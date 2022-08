Maske sinn zënter dem Ufank vun der Corona-Pandemie 2020 e wierksaamt Mëttel, fir d'Verbreede vum Coronavirus anzedämmen. Trotzdeem hunn Ufank Juli Dosende User a sozialen Netzwierker behaapt, Maske géife "kengem" hëllefen.

Dosende User hunn Ufank Juli 2022 op Facebook d'Behaaptung iwwer déi presuméiert onwierksam Maske gedeelt. Dat selwecht hunn och Notzer vun Instagram an Twitter, souwéi Notzerinnen an Notzer vum russesche sozialen Netzwierk vkontakte.ru gedeelt. Besonnesch heefeg hunn d'User e Bäitrag vum Landtagsdeputéierte Christian Blex vun der AfD aus Nordrhein-Westfalen gedeelt. D'Behaaptung mécht och op Englesch d'Ronn.

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 27.07.2022

Zur Effikassitéit vu Maske viru Vire ginn et divers Falschbehaaptungen a sozialen Netzwierker. D'AFP huet an der Vergaangenheet scho Behaaptunge widderluecht, Maske géife geféierlech Gëftstoffer enthalen, de Kriibsrisiko erhéijen oder zu Sauerstoffmangel bei Kanner féieren. Och d'Behaaptung, FFP2-Maske géife kee Schutz viru Vire bidden, huet d'AFP schonn e puer Mol widderluecht (hei, hei, hei).

Wat fir konkreet Krankheetserreeger a Maskenhiersteller gemengt sinn, gëtt an de meeschte Bäiträg net méi genee beschriwwen. E puer schreiwen allerdéngs vun OP- an FFP2-Masken. An der Corona-Pandemie waren dës ëmmer nees Deel vun engem Mesurëpak vun der däitscher Bundesregierung an de Bundeslänner, fir d'Infektiounsgeschéien anzedämmen. Kritikerinnen a Kritiker vun dëse Moossnamen hu sech och vun der Maskeflicht belaascht gefillt, wat am September 2021 a Rheinland-Pfalz souguer zu enger déidlecher Ausenanersetzung op enger Tankstell geféiert huet.

Ënnerschiddlech Maske bidden ënnerschiddleche Schutz

Zwar bidden all d'Maskentyppen e gewësse Schutz virun Infektiounen, d'Effikassitéit vun der Protektioun variéiert awer jee no Maskentyp. Dat geet aus engem wëssenschaftlechen Artikel am Fachmagasinn "National Library of Medicine" (NIH) ervir, deen d'Bundesregierung den 18. Juli 2022 an enger Äntwert op eng Ufro vun e puer AfD-Bundestagsdeputéierten zu wëssenschaftleche Beweiser vun der Wierksamkeet vu Masken zitéiert huet.

Fuerscher vun der Universitéit Marburg hunn an enger "praxisnoer" Labosituatioun ënnerschiddlech Maskentyppe vu Stoffmaske bis zu FFP2-Masken op hir Aerosol-Filterleeschtung getest, also mikroskopesch kleng Flëssegkeetspartikele vun der Otemloft, déi Coronaviren iwwerdroe kënnen. Dobäi hu Stoffmaske mat enger Filterleeschtung vu ronn 28 Prozent Aerosolen am schlechtste gefiltert. Medezinesch Masken (ronn 63 Prozent) an FFP2-Masken (ronn 98 Prozent) hu besser Leeschtunge gewisen.

D'Fuerscher koumen zur Konklusioun: "Am Ganze weisen eis Donnéeën dorop hin, dass d'Droe vu Maske besonnesch bei Mataarbechter am Gesondheetssecteur staark ze recommandéieren ass, fir sech virun enger Infektioun mat SARS-CoV-2 an anere Krankheeten, déi duerch d'Loft iwwerdrobar sinn, ze schützen."

Zu enger änlecher Konklusioun kënnt och e Fuerschungsartikel vum Max-Planck-Institut iwwer d'Effikassitéit vun ënnerschiddleche Maske vis-à-vis vun infektiéise Partikele vum Dezember 2021. Am Artikel, deen am Fachmagasinn "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) verëffentlecht gouf, erklären d'Fuerscher unhand vun enger Modellrechnung, wéi héich den Infektiounsrisiko beim Droe vun ënnerschiddleche Masken ass, wa sech zwou Persoune mateneen ënnerhalen, vun deenen eng infizéiert ass. A munche Zenarien hu béid Persounen eng Mask gedroen, an anere just eng Persoun. Et goufen och Zenarie berécksiichtegt, an deenen d'Persoune mat Mask iwwer Lücken tëscht Gesiicht a Mask ongefiltert Loft anootme géifen.

Den Direkter vum Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation a Co-Auteur vun der Etüd, Eberhard Bodenschatz, huet de 27. Juli 2022 géintiwwer der AFP resuméiert: "Stoffmasken hu wéineg geschützt, well se net norméiert sinn an net getest musse ginn. OP- an FFP-Maske sinn norméiert a getest. Eng OP-Mask, déi gutt sëtzt, ass méi schlecht wéi eng extreem schlampeg opgesaten FFP-Mask." Déi konkreet Filterleeschtunge vun den Zenarie sinn am Fuerschungsartikel detailléiert opgeschlësselt an änelen de schonn ernimmte Resultater vun der Universitéit Marburg.

