wéi de Risiko, wéinst Covid hospitaliséiert ze ginn, wann een net geimpft ass", behaapt hien.

Dës Konklusioune sinn awer net fondéiert, well d'Zuele vum pensionéierte Wëssenschaftler eng Rei Facteuren net berécksiichtegen, déi fir d'Bestëmmung vun der Effikassitéit vun engem Impfstoff essentiell sinn, wéi d'Experten, déi vun der AFP befrot goufen, festgehalen hunn.

De Sciensano selwer huet dat a sengem Dokument vum 11. Mäerz 2022 erkläert: "Obwuel se eng virleefeg Ofschätzung vun den Auswierkunge vun den Impfungen (relativ Reduzéierung vum Risiko) erméiglechen, kënnen dës Donnéeën net fir d'Ofschätzung vun der Effikassitéit vun Impfstoffer benotzt ginn. Inherent Verzerrunge wéi ënnerschiddlech Risiken (z.B. Komorbiditéiten), Verhalensweisen oder Tester bei geimpften an net geimpfte Populatioune ginn net berécksiichtegt."

Zuelen hunn Ënnerscheeder bannent eenzele Gruppen net berécksiichtegt

Den 18. Juli 2022 huet de Pressedéngscht vum Sciensano der AFP matgedeelt, dass dës Grafiken "op net ugepasst Analyse baséieren, déi Gruppen en Funktioun vum Impfstatus vergläichen,, an dass se och op engem relativ kuerzen Zäitraum baséieren.

Den 20. Juli huet de Joris van Loenhout, Epidemiolog um Sciensano, dee fir de Suivi vu Covid-19 an der Belsch zoustänneg ass, géintiwwer der AFP gesot, dass déi méiglech Interpretatiounen aus dësen Tabellen "ganz limitéiert" wären an dass dës Zuelen "net benotzt kënne ginn, fir Konklusiounen iwwer d'Effikassitéit vun Impfstoffer ze zéien."

D'Gruppe vu geimpften an net geimpfte Persounen, déi an dësen Tabellen duergestallt ginn, sinn "incomparabel", sou d'Annie Robert, Responsabel vum Fuerschungszenter fir Epidemiologie a Biostatistik op der Université catholique de Louvain. "Net geimpft Persounen hunn dacks eng Ofneigung géint de Gesondheetssystem a loosse sech dowéinst net testen", wat d'Donnéeën, déi beim Sciensano erhuewe goufen, verzerrt: Proportional wäre méi geimpft Persounen an de Rapporte vertrueden (mat méi héijer Warscheinlechkeet getest ze ginn) wéi net geimpft Persounen, betount si.

Ausserdeem wären déi Schwächst och déi Persounen, déi am meeschte geimpft sinn, erkläert d'Epidemiologin: "Wann een un enger kardiovaskulärer Krankheet leit, meckert een net iwwert d'Impfung. Wann Dir Iech de leschten Sciensano-Rapport ukuckt, gesitt Dir, dass dräi Véierel vun de Patienten, déi wéinst Covid hospitaliséiert goufen, Patiente sinn, déi Komorbiditéitsfacteuren hunn."

Tatsächlech weist den epidemiologesche Rapport vum Sciensano vum 15. Juli 2022, dass et sech bei de meeschte Patienten, déi wéinst Covid am Spidol leien, ëm Patiente mat Komorbiditéiten handelt, déi sech mat gréisserer Warscheinlechkeet impfe loossen, well se méi ufälleg sinn.

D'Interpretatioune vum Christophe de Brouwer "sinn en typescht Beispill fir Konfusioun", sot den Niko Speybroeck, Epidemiolog op der Université catholique de Louvain, den 19. Juli 2022 géintiwwer der AFP. "Hie vergläicht Gruppen, deenen hir Zesummesetzung onbekannt ass."

Den Epidemiolog zitt eng Parallel tëscht den Interpretatioune vum Christophe de Bouwer an den éischten Interpretatioune vun den Etüden iwwer Tubak: "Déi éischt Publikatiounen iwwer d'Auswierkunge vum Fëmmen hu gewisen, dass d'Grupp, déi gefëmmt huet, insgesamt méi gesond war. Dat huet den Androck vermëttelt, dass Tubak gesond wär, awer wann een déi Analys richteg gemaach huet, huet ee festgestallt, dass d'Grupp vun de Fëmmerte virun allem aus jonken" an domat natierlech méi gesonde Mënsche bestanen huet.

