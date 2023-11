Am November 2018 hat a Frankräich d'Beweegung vun de "Gilets jaunes" ugefaangen, eng méintlaang Demonstratioun, déi vu Gewalt gepräägt war a bei där bannent engem Joer insgesamt 2.500 Demonstranten an 1.800 Membere vun de Forces de l'ordre blesséiert gi waren, wéi aus den Donnéeë vum franséischen Inneministère ervirgeet. Ënner de revendiquéierte blesséierte "Gilets jaunes", déi sech heiansdo als einfach "Passante" bezeechent haten, goufen eng Rei Persoune grav blesséiert oder souguer entstallt, well si vu Schëss vu Plastiksbullen oder Granatwerfer getraff goufen. D'AFP hat am Wanter 2018/19 der 23 gezielt.

"Ech hunn näischt a mengem Fall héieren, och net vu mengen Affekoten. Kee mellt sech bei mir, einfach keen", bedauert den Alexandre Frey, deen den 8. Dezember 2018 zu Paräis blesséiert gouf. "Ech gouf de 5. Oktober vun engem Riichter als Partie civile gehéiert. De Magistrat wäert elo entscheeden, wéi de Fall weider verhandelt gëtt, ouni dass weider Schrëtt ageleet ginn. Et gouf keen Datum genannt, an et gëtt enorm Verzögerunge bei der Beaarbechtung vun den Dossieren. Ech krut gesot, et géif op d'mannst 2 Joer daueren", erkläert de Gwendal Leroy, deen den 19. Januar 2019 zu Rennes verletzt gouf.

"Mir hu keng Informatiounen iwwer déi geriichtlech Konsequenzen. Ech weess, dass d'Justiz Pannen huet, mee ass se onofhängeg?", freet den Olivier Fostier, deen den 23. Mäerz 2019 zu Charleville-Mézières verletzt gouf, wärend d'Vanessa Langard entscheet: "A Frankräich kann een d'Police attackéieren, wéi ee wëll, se gëtt ni verurteelt."

Kuerz virum fënnefte Joresdag vum Ufank vun der Beweegung huet d'AFP nees Kontakt mat de Betraffenen oder hirem Ëmfeld opgeholl. Si erziele vun hirem schwierege Rechtssträit an hire Schwieregkeeten, mat hirer Behënnerung ze liewen, wéi den Ninef Radjah, deen den 12. Januar 2019 zu Toulon blesséiert gouf a sengem Affekot Didier Caporossi erzielt: "Wann ech meng zwou Duechteren un der Hand hunn a mat hinne spadséiere ginn, gesinn ech déi lénks net."

"Et muss een traueren, et muss ee seng Identitéit änneren", erkläert de 45-järegen Hedi Bahrini, deen den 1. Dezember 2018 virun der Prefektur Puy-en-Velay (Haute-Loire), déi deen Dag ofgebrannt ass, verletzt gouf, wou hien, wéi hie seet, Demonstrante gefilmt huet. "Ech hunn Angscht virun de Blécker vun aneren. Ech hunn eng Prothees, déi gutt gemaach ass. Munch soen, dass een et net gesäit, awer mäi Gesiicht ass op enger Säit méi kleng", seet den Olivier Fostier, dee "véier Joer a Behandlung war, fir schlofen an d'Péng erdroen ze kënnen."

"Ech wëll net wëssen, wéi wäit d'Ermëttlunge sinn. Ech freeë mech op eng Unhéierung oder soss eppes. Wichteg ass, dass een als Affer unerkannt gëtt", betount de 50-Järegen, deen dräi Joer am Krankeschäi war, éier hien Enn Mee 2022 wéinst Inaptitude entlooss gouf. Hien hat seng Plainte kuerz no senger Blessur gemaach.

D'Procureure vu Charleville-Mézières, d'Magali Josse, huet hirersäits erkläert, dass "d'Plainte den 11. Mäerz 2020 wéinst feelender Infraktioun agestallt gouf".

