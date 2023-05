Kuerz nom russeschen Amarsch an d'Ukrain huet eng international Legioun, déi d'Regierung zu Kiew ënnerstëtzt, eng Campagne gestart, fir Ënnerstëtzung aus Iwwerséi ze kréien a Kämpfer aus dem Ausland ze rekrutéieren.

Dat falscht Bild gëtt säit Ufank Abrëll a verschiddene Länner online gedeelt,ënner anerem op dem chineeseschen Netzwierk Weibo.

En Notzer, dee méi wéi zwou Milliounen Abonnenten huet, huet de 4. Abrëll a vereinfachtem Chineesesch geschriwwen: "Pouster am New Yorker Metro 'Midd dovun, op Hëllef ugewisen ze sinn? Kämpf an der Ukrain!"

"Amerikanesch Sans-abrie sinn invitéiert, mat engem Kontrakt fir ee Mount géint dat russescht Militär am Donbass ze kämpfen."

E Plakat, dat op engem vun de Biller ze gesinn ass, widderhëlt déi selwecht Ausso op Englesch, wärend dat anert den engleschen Text duerch Chineesesch ersetzt.

D'International Legioun fir d'Verdeedegung vun der Ukrain (International Legion for the Defence of Ukraine - ILDU) ass eng Brigad, déi am Februar 2022 nom Amarsch vu Russland a sengem Nopeschland gegrënnt gouf (archivéierte Link).

© AFP

Dat selwecht Bild gouf an anere sozialen Netzwierker wéi Twitter an op de chineesesche Säiten Toutiao an Douyin gedeelt.

Et ass och an enger Rei anere Sprooche mat dausendfache Reproduktiounen, dorënner Däitsch, Englesch, Italieenesch, Franséisch, Russesch, Hollännesch, Spuenesch, Rumänesch, Polnesch, Slowakesch a Vietnameesesch.

D'USA roden hire Bierger vu Kämpf an der Ukrain of (archivéierte Link).

D'AFP huet just eng Foto vum Plakat am Internet fonnt, obwuel et angeeblech op enger ëffentlecher Plaz ausgestallt gouf.

Säit dem Amarsch vu russeschen Truppen am Februar 2022 goufen ëmmer nees Feelinformatiounen iwwer de Krich mat Russland souwéi iwwer d'ukrainesch Autoritéite verbreet, wéi d'AFP opgedeckt huet.

Gefälschte Pouster

Weder den ukraineschen Ausseministère nach d'ILDU hunn esou Opriff gestart.

De 5. Abrëll huet den ukraineschen Zenter fir Bekämpfung vun Desinformatioun, dee säit 2021 a Betrib ass (archivéiert Links hei an hei), gewarnt, dass d'Plakat eng Fälschung ass.

An enger Matdeelung housch et: "Esou Campagnë goufen net am New Yorker Metro placéiert. Och hätte Plakater am Metro e ganz anere Cadrage (archivéierte Link)."

Den Zenter fir strateegesch Kommunikatioun an Informatiounssécherheet vun der ukrainescher Regierung huet d'Plakat och op senger Facebook-Säit als Fälschung duergestallt (archivéierte Link).

De Spravdi-Zenter fir strateegesch Kommunikatioun - en Departement vun der ukrainescher Regierung, deen ageriicht gouf, fir Falschinformatiounen entgéintzewierken - huet och den 9. Abrëll geschriwwen, dass d'Plakat eng Fälschung wär (archivéierte Link).

Eng Rei vun ukraineschen diplomatesche Missiounen - dorënner d'Ambassaden an Dänemark an op Zypern, déi permanent Vertriedung vun der Ukrain bei de Vereenten Natiounen an d'Generalkonsulat zu Chicago - hunn änlech Dementien op hire Facebook-Säite verëffentlecht (archivéiert Links hei, hei, hei an hei).

Op dem hiergestalltene Plakat war d'Telefonsnummer vun der ukrainescher Ambassade an den USA als Kontaktpersoun drop an och de Logo vum ukraineschen Ausseministère (archivéiert Links hei an hei). Allerdéngs ass esou een Appell un Empfänger vu Sozialhëllef an den USA net op der Internetsäit vu béiden Institutiounen ze fannen.

Visuell Onstëmmegkeeten

Déi angeeblech Plaz vum Pouster am New Yorker Metro schéngt onwarscheinlech.

Wéi den ukraineschen Zenter fir Bekämpfung vun Desinformatioun scho betount huet, passt de Cadrage net zu de Plakater, déi een am New Yorker Metro fënnt. Se sinn e bësse méi breet wéi an den ierféierende Bäiträg, wéi eng AFP-Foto vun New York hei drënner weist:

© AFP

Dat huet och de Sean Buttler, e Spriecher vun der Metropolitan Transportation Authority (MTA), der New Yorker Transitagence, confirméiert (archivéierte Link).

Hien huet den 21. Abrëll geschriwwen: "Dat schéngt keen Element bannent dem MTA-Netzwierk ze sinn an ass net berechtegt, am MTA-Netz gewisen ze ginn. Sollt et vun engem MTA-Mataarbechter observéiert ginn, géif et dohier ewechgeholl ginn."

Wéi e Faktencheck vun der däitscher Noriichtenagence dpa festgestallt huet, befanne sech a verschiddene Versioune vum hiergestalltene Plakat iwwer dem Bild d'Kontaktnummere vun zwou weideren US-Agencen, nämlech vun der Agence fir d'Versécherung vum Chômage an Idaho a Kauai (archivéiert Links hei an hei).

E weideren Detail, deen dorop hindeit, dass de Pouster gefälscht ass: En italieeneschen Notzer huet op Twitter an engem Artikel vun der italieenescher Faktencheck-Organisatioun Open Online kommentéiert, dass viru Kuerzem en änleche Cadrage fir eng weider falsch Reklamm fir den däitsche Verdeedegungsministère benotzt gouf (archivéiert Links hei an hei).

Anscheinend sollt si ukrainesch Léierjongen a -meedercher do virdru warnen, dass Swastikas (Hakekräizer) an Däitschland verbuede wären.

Eng Rei aner Faktencheck-Organisatiounen hunn d'Bäiträg opgedeckt (hei an hei) a soten, de Pouster wär eng Fälschung (archivéiert Links hei an hei).

Béid Plakater goufen anscheinend hannert enger transparenter Plastiksfolie mat engem dënne wäisse Rand duergestallt, déi uewen eng Ëffnung huet.

An der Ëffnung ass jeeweils en Ausschnëtt a Form vun engem Hallefkrees ze gesinn (giel agekreest), an d'Ofstänn tëschent den Hiweiser sinn änlech (rout agekreest), wéi ënne vun der AFP ervirgehuewen:

© AFP

Ausserdeem gouf déi angeeblech Telefonsnummer fir amerikanesch Lieser widderspréchlech formatéiert a weist d'Virwal un, dee fir en Appell am Banneland net néideg ass.

D'Formatéierung vun der Telefonsnummer ass och ongewéinlech fir d'Vereenegt Staaten, wou se an der Reegel a Bléck duergestallt ginn: dräistelleg Virwal, dräi Zuelen, véier Zuelen (archivéierte Link).

Amplaz gouf d'Telefonsnummer op dem falsche Plakat an zwee- an dräistellege Bléck ënnerdeelt, änlech wéi d'Telefonsnummer vun der ukrainescher Ambassade an den USA (archivéierte Link).

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.