Wéi eng Norme fir Maske gëllen, huet d'AFP an dësem Faktencheck an dësem Video erkläert.

All Mask bitt gewësse Schutz

Stoffmaske schneide bei béiden Ënnersichungen am schlechtsten of. Se waren am Ufank vun der Pandemie Ufank 2020 immens vill benotzt ginn, och well déi besser medezinesch an FFP2-Masken duerch de plëtzleche méi héije Bedarf nëmme schwéier ze kréie waren . Nodeems dës awer a genügend grousse Quantitéiten disponibel waren, huet déi däitsch Bundesregierung d'Leit zum Droe vun OP-, FFP2- oder FFP3-Masken op Plazen, wou Maskeflicht bestoung an nach bis haut besteet, verflicht

OP- an FFP2-Masken erfëllen nämlech wichteg Schutzfunktiounen. Den Här Bodenschatz huet erkläert: "Mir Mënsche gi beim Ootmen, Schwätzen a Sangen Drëpsen of. Dës Drëpsen enthalen Otemflëssegkeet a Saliva (Spaut, Um. v. d. Red.), an deene sech d'Virionen (Virusdeelercher, Um. v. d. Red.) befanne kënnen. Ouni Mask falen déi grouss relativ séier op de Buedem an déi kleng bleiwe laang an der Loft. OP- an FFP-Maske loossen Deelercher, déi méi grouss wéi zéng Mikrometer sinn, bal net eraus oder eran, well dës am Filtervlies oder och tëschent Haut a Mask hänke bleiwen."

De Samir Salameh, Professer fir mechanesch Verfarenstechnik a Kreeslafwirtschaft op der Fachhéichschoul Münster, huet den 29. Juli 2022 géintiwwer der AFP dat selwecht erkläert. Hien huet ergänzt, dass FFP2-Masken och nach méi kleng Aerosole filtere kéinten, sot awer och: "Et gëtt Viren, wéi zum Beispill de Parvovirus, dee Riselen ausléist, mat engem Duerchmiesser vun 0,01 µm. Se sinn däitlech méi kleng wéi de SARS-CoV-2 a ginn ënner Ëmstänn net vun FFP2-Maske gefiltert. Et gëtt awer, souwäit mir bekannt, aktuell keng Hiweiser, dass Aerosole méi kleng wéi 1 µm zu enger Infektioun mat Covid-19 féieren."



Just ageschränkt Aussoen iwwer Maske méiglech



En Team aus 18 Persounen aus de Beräicher Wëssenschaft, Medezin an Droit, dat vun der Bundesregierung beoptraagt gouf, kënnt an engem Evaluéierungsrapport zu de Moossname vum 30. Juni 2022 zum selwechte Schluss: "Déi grondsätzlech Wierksamkeet vu medezinesche Gesiichts- a partikelfiltréierenden Hallefmaske fir d'Precautioun an d'Bekämpfung vun der SARS-CoV-2-Infektioun kann als wäitgoend geséchert gëllen." Wéi den Effekt allerdéngs wierklech war, konnten d'Experten net feststellen, well et keng "randomiséiert, klinesch Etüd fir d'Effikassitéit vu Maske" géif ginn. De Corona-Expert an Immunolog Carsten Watzl huet dëse Probleem géintiwwer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland follgendermoossen erkläert: "Fir wëssenschaftlech ze beleeën, wat eenzel Moossname konkreet bréngen, brauch et eigentlech ëmmer eng Kontrollgrupp." Dës Kontrollgrupp ënner identesche Konditioune gouf et an der akuter Kris an Däitschland awer net. Dem Robert Koch-Institut no si vill Etüden och zu Eenzelmoossname methodesch beschränkt. Moossname wéi d'Maskeflicht ginn an der Praxis baussent de Laboen allerdéngs och meeschtens a Kombinatioun mat anere Moossname benotzt.



Gudde Schutz bei korrekter Benotzung

Eng weider Aschränkung vun der Effikassitéit vu Maske wär och, dass an der Realitéit dat korrekt Droe vu Masken an dat tatsächlecht Befollege vun der Maskeflicht net komplett kontrolléiert kéint ginn.

De Martin Kreyenschmidt, Chemieingenieur op der Fachhéichschoul Münster, sot der AFP den 29. Juli 2022: "Maske bidden e ganz gudde Schutz viru Krankheeten, déi sech iwwer d'Iwwerdroe vun Drëpsen ausbreeden." Senger Aschätzung no géif et doriwwer an der Wëssenschaft keng Meenungsverschiddenheeten. "Allerdéngs bidde Maske keen 100-prozentege Schutz, mee schützen ëmmer just mat engem bestëmmte Warscheinlechkeetsgrad. Dësen hänkt vun der Aart vun der Mask, hirem Alter souwéi der Manéier, wéi ee se undeet, of. Wann d'Mask net dicht sëtzt, bitt se däitlech manner Schutz!"

Den Eberhard Bodenschatz huet zu den aktuellen Infektiounszuelen erkläert: "Déi grouss Hausse vun den Infektiounen den Ament korreléiert mam Ewechloosse vun de Masken."

Fazit: D'Behaaptung, et géif keng wëssenschaftlech Beweiser fir den Notze vu Maske ginn, ass falsch. Fuerscher hunn a wëssenschaftlechen Ënnersichunge gewisen, dass Maske jee no Typ a Benotzung e gewësse Schutz fir d'Leit, déi eng Mask undoen, an hir Matmënsche bidden.