Den 21. Juli 2022 gouf awer eng geriichtlech Enquête ageleet, an den Här Fostier gouf de 4. November 2022 vun engem Untersuchungsriichter empfaangen. "Mir hunn eng Zeielëscht virgeluecht. Ech weess net, ob se gehéiert goufen. Mäin Affekot seet, ech soll Gedold hunn."

Am Oktober 2019, op dem éischte Joresdag vun der Beweegung, sot d'Vanessa Langard, déi de 15. Dezember 2018 op de Champs-Elysées zu Paräis blesséiert gouf, dass si nach ëmmer "e bëssen" Hoffnung hätt. D'Hoffnung op Gerechtegkeet, déi awer vergoe géif. Awer fënnef Joer méi spéit waart d'Madamm Langard ëmmer nach op Verurteelungen, genee wéi hir Komeroden, déi Schëss aus enger LBD-40 oder d'Geheie vun illegale Granaten uprangeren - d'Legalitéit vun de Schëss steet am Mëttelpunkt vun dëse Fäll.

Den Informatiounen no, déi d'AFP bei de Plaignantë gesammelt huet, gouf kee Polizist oder Gendaarm verurteelt.

Sechs Klassementer an zwou Verfarensastellunge goufe schonn gesprach, wéi beim Hedi Bahrini: hie krut am Mäerz 2022 d'Noricht vum Doud vum Gendaarm, deen d'Stréigranat geschoss hat.

Eelef weider Enquêten, vun deenen zéng vu Riichteren duerchgeféiert ginn, sinn nach net ofgeschloss. A méi Fäll schéngen déi Verantwortlech fir d'Verletzungen vun de Forces de l'ordre ermëttelt ginn ze sinn, mee déi ballistesch Expertise verzögere sech oder gi contestéiert.

"Dës Fäll, an deene Policebeamten ugeklot kënne ginn, (...) ginn e bëssen op d'Säit geluecht", bedauert d'Claire Dujardin, Affekotin vum Arthur (29), deen den 29. Dezember 2018 zu Toulouse entstallt gouf. A sengem Fall gouf am September 2020 no zwou Ermëttlungen, enger Preliminaire an enger Ermëttlung vun der franséischer Inspection générale de la police nationale (IGPN), en Untersuchungsriichter ernannt. Bis elo gouf nach kee viru Geriicht gestallt. "Mir sinn ëmmerhin dräi Joer nom Ufank vun den Ermëttlungen a fënnef Joer no den Doten, awer et gëtt nach ëmmer näischt", betount d'Affekotin.

A Frankräich si Geriichtsverfare besonnesch lues an d'Land gëtt dowéinst reegelméisseg vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter verurteelt, erënnert déi offiziell Internetsäit vie-publique.fr.

"Ech fannen et net normal, dass en einfache Fransous keen Zougang zur Justiz huet", bedauert den Arthur, dee säi Familljennumm net nenne wëll. Hie verséchert, dass hie kee "Gilet jaune" war, mee just do war, fir d'Demonstratioun, déi a senger Ëmgéigend war, "ze gesinn". Nom Accident "hat meng Mamm méintlaang opgehal ze schaffen, ech hu mech schëlleg gefillt." Parallell zum Geriichtsverfaren huet hie bei der Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ëm Hëllef gefrot. D'Äntwert soll den 21. Dezember [dëst Joer] kommen.

Och fir den Ninef Radjah ass d'Zäit viru Geriicht laang. No enger Plainte als Partie civile am Joer 2019 an der Ouverture vun enger Enquête wéinst onfräiwëlleger Verletzung "gouf de Fall an d'Hänn vun dräi Untersuchungsriichteren iwwerginn. An eréischt viru sechs Méint krut ech endlech eng medezinnesch Expertis fir mäi Mandant, fir ze beweisen, dass seng Blessure mat enger LBD-Schéisserei kompatibel sinn", erkläert säin Affekot, de Maître Caporossi. "Eng Expertis, vun där ech bis Enn des Joers e Bericht kréie soll."