"Fir e korrekt Ergebnis ze kréien, muss ee sech op Etüde baséieren, déi Stéierfacteuren - also Variabele bannent all Grupp - berécksiichtegen a Patienten op individuellem Niveau vergläichen", betount den Niko Speybroeck.

Am Dokument vum Sciensano, dat d'Interpretatioun vun den epidemiologesche Rapporte erliichtere soll, gëtt dorop higewisen, dass et Verhalensënnerscheeder tëscht geimpften an net geimpfte Persoune gëtt, déi méiglecherweis eng Erklärung dofir sinn, dass geimpft Persoune sech méi heefeg mat Covid ustiechen: "Net geimpft Persounen ënnerzéie sech am Duerchschnëtt manner Tester wéi déijéineg, déi geimpft oder eng Opfrëschungsimpfung kritt hunn. Dat kéint en Impakt op d'Probabilitéit vun der Detektioun hunn."

Zweetens weisen d'Epidemiologe vum Sciensano dorop hin, dass eng kierzlech opgetruede Covid-Infektioun, déi fir eng gewëss Zäit virun enger neier Infektioun schützt, "eng manner grouss Bereetschaft vun net geimpften a virdrun infizéierte Persounen, sech impfen ze loossen", ervirruffe kann.

Den nationale Statistiksbüro aus England hat dat der AFP schonn an engem fréiere Faktencheck explizéiert.

Un soignant assiste un patient infecté par le Covid-19 au service de soins intensifs (ICU) du Centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège, le 21 décembre 2021 ( AFP / JOHN THYS)

Schliisslech ass ze berécksiichtegen, dass et an der Gesamtpopulatioun wesentlech méi geimpft wéi ongeimpft Persoune gëtt. Sou sinn an der Belsch 79,4 % vun der Bevëlkerung vollstänneg geimpft, nom Stand vum 22. Juli 2022.

Huele mir un, eng Populatioun besteet aus 100 geimpften an 30 net geimpfte Persounen. Wa 25 geimpft an 10 net geimpft Persoune Covid kréien an hospitaliséiert ginn, gëtt et méi geimpft Persounen am Spidol wéi ongeimpft Persounen. Dat bedeit awer, dass 25 % vun alle geimpfte Persoune wéinst Covid an d'Spidol ageliwwert ginn, am Verglach zu 33 % (dat heescht e méi groussen Undeel) vun den net geimpfte Persounen.

De Vermierk "net ze detektéieren" bedeit net, dass den Impfstoff eng "negativ Effikassitéit" huet

A sengen epidemiologesche Rapporte berechent de Sciensano den "RRR", déi "relative risk reduction" - op Lëtzebuergesch déi " relativ Risikoreduktioun " infizéiert oder hospitaliséiert ze ginn. Dës Zuel gëtt berechent, andeem d'Inzidenz vu Covid-19-Fäll bei Persounen, déi op d'mannst eng Impfdosis kritt hunn, duerch d'Inzidenz vu Covid-Fäll bei net geimpfte Persounen dividéiert gëtt.

D'Prozentsätz, déi de Christophe de Brouwer a sengen Tabelle virgeluecht huet, sinn d'Resultater vun dësen RRR-Berechnungen.

"Bis Ufank 2022 hunn d'RRR kloer gewisen, dass souwuel déijéineg, déi op d'mannst eng Dosis vum Impfstoff kritt hunn, wéi och déijéineg, déi eng Opfrëschungsimpfung kritt hunn, besser virun Infektioune geschützt sinn, am Verglach mat net geimpfte Persounen. Zënter Mëtt Januar läit d'Inzidenz iwwer 14 Deeg bei de meeschten Altersgruppen zimmlech niddreg, awer am niddregsten an der Grupp vun den net geimpfte Persounen, wat zu enger negativer RRR féiert, wat den Androck vermëttelt, dass et wärend dëser Period vu 14 Deeg besser ass sech net ze impfen, wéi sech impfen ze loossen", schreift de Sciensano an dem uewen zitéierten Dokument.

