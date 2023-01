D'Hausse vum CO2-Niveau op der Äerd säit 1880 ass keng "Klengegkeet", déi ze vernoléissege wär, wéi e Video, dee säit Januar 2023 e puer Dausend Mol an de sozialen Netzwierker verbreet gouf, behaapt. Ee vun de Riedner relativéiert d'Quasi-Verdueblung vum CO2-Taux tëschent dem Ufank vum Industriezäitalter an haut mat der Begrënnung, dass d'Äerd viru 440 Millioune Joren "1.100 Prozent vum haitegen CO2-Taux" gehat hätt. Awer dëse Verglach ass net stéchhalteg, wéi fënnef Experten der AFP erkläert hunn.

"Mir befannen eis op engem vun den nidderegsten CO2-Niveauen an der Äerdgeschicht. Viru 440 Millioune Joren, wéi mir um Déifpunkt vun der KEELSTER Periode waren, hate mir 1.100 Prozent vum haitegen CO2-Niveau. D'Augmentatioun zënter 1880 ass eng Bagatell", heescht et an engem Tweet, dee zanter dem 14. Januar 2023 méi wéi 1.500 Mol gedeelt gouf.

Capture d'écran réalisée sur Twitter le 17 janvier 2023.

Capture d'écran réalisée sur Facebook le 24 janvier 2023.

Hire Bäitrag war ursprénglech am September 2018 ënner dem Titel "Véier Klimaspezialisten decken Alarmismus iwwer de Klimawandel op" um YouTube-Kanal vum Heartland Institute verëffentlecht ginn. Heartland Institute ass en oppene klimaskeptesche Think Tank aus den USA, dee vum Ueleggigant ExxonMobil finanzéiert gouf, wéi Finanzdokumenter, déi Greenpeace verëffentlecht huet, beleeën.

"Effektiv war d'Äerd 90 Prozent vun der Zäit zënter hirem Entstoe méi waarm wéi haut, well geologesch Beweiser dorop hindeiten, dass et an der gesamter geologescher Geschicht - 4,65 Milliarde Joer - iergendwou tëscht 5 an 10 Prozent vun dëser Zäit substanziell vill Äis op der Äerd gouf", seet de Richard A. Keen an dësem Extrait.

Obwuel hien am Video als "emeritéierte Professer fir Atmosphärwëssenschaften" op der University of Colorado duergestallt gëtt, fënnt ee bei Google Scholar just fënnef Artikelen zum Theema Klima, déi mat sengem Numm signéiert goufen (net vu Fachkolleege iwwerlies a gréisstendeels méi al wéi 20 Joer), wéi DeSmog, e Kollektiv vu Journalisten, dee sech op de Beräich vun Desinformatioun iwwer de Klimawandel spezialiséiert huet, betount.

"Mir befannen eis op engem vun den nidderegsten CO2-Niveauen an der Äerdgeschicht. Dat ass wierklech wichteg. Viru 440 Millioune Joren, wéi mir um Déifpunkt vun der keelster Period vun der leschter hallwer Milliard Jore waren, hate mir de geologeschen Donnéeën no 1.100 Prozent vu haitegen CO2-Niveau. Also jo, den CO2 ass haut méi niddereg. Si schwätze vun enger Hausse vu 40 Prozent am leschte Joerhonnert säit 1880. Ma jo, dat ass eng Klengegkeet aus der Siicht vun der Natur", seet den Tom Harris, deen als "Exekutivdirekter vun der International Climate Science Coalition" bezeechent gëtt - e klimaskeptesche Kollektiv, dee vum Heartland Institute finanzéiert gëtt, wéi DeSmog och festgestallt huet.

"Mir sollten zimmlech glécklech sinn" schléisst den Jay Lehr, "wëssenschaftlechen Direkter vum Heartland Institute", zum Enn vun der Sequenz, déi och op de Plattforme YouTube, CrowdBunker an Odysee partagéiert gouf.

Capture d'écran réalisée sur CrowdBunker le 24 janvier 2023.

Capture d'écran réalisée sur Odysee le 24 janvier 2023.

