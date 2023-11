Israel beschéisst ouni Paus d'Gazasträif als Revanche fir eng beispilllos Attack vun Hamas-Kämpfer de 7. Oktober 2023. Loftbiller vun enger zerstéierter Stad, déi op Facebook am Ëmlaf sinn, weisen awer net d'Konsequenze vun israeeleschen Attacken op dëst Gebitt. Dëst Filmmaterial gouf nom groussen Äerdbiewen am Februar 2023 an der Tierkei opgeholl.

© AFP



Déi israeelesch Autoritéite soen, d'Hamas-Kämpfer hätte méi wéi 1.400 Mënschen, haaptsächlech Zivilisten, ëmbruecht, wéi si de 7. Oktober aus der Gazasträif eraus eng Attack lancéiert haten, déi et bis dohin nach net gouf. Ronn 240 Mënsche goufen als Geisele geholl, dovu goufen der den 1. November fënnef fräigelooss.

Israel huet geschwuer, d'Hamas ze vernichten an huet militäresch Attacken op d'Gazasträif gestart, déi dat enkt a veraarmt Gebitt, an deem 2,3 Millioune Palästinenser liewen, getraff hunn.

Den Donnéeë vum Gesondheetsministère an der Gazasträif no, dee vun der Hamas geleet gëtt, goufe bei den israeeleschen Ugrëffer an de sech verschäerfende Buedemkämpf bal 10.600 Mënschen, haaptsächlech Zivilisten, dorënner méi wéi 4.000 Kanner, ëmbruecht.

Dausenden Ziviliste sinn op béide Säite vum Konflikt ëmkomm.

De Video, deen op Facebook am Ëmlaf ass a sech och anescht wou verbreet huet (hei, hei, an hei), huet awer näischt mam Konflikt ze dinn.

De Video weist d'Nowierkunge vun engem schlëmmen Äerdbiewen, dat am Februar 2023 d'Tierkei a Syrien getraff a méi wéi 50.000 Mënschen ëmkomm waren a Millioune Leit ouni Daach iwwer dem Kapp hannerlooss hat (heiarchivéiert).

Den Donnéeë vun der Regierung no goufe beim Biewen an der Tierkei schätzungsweis 2,6 Millioune Gebaier zerstéiert (archivéierte Link).



Äerdbiewen an der Tierkei

Eng ëmgekéiert Biller- a Stéchwierdersich op Google huet eng méi laang Versioun vum Video erginn, deen den 10. Februar 2023 vun der tierkescher Norichtesäit En Son Haber verëffentlecht gouf (archivéierte Link).

De Video, deen iwwer zwou Minutte geet, gouf dem Kameramann Muhammed Kösen zougeschriwwen.

De Kösen huet der AFP matgedeelt, dass hien de Video den 9. Februar 2023 gemaach huet. D'Metadate weisen, dass de Clip op deem Dag gedréit gouf.



© AFP



De Kösen hat den 10. Februar 2023 eng méi kuerz Versioun vum Video op Instagram gepost. Am Géigesaz zum Video am gefälschte Bäitrag ass hei Instrumentalmusek am Hannergrond amplaz d'Geräisch vun enger kräischender Persoun ze héieren(archivéierte Link) .

Déi südlech Provënz Hatay an d'Stad Antakya goufen och an der Beschreiwung vum Video ernimmt.



View this post on Instagram A post shared by Muhammed Kösen (@muhammedkosen)

D'AFP huet de Video geolokaliséiert, andeem se visuell Mierkmoler wéi d'Kéier vum Floss ganz lénks, e rout-gielt Haus nieft engem donkelgroe