De Christophe de Brouwer weist am Video op de Vermierk "net ze detektéieren" hin, dee senger Meenung no op eng "negativ Effikassitéit" vum Impfstoff hiweist.

De Vermierk "net ze detektéieren", deen an den Tabelle vum Sciensano opdaucht, kann effektiv zwou verschidde Bedeitungen hunn, huet de Joris van Loenhout géintiwwer der AFP erkläert: "déi éischt ass, wann een decidéiert huet, d'Reduktioun (vun der Infektioun oder vun der Hospitaliséierung) net mat anzeberechnen, well ee se fir irrelevant hält. Beispillsweis gëtt d'Impfung bei Kanner tëscht 5-11 Joer an eng Opfrëschungsimpfung bei Kanner am Alter vun 12-17 Joer net recommandéiert. Dohier gëtt d'Risikoreduktioun fir dës Altersgruppen net bewäert." De Vermierk "net ze detektéieren" muss och ugi ginn, "wann ee keng Risikoreduktioun op Basis vun der RRR erkenne kann".

De Joris van Loenhout huet och betount, dass "d'RRR keng Estimatioun vun der Effikassitéit vum Impfstoff ass."

"De Vermierk 'net ze detektéieren' bedeit einfach, dass d'Grupp u Persounen ze kleng ass", huet d'Annie Robert nach bäigefüügt. "Zum Beispill gi just nach ganz wéineg vun den 18- bis 64-Järegen an d'Spidol oder stierwen u Covid. Wann d'Inzidenzen zimmlech niddreg sinn, brauch ee keng Berechnungen unzestellen."

Aktuell Vaccine bidden nach ëmmer e gudde Schutz virun Hospitalisatiounen

"Et muss ee wëssen, dass den Impfstoff fir Varianten entwéckelt gouf, déi mir haut net méi gesinn. Mir si grad am Gaangen, den Impfstoff unzepassen, awer mir sinn ëmmer e bësse spéit drun. Zum Gléck gesi mir elo, dass d'Impfstoffer nach ganz gutt funktionéieren", sot den Niko Speybroeck. "Hëlt een d'Zuel vun den Hospitaliséierungen ënner Berécksiichtegung vun de Stéierfacteuren, sou ass ëmmer nach e gudden Impfschutz festzestellen, virun allem wann een eng Opfrëschungsdosis kritt huet."

Déi amerikanesch Gesondheetsagencen hunn um Dënschdeg, den 12. Juli 2022, d'Bedeitung vun Impfunge géint grav Forme vu Covid betount. De 17. Juni huet d'WHO dorun erënnert, dass no därzäitegem wëssenschaftleche Stand déi aktuell Impfstoffer, déi op der ursprénglecher Souche vu SARS-CoV-2 baséieren, nach ëmmer e staarke Schutz géint grav Formen an Doudesfäll bei alle bis elo observéierte Virusvariante bidden.

Eng Kohortenetüd, déi tëscht dem 15. September 2021 an dem 31. Januar 2022 mat 37 Millioune geimpfte Persounen duerchgeféiert an de 7. Juli 2022 publizéiert gouf, koum zur Konklusioun, dass "d'Opfrëschungsimpfung (jee mRNA-Impfstoff) an der Zäit vun der Delta- an Omikron-Variant e méi héije Schutz géint Covid-19 an eng Hospitaliséierung bitt, wéi wann ee just zwou Dosisse krut."

D'Auteure rappelléieren, dass "d'Bewäertung vun der Effikassitéit a Funktioun vun der Zäit, déi säit der éischter Opfrëschungsimpfung vergaangen ass, dorop hindeit, dass de Schutz am Laf vun der Zäit ofhuele kéint."

Wéinst der Méiglechkeet, dass déi nei Omikron-Varianten dem Immunsystem entwutsche kéinten, entwéckelen eng Partie Laboratoiren nei Impfstoffer, déi den därzäiteg zirkuléierende Varianten ugepasst sinn.