Wärend dësen historesche Verglach behaapt, d'Bedeitung vun der Augmentatioun vun CO2 säit dem Joer 1880 op der Äerd an den Zäregaseffekt ze relativéieren, andeem ervirgehuewe gëtt, dass d'Äerd schonn a méi kale Periode méi héich CO2-Wäerter hat, ass dës dekontextualiséiert Demonstratioun ierféierend, wéi fënnef Klimaspezialisten, déi vun der AFP befrot goufen, betounen.

"Et handelt sech ëm eng falsch Logik, déi vun zwou Premissen ausgeet an doraus Konklusiounen zitt, ouni déi wesentlech Ënnerscheeder ze erklären, déi tëschent dësen zwou Epoche bestinn. [...] Viru 440 Millioune Joren huet d'Äerd iwwerhaapt net der haiteger Äerd geglach, d'Kontinenter waren net op der selwechter Plaz, hir Situatioun war komplett anescht", sot de Frank Patty, Direkter vum Laboratoire de glaciologie op der Université libre de Bruxelles (ULB), de 17. Januar 2023 géintiwwer der AFP.

"Esou ee Verglach erfuerdert eng Kontextualiséierung vum Klimasystem fir all Epoch, well d'Funktiounsweis eng ganz aner war. Wat gesot gëtt, ass iwwerhaapt net wëssenschaftlech, et muss een déi gesamt Funktiounsweis vum Klima berécksiichtegen", huet och de Jean-François Deconinck, Professer op der Université de Bourgogne a Spezialist fir Sedimentologie, de 17. Januar géintiwwer der AFP erkläert.

"Dës Behaaptunge sinn eng Manipulatioun vun Donnéeën [...] Et gëtt kee Verglach tëschent der wäiter Vergaangenheet an deem, wat haut geschitt, well mir sinn iwwerhaapt net op der selwechter Zäitskala", huet och den Yves Godderis, Fuerschungsdirekter um CNRS a Spezialist fir Evolutioun an Dynamik vun der Äerd, de 17. Januar géintiwwer der AFP betount.

Schlussendlech huet d'Chloé Maréchal, Dozentin am Laboratoire de Géologie zu Lyon a Co-Autorin vum Buch Climats - Passé, présent, futur (éd. Belin, avec Marie-Antoinette Mélières), den 18. Januar 2023 géintiwwer der AFP erkläert, dass d'Problematik mat der Klimaerwiermung virun allem op d'Vitess zeréckzeféieren ass, mat där den CO2-Niveau an de leschten zwee Joerhonnerte geklommen ass: "Am Verglach zur Entwécklung vum Liewen op der Äerd (zu där de Mënsch gehéiert) stellt sech de Problem dohier net an absolutte Wäerter vum atmosphäreschen CO2-Gehalt an an der Vitess vum Changement vun dëse Wäerter. Et ass kee Probleem, mat 900 km/h ze fléien; et ass en anere Probleem, fir a Sekonne vun 900 op 0 km/h ze kommen!"

"D'Klamme vum CO2 an der Atmosphär mécht am Moment ongeféier 50 Prozent am Verglach zur virindustrieller Zäit aus. [...] Dat ass keng 'Klengegkeet', well mir a just engem Joerhonnert eng Konzentratioun erreecht hunn, déi säit méi wéi 3 Millioune Joren net méi erreecht gouf", füügt d'Expertin bäi.

Héich CO2-Wäerter, déi awer duerch méi geréng Sonnenastralung viru 440 Millioune Jore kompenséiert goufen

Wéi d'AFP an engem Faktencheck vum Juni 2022 iwwer eng viral Publikatioun erkläert huet, an där behaapt gëtt, dass et keen Zesummenhang tëschent CO2-Emissiounen a Klimaerwiermung géif, ass CO2 e sougenannten "Naturgas", wéi Waasserdamp, dee scho laang virun dem Entstoe vum Mënsch op dësem Planéit an der Atmosphär existéiert huet.

"Natierlech gëtt et en Deel vum Kreeslaf vum Kuelestoff, deen natierlech ass", huet d'Sonia Seneviratne, Professesch fir Klimawëssenschaften op der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), der AFP matgedeelt. "Wa keng fossil Energieträger verbrannt géifen, géif et zwangsleefeg CO2 an der Atmosphär. Planzen zum Beispill bannen CO2 duerch Photosynthees. Bei der Zersetzung gëtt dann nees CO2 fräigesat. Dat sinn natierlech Phenomeener", huet si bäigefüügt.

