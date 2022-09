E Spriecher vun der NIH sot der AFP de 6. September, d'Agence "huet sech géint d'Benotze vun Ivermectin" géint Covid-19 ausgeschwat. Eng Iwwerpréiwung vun den Archive vun der NIH-Website weist, dass d'Agence hir Haltung zum Medikament viru kuerzem net geännert huet - déi lescht Aktualiséierung war den 29. Abrëll 2022 a recommandéiert Ivermectin net fir en Traitement géint de Coronavirus.

"Interessant, Ivermectin gëtt elo benotzt, fir Covid-19 ze traitéieren. Wärend der Pandemie war et verbueden", ass an engem Facebook-Post vum 4. September ze liesen.

De Bäitrag enthält e Screenshot vun enger Säit op der NIH-Website - mam Titel "Antiviral Therapy" -, déi déi disponibel Donnéeën iwwer antiviral Medikamenter am Zesummenhang mat Covid-19 verëffentlecht.

Am Abschnitt iwwer Ivermectin heescht et: "Ivermectin ass e Medikament géint Parasitten, dat iwwerpréift gëtt, fir Covid-19 ze behandelen."

Änlech Bäiträg op Facebook an Twitter behaapten, den Abschnitt op der Website gouf am September aktualiséiert a kritiséieren d'NIH fir den angeebleche Changement vun hirer Meenung zu Ivermectin.

Wärend der Pandemie huet d'AFP eng ganz Rei vu Bäiträg opgedeckt, déi fälschlecherweis behaapt hunn, Ivermectin wär en effektiivt Medikament géint Covid-19 (hei, hei, hei).

A screenshot of the false Facebook post taken on September 8, 2022.