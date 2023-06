Notzer vu sozialen Netzwierker behaapten, dass e Video de fréieren US-President Donald Trump kräischend weise géif, wéi hien am Juni 2023 wéinst Retentioun vu geheimen Dokumenter viru Geriicht ugeklot gouf.

"Hie kräischt, well hien erwëscht gouf", steet am Text zu engem TikTok-Video, deen de Clip vum Trump den 9. Juni 2023 gedeelt huet.

© AFP

Änlech Bäiträg hunn Dausende vu Views op TikTok, Twitter a YouTubegeneréiert, kuerz nodeem den Trump den 8. Juni wéinst angeeblechem falschen Ëmgoe mat Regierungsgeheimnisser an Intrigen ugeklot gouf, wat d'Konsequenz vun enger Hausduerchsuchung a senger Residenz a Florida ass. De fréiere President huet spéider a 37 Strofdoten, déi him zu Laascht geluecht ginn, op net schëlleg plädéiert.

Am Video, deen online gedeelt gëtt, seet den Trump ganz rout am Gesiicht: "Net nëmmen extreem Noléissegkeet mat klasséiertem Material, dat ëmmer nach total disqualifizéierend ass. Dat ass kalkuléiert, virsätzlecht Feelverhalen, dobäi kommen nach Vertuschung, déi falsch Aussoen a Lige géintiwwer dem Kongress, de Medien an dem amerikanesche Vollek beinhalt."

Awer d'Filmmaterial ass bal siwe Joer al. D'Originalversioun weist den Trump, wéi hien iwwer déi deemoleg demokratesch Presidentschaftskandidatin Hillary Clinton schwätzt a si kritiséiert, e privaten E-Mail-Server fir d'Verwaltung vun offizieller Kommunikatioun wärend hirer Zäit als Ausseministesch benotzt ze hunn.

De Video staamt aus enger Walkampfried, déi den Trump den 11. Juli 2016 gehalen huet (hei archivéiert), wéi hie fir d'Amt vum amerikanesche President kandidéiert hat.

"D'Hillary Clinton huet grouss Ustrengungen ënnerholl, fir e privaten E-Mail-Server ze erstellen an d'Sécherheet vun der Regierung ze ëmgoen, fir ze verhënneren, dass hir E-Maile vun der Ëffentlechkeet an de Bundesbeamte gelies ginn", sot den Trump. "Wat si gemaach huet, war esou falsch. Wat aner Leit gemaach hunn, wäit manner, a si bezuelen am Moment en héije Präis."

Den Trump hat der Clinton a senge Kommentare weiderhin "extreem Noléissegkeet" a "Feelverhale" virgehäit.





Den Trump kräischt an dësen Opnamen net. De Video, deen online gedeelt gëtt, schéngt verzerrt ze sinn, well säi Gesiicht a seng Aen méi rout si wéi am Original.

D'AFP huet sech fir e Kommentar un dem Trump säi Walkampfteam fir d'Campagne 2024 geriicht, krut awer keng Reaktioun.

D'AFP huet schonn an der Vergaangenheet weider Feelinformatiounen iwwer dem Trump seng geheim Dokumenter iwwerpréift (hei, hei).

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.