Dëst Gas participéiert och un der Funktiounsweis vun eisem Organismus: "Wann een otemt, otemt ee Sauerstoff an a setzt CO2 fräi", huet de Fuerschungsdirekter vun der ENS, de Kuelestoff- a Klimaexpert, Pierre Friedlingstein confirméiert.

CO2 ass dowéinst u sech ongeféierlech, mee bei héijen CO2-Konzentratiounen an der Atmosphär dréit et och zur Äerderwiermung bäi wéi Methan oder Stéckoxiden, déi och Zäregase sinn.

Un lever de soleil sur lac Ziway, aussi connu sous le nom lac Dembel, en Ethipie, le 19 janvier 2023 (illustration). ( AFP / AMANUEL SILESHI)

D'CO2-Konzentratioun gëtt a "parts per million" oder ppm gemooss, engem Indicateur, mat deem sech de Verschmotzungstaux vun der Loft an der Ëmwelt insgesamt berechne léisst. Wéi den Numm scho seet, gëtt ppm un, wéi vill Schuedstoffmolekülle sech an enger Millioun Loftmolekülle befannen. Sou ass d'CO2-Konzentratioun vun 282 ppm am Joer 1800 op 407 ppm am Joer 2018 geklommen, wéi d'AFP an engem Artikel vum August 2022 erkläert huet.

"Et gëtt keng direkt Donnéeën iwwer CO2 aus der wäiter Vergaangenheet. Déi éischt Donnéeë stamen aus der Zäit vu viru 419 Millioune Joren, dat heescht no der erwäänter Ordovici-Ära, déi am Video ernimmt gëtt", erkläert den Yves Godderis, awer numeeresch Modeller loosse vermudden, dass et viru 440 Millioune Joer "ongeféier 1.000/1.500 ppm" gouf.

Wéi de Gilles Ramstein, Fuerschungsdirekter am CEA (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement) an Expert fir Klimageschicht, den 18. Januar 2023 géintiwwer der AFP betount huet, "war den CO2-Taux op der Äerd viru 440 Millioune Joren Estimatiounen no effektiv héich." An dat matzen an der ordovizescher Veräisung, enger "grousser klimatescher Episod", wéi d'Encyclopædia Universalis preziséiert, déi sech "iwwer en Zäitraum vun op d'mannst 40 Millioune Joer erstreckt, warscheinlech vum mëttleren Ordovizium bis zum Silurium (ca. viru 465-425 Millioune Joren), woubäi de Maximum vun der Veräisung wuel um Enn vum Ordovizium erreecht gouf", wuel viru 445-444 Millioune Joren.

"D'Intervenanten am Video verschweigen awer, dass d'Paläogeographie deemools ganz anescht war a virun allem, dass d'Sonn 3,5 Prozent manner hell war. D'Äerd konnt also eng Veräisungsphas hunn, wärend d'CO2-Konzentratioun méi héich war wéi haut, well d'Sonn se manner erhëtzt huet", sou den Expert Yves Godderis. Hie betount weider, dass den héijen CO2-Taux "net bedeit, dass et op der Äerd méi waarm war, well d'Sonnenastralung tëschent 3 an 3,5 Prozent méi geréng war".

"Wann d'Sonn haut eng ëm 1 Prozent manner staark Stralungskraaft hätt, géif de Planéit trotz der globaler Erwiermung fréieren" erkläert de Jean-François Deconinck.

Graphiques sur l'évolution des températures depuis 1850 et les simulations incluant et excluant l'influence humaine, et sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère au cours des 400 000 dernières années.

Eng Temperatur, déi duerch natierlech Prozesser regléiert gëtt

"Am Ufank vun hirer Geschicht, viru 4,5 Milliarde Joer, hat d'Äerd opgrond vun de vulkaneschen Ausgasungen en CO2-Taux, deen op e puer Zéngdausend ppm geschätzt gëtt. An zum Gléck. Well d'Sonn - där hir Hellegkeet schätzungsweis ëm 7 Prozent pro enger Milliard Joer zouhëlt - 30 Prozent manner hell war, wär de Planéit soss komplett veräist ginn", erkläert de Gilles Ramstein.

