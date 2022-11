An enger Rei vu Bäiträg op senger Plattform Truth Social huet den Donald Trump den 8. November 2022 behaapt, dass de Republikaner d'Tëschewale geklaut gi wären. D'Virwërf sinn awer net stéchhalteg. Trotz e puer vereenzelte Probleemer an diverse Walbüroe sinn d'Wale weidergaangen.

Den Trump stoung zwar net um Walziedel, mee eng Victoire vun de Republikaner bei de Midterms an den USA sollt d'Ukënnegung beschleunegen, dass hien 2024 nees fir d'Wäisst Haus kandidéiere wëll. No sengen Aussoen zum Waldag stinn d'Republikaner awer méi schwaach do wéi an de leschte Wochen erwaart gouf. D'Resultater deiten dorop hin, dass d'GOP (Grand Old Party) mat enger knapper Majoritéit am Representantenhaus no den Tëschewale rechne kann. Well am Bundesstaat Georgia kee klore Gewënner bei de Senatswalen ervirgoung an de 6. Dezember eng Stéchwal decidéiert, kéint déi iewescht Kummer vum Kongress fir op d'mannst ee Mount an der Schwief stoen.

Verspéidungen am Maricopa County

"Verloosst Är Rei net. Si soen, d'Maschinne funktionéieren net. Si wëllen Iech vun der Ofstëmmung ofhalen, an Dir kënnt net zouloossen, dass si Iech net wiele loossen", sot den Trump am Video.

Fréi um Waldag sote Beamten am Maricopa County, zu deem och d'Stad Phoenix gehéiert, dass ongeféier 20 Prozent vun den 223 Walbüroe Schwieregkeeten hätten, hunn awer dorop bestanen, dass den Oflaf vun der Wal net a Fro gestallt wär.

D'Probleemer hunn awer dozou geféiert, dass sech an de sozialen Netzwierker Ierger breetgemaach huet. Zum Beispill huet den Trump-Unhänger a Grënner vun Turning Point USA Charlie Kirk an engem Tweet behaapt, dass een "an de meeschte Walbüroen a Maricopa 2 Stonne waarde" misst. Dës Behaaptung goung virum Trump senger Remark iwwer angeebleche Retarden eraus.

Als Reaktioun dorop huet de Maricopa County op sengem offiziellen Twitter-Account e Screenshot vum Kirk sengem Tweet eropgelueden a gesot: "Näischt vun dësem Tweet ënnen ass wouer. Déi grouss Majoritéit vun de Walbüroen huet Waardezäite vu manner wéi 30 Minutten."

A Bezuch op Probleemer mat Maschinnen, huet de County weider matgedeelt: "Ob per Computer oder sécher Walurn, all d'Wieler ginn zerwéiert."

Och d'Departement fir d'Wale vum Bezierk Maricopa huet seng Meenung op Twitter matgedeelt: "Am Moment hunn 111 Walbüroe keng Waardezäiten." D'Departement huet och e Link verëffentlecht, fir dass d'Leit versiche kënnen ouni Waardezäiten an d'Walbüroen ze kommen.

Kuerz viru sengem Video hat den Trump gepost: "Si probéieren, d'Wale mat schlechte Maschinnen a Waardezäiten ze klauen. Loosst dat net zou!"

D'Behaaptung vun enger Wal, déi geklaut gouf, spigelt dat erëm, wat den Trump am Joer 2020 sot, wéi hien d'Presidence un den Joe Biden verluer huet. Dosende vu Geriichtsverfaren, an deenen den Trump an aner Republikaner Bedruch vermutt hunn, goufen an de Méint no de Walen ofgewisen.

En Dënschdeg huet e Riichter am Bezierk Maricopa eng Demande vu republikanesche Kandidaten a Gruppen, dorënner och de Republican National Committee, ofgeleent. Si haten eng Verlängerung vun der Wal ugefrot, als Reaktioun op d'Probleemer mat de Walmaschinnen. De Riichter sot, hien hätt keng Beweiser gesinn, dass Bierger vum Vott ofgehale goufen.

Michigan a Pennsylvania

Mat de Wierder "kompletten DESASTER fir d'Integritéit vum Wieler" an a Bezuch op Detroit a Pennsylvania sot den Trump, dass Onreegelméissegkeeten "net vun de Fake-News-Medien ofgedeckt ginn!"

Am Fall vun Detroit bezitt sech d'Behaaptung op E-Pollbooks, mat deene Scrutateure bestätegen, dass e Wieler registréiert ass an net erfonnt gouf oder schonn ofgestëmmt huet.

Den Trump huet dozou geschriwwen: "D'Situatioun vu Falschwieler zu Detroit ass WIERKLECH SCHLECHT. D'Leit kommen an de Walbüro, fir gesot ze kréien, 'Deet mir leed, Dir hutt scho gewielt.' Dat geschitt a grousser Zuel, och op anere Plazen. Protest, Protest, Protest!"

Als Reaktioun dorop huet den zoustännege Ministère vum Bundesstaat Michigan an enger Erklärung matgedeelt, dass "haut de Moien a verschiddene Fäll beim Anchecke vun engem Wieler" Feelermeldungen ugewise goufen, wann e Walziedel mat engem Ziedel fir e Bréifwieler ofgeglach gouf, awer de Probleem konnt op der Plaz geléist ginn. "Och ënner dësen Ëmstänn konnt all walberechtegte Bierger wielen", stoung nach an der Erklärung.

Zanter Woche soe Beamten a Pennsylvania - wou et net erlaabt ass, Stëmmziedele virum Waldag ze traitéieren, dass et méi laang dauere géif, fir d'Resultat ze hunn. Den Trump par conter huet geschriwwen: "Pennsylvania huet grad ugekënnegt, dass et e puer Deeg dauere kéint, de Gewënner ze bestëmmen. Dat ass skandaléis."

Obwuel et méi laang dauert, d'Resultat ze deklaréieren, hunn amerikanesch Tëleeschaînen den John Fetterman als Gewënner ausgemaach, deen an de fréie Mueresstonne vum 9. November sot, hien hätt de Mehmet Oz, en Dokter a Fernseemoderator, dee vum Trump ënnerstëtzt gouf, geklappt.