Och hei verfollegen den Affekot a säi Mandant nieft dem strofrechtleche Wee en aneren Usaz, nämlech dee vun der Justice administrative, mat enger Prozedur virum Verwaltungsgeriicht vun Toulon, fir de Staat an d'Verantwortung ze huelen. Och de Jean-Marc Michaud, deen den 8. Dezember 2019 zu Bordeaux verwonnt gouf, versicht de Wee iwwer d'Justice administrative, nodeem seng Plainte 2021 wéinst engem onbekannten Täter ouni Verfaren agestallt gouf. Am September huet d'Verwaltungsgeriicht vu Bordeaux eng medezinnesch Expertis ordonnéiert, déi senger Affekotin, der Maître Ophélie Berrier, no nach net gemaach gouf.



Am Fall vun der Fiorina Lignier, déi den 8. Dezember 2018 zu Paräis verletzt gouf, gouf eng geriichtlech Untersuchung an d'Weeër geleet, an e Polizist gouf den 10. Februar 2021 wéinst "virsätzlecher Gewalt duerch eng Persoun, déi d'ëffentlech Autoritéit protegéiere soll, déi zu enger Mutilatioun oder permanenter Onkenntnis geféiert huet", verurteelt, wéi eng juristesch Source matgedeelt huet. "Ech hat net méi dru gegleeft. Wéi ech dovun héieren hunn, war et eng grouss Iwwerraschung", sot d'Madamm Lignier am Mäerz 2021. Säitdeem "ass d'Instruktioun nach am Gaang", erkläert hiren Affekot, de Maître Jérôme Triomphe.

De Jean-Philippe, en deemools 16 Joer ale Schüler, gouf de 6. Dezember 2018 zu Béziers Affer vun enger "verierter" Plastiksbull. D'Urteel a sengem Fall gouf den 20. Oktober gesprach, mam Resultat, dass de beschëllegte Polizist fräigesprach gouf. "Ech sinn iwwerrascht a schockéiert", war d'Reaktioun vum 21 Joer ale Mann. De Parquet ass an Appell gaangen.

Am Fall vum Jérôme Rodrigues, ee vun de bekanntste "Gilets jaunes", gouf kuerz no senger Verletzung de 26. Januar 2019 eng geriichtlech Prozedur opgemaach. D'Enquête gouf de 25. September 2023 ofgeschloss, dat heescht, virun der endgülteger Decisioun vun den Untersuchungsriichteren am Hibléck op e méigleche Prozess.

De Ramy Hala huet säin Aeliicht de 6. Dezember 2018 zu Vénissieux verluer, wéi hie 15 Joer al war a vun engem Projektill vun enger Granat getraff gouf, déi sengem Affekot, dem Maître Maxence Pascal, no an der Loft explodéiert war. Hie gouf gefilmt, wéi hien e Steen op d'Poliziste geheit hat, wat him eng "Verwarnung" vum Jugendriichter abruecht huet, an d'Enquête vun der IGPN gouf ouni Suitten agestallt.

"Mäi Problem ass, dass alles sou weidergeet, wéi wann näischt vun all deem geschitt wär", sot de jonke Mann, deen säin Dossier mat engem neien Affekot nach eng Kéier ugoe wëll. "Just well ech e Stee geheit hunn, heescht dat net, dass du mir en A huele wäerts", seet hien.

Am Alldag huet hie mat beruffleche Schwieregkeeten ze kämpfen - hie schafft als Livreur an huet och Ambitiounen als Rapper ënner dem Numm "Zoram's". "D'Employeure kategoriséieren dech direkt. Just well dir en A feelt, heescht dat net, dass du méi Feeler gemaach hues wéi anerer. Awer fir si bass du e Banditt."

Den Alexandre Ferey packt et net méi, eng ganz Saison ouni Ënnerbriechung ze spillen, säitdeem hie säin Aeliicht verluer huet: "all 20. am Mount ass et e Kampf". Den Ninef Radjah huet seng Aarbecht als Baustellechef verluer a lieft vu senger Invaliderent.

"Et gëtt vill Saachen, déi mir am Moment net erlaabt sinn: de Fliger ze huelen, ze dauchen, ze schaffen. Ech hunn d'Gefill, de Mënsche beim Liewen nozekucken", erkläert d'Madamm Langard. "D'Frënn ginn, d'Famill och, an et ass ee séier eleng."