De Jean-François Deconinck füügt bäi: "Dat nennt ee de Paradox vun der jonker Sonn. D'Sonn hat am Ufank vun hirem Entstoen eng ongeféier 30 Prozent méi geréng Stralungsintensitéit wéi haut. Theoreetesch hätt d'Äerd permanent misse gefruer sinn, awer well et eng enorm Quantitéit un CO2 an der Atmosphär gouf, war d'Äerd nëmmen zu bestëmmten Zäite komplett gefruer."

Wéi et an der Encyclopædia Universalis steet, hunn d'Vergletscherungen, bei deene sech op de Kontinenter "riseg Äisflächen, och Inlandsis genannt", entwéckelen, effektiv "d'Äerdgeschicht säit méi wéi zwou Milliarde Joer gepräägt."

Wéi den Yves Godderis erkläert, "ass déi wichtegst CO2-Quell um geologeschen Niveau d'Entgasung vun der fester Äerd", an zwar duerch dräi Haaptphenomeener: Vulkanismus (d'Aktivitéit vu Vulkaner), Magmatismus (d'Aktivitéit vu Magma) a Metamorphismus (d'Ëmwandele vu Gestengs).

"An enger ganz laanger Zäitspan gëtt CO2 duerch Vulkanismus a magmatesch Aktivitéit produzéiert. [...] Wann de Vulkanismus aus dem Interieur vun der Äerd kënnt, ouni d'Prozesser vun der Uewerfläch ze kontrolléieren, ass d'CO2-Consommatioun duerch déi [fielseg] Verännerung vum Klima ofhängeg. Wann et erwiermt an/oder naass gemaach gëtt, gëtt d'Opléisung vum Gestengs acceleréiert a féiert zu enger méi héijer CO2-Consommatioun, déi der Erwiermung direkt entgéintwierkt. Dobäi handelt et sech ëm e Prozess vun negativer Réckkopplung, deen d'Klimaschwankunge begrenzt (fir dass Liewewiesen iwwerliewe kënnen), ouni se ze verhënneren. De System funktionéiert och, wann e Prozess eng Ofkillung ausléist", beschreift den Expert de Virgang als "Thermostat".

Weider füügt hie bäi: "Dat erkläert, firwat d'Temperatur op der Äerd tëschent 0 an 100 Grad läit, ausser an den exzeptionelle Fäll vu 'Snowball Earth'. Dat ass virun ongeféiert 635 Millioune Jore wärend enger totaler Veräisung geschitt, awer net viru 440 Millioune Joer, wat enger normaler Veräisung entsprécht" - am Géigesaz zu deem, wat ee vun den Internetnotzer, déi de Video gedeelt hunn, an engem aneren Tweet behaapt huet: "Dir hutt d'Argument net verstanen, dass CO2 1.100 Prozent méi héich ass wéi haut an d'Äerd eng Äiskugel war. CO2 huet also net déi erwiermend Kraaft, déi een him zouschreift."

Wéi eng wëssenschaftlech Etüd aus dem Joer 2017, vun där d'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e Resumé op hir Internetsäit gestallt huet - an dësem spezielle Fall iwwer "Snowball Earth" -, erkläert, "gëtt den CO2, dee vu Vulkaner emittéiert gëtt, net méi vu kuelestoffabsorbéierenden Organisme wéi den Ozeanen an der Biosphär opgeholl. Et sammelt sech an héije Konzentratiounen an der Atmosphär, wat e staarken Zäregaseffekt mat engem uschléissenden Debakel ausléist."

Capture d'écran réalisée sur le site de l'Encyclopædia Britannica le 19 janvier 2023, montrant la paléogéographie de l'ère ordovicienne.

"Et ass d'Vitesse vum Klimawandel, déi considerabel ass"

Effektiv huet sech den CO2-Taux op der Äerd an der Geschicht staark verännert, besonnesch wat d'Positioun vun de Kontinenter betrëfft, déi sech mat der Plackentektonik ëmmer nees verännert huet.

"Viru 440 Millioune Joer gouf et ee grousse Kontinent op der südlecher Hemisphär, Gondwana, a bal näischt op der nërdlecher Hemisphär. D'Zirkulatioun vun den Ozeanen a vun der Atmosphär war also komplett anescht wéi haut", seet de Frank Pattyn, Direkter vum Laboratoire de glaciologie op der Université libre de Bruxelles, an erënnert drun, dass "d'Ozeane schonn ëmmer eng wichteg Roll beim Flux vum CO2 gespillt hunn. Wa se kal genuch sinn, huele si et op a wa se méi waarm sinn, emittéiere et."

