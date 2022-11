A sozialen Netzwierker hu User e Clip gedeelt, an deem den US-President Joe Biden seet: "Et gëtt kee Klimaprobleem." An de Bäiträg feelt awer de Kontext vun dëser Ausso. Wann een de ganzen Text vum Biden senger Ried liest, gesäit een, dass dës Ausso sarkastesch gemengt war a méi Ustrengungen am Kampf géint de Klimawandel ënnerholl musse ginn.

Screenshot of an Instagram post taken on November 14, 2022

De Clip vum Biden, deen 21 Sekonnen dauert, weist en Auszuch aus enger Ried, déi hien de 4. November 2022 an der Zentral vun der Kommunikatiounsentreprise Viasat am US-Bundesstaat Kalifornien gehalen huet.

"Ech weess, dass Dir all wësst, dass et kee Klimaprobleem gëtt. Ech weess, dass Dir dat wësst", seet de Biden am Video a bréngt de Public zum Laachen. "Dat ass de Grond, firwat ech vill Zäit an Arizona, New Mexico a Kalifornien verbruecht hunn, wärend der ganzer Zäit - de ganze Bundesstaat mat Ärem Gouverneur wärend de Bëschbränn op an of geflu sinn. Ech weess, dass déi einfach esou geschéien."

D'Material gouf och op anere Plattforme wéi Twitter, YouTube a Rumble gedeelt.

Eng Ofschrëft vun der Ried aus dem Wäissen Haus weist awer dorop hin, dass de Clip e Kommentar ausléisst, dee virum Zitat, dat online gedeelt gouf, gesot gouf: "Mir lancéieren déi gréisst Investitiounen zënter jeehier, fir d'Klimakris ze bewältegen."

Onmëttelbar no den Aussoen, déi am Video gewise ginn, sot de Biden nach: "Kommt schonn. Endlech si mir op engem Punkt ukomm, op deem kee méi bestreit, dass mir e Klimaprobleem hunn."

Den Joe Biden huet am August e Gesetz ënnerschriwwen, dat d'Inflatioun am Land reduzéiere soll. E Gesetz, dat 369 Milliarden Dollar fir gréng Initiative virgesäit. Seng Ried a Kalifornien war véier Deeg virun den Tëschewalen an den USA, bei deenen d'Demokraten hir Majoritéit am Senat verdeedegen an domat de President stäerke konnten.

Dräi Deeg nom Waldag, den 11. November, huet den Joe Biden um Klimasommet vun de Vereenten Natiounen COP27 an Ägypten geschwat. Hie sot virun der de geluedene Gäscht, säi Gesetz géif "de Paradigma fir d'Welt veränneren".

"Bei der Klimakris geet et ëm mënschlech Sécherheet, wirtschaftlech Sécherheet, Ëmweltsécherheet, national Sécherheet an d'Liewen op eisem Planéit", sot de Biden.

De Weltklimarot vun de Vereenten Natiounen huet a sengem Rapport vun 2021 geschriwwen: "Et ass kloer, dass de mënschlechen Afloss d'Atmosphär, d'Ozeaner an de Buedem erwiermt huet."

D'AFP huet och aner falsch oder ierféierend Behaaptungen iwwer de Klimawandel iwwerpréift.

Dësen Artikel vun der AFP gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.