Wärend sech d'Äerd an de leschten honnert Millioune Joren ofgekillt huet, wat op en Ofhuele vun der vulkanescher Aktivitéit an en Zouhuele vun der Erosioun zeréckzeféieren ass, vollzéie sech dës natierlech Klimaverännerungen an engem Tempo, deen a kengem Verhältnis zu der Vitess vun anthropogeene Klimaverännerunge - dat heescht vum Mënsch ausgeléist - steet, déi vu Joer zu Joer zouhuelen, wéi d'Miessunge op der Keeling-Courbe weisen.

Den Yves Godderis betount: "Et ass absurd, dës Prozesser, déi Millioune vu Joren als sinn an iwwer 200.000 bis 300.000 Joer funktionéieren, mat de leschten zwee Joerhonnerten ze vergläichen. De géigewäertege Prozess mat den anthropogeenen Emissiounen ass iwwerhaapt net dee selwechten. [...] D'Fluxen, déi déi geologesch Entwécklung vun CO2 steieren, zum Beispill d'Opléise vu Gestengs oder Vulkanismus, leien an der Gréisstenuerdnung vun 0,3 bis 0,5 Milliarden Tonne Kuelestoff pro Joer. D'Fluxe vun CO2, déi duerch de Mënsch ausgeléist ginn, wéi den Echange mat der Biosphär oder dem Ozean, belafe sech op ongeféier 90 Milliarden Tonne Kuelestoff pro Joer."

"D'Vitess, mat där d'Erosioun den CO2 haut nach an d'Mierer transportéiert, ass däitlech méi kleng wéi d'Vitess, mat där den CO2 iwwer fossil Brennstoffer an d'Atmosphär fräigesat gëtt", seet de Frank Pattyn.

D'Chloé Maréchal betount hirersäits, dass "déi geologesch Archiver eng Verännerung vum atmosphäreschen CO2-Gehalt vun e puer honnert ppm weisen, mee iwwer Honnertdausenden oder Millioune vu Joren", wärend "d'Hausse [déi vun anthropogeenem Ursprong ass] an nëmme engem bis zwee Joerhonnerte méi wéi 100 ppm héich war" an dass "zukünfteg Prognosen eng Hausse vun e puer honnert ppm an zwee Joerhonnerten erwaarden".

Doriwwer eraus léisst de Verglach vum Intervenant am Video d'Tatsaach ausser Uecht, dass de Mënsch viru 440 Millioune Joren net op der Äerd gelieft huet.

"Fréier konnte sech d'Organismen an d'Biodiversitéit opgrond vum luese Klimawandel upassen, wärend sech d'Biodiversitéit haut mat dëser Vitess net esou séier upasse kann. An deemools gouf et keng Vulnerabilitéit. Wéi de Mieresspigel geklommen ass, gouf et keng Konsequenzen. D'Déiere sinn op eng aner Plaz gaangen. Wann de Mieresspigel haut klëmmt, si mir gezwongen, Haiser, Infrastrukturen, asw. ze deplacéieren. Béid Situatioune sinn iwwerhaapt net matenee vergläichbar", bedauert de Jean-François Deconinck.

An de Gilles Ramstein kënnt zur Konklusioun: "D'Argument [am Video] ze soen 'Och wa mir bis zum Enn vum Joerhonnert 1000 ppm erreechen, huet d'Äerd déi meescht Zäit anerer gesinn' ass ierféierend. Ofgesi vun der Tatsaach, dass et deemools keng Mënschen op der Äerd gouf, ass ze constatéieren, dass den CO2-Ausstouss wärend 40 Millioune Joer kontinuéierlech erofgaangen ass. Säit ongeféier 1850, dat heescht bannent 150-200 Joer, ass de Wäert vun 280 ppm op 420 ppm eropgaangen, an um Enn vum Joerhonnert gëtt e Wäert vu 600 ppm erwaart. A just zweeanenhallef Joerhonnerte maache mir den ëmgekéierte Wee, deen d'Äerd a 40 Millioune Joer kannt an zeréckgeluecht huet. Et ass d'Vitess vun dësem Wandel, dee considerabel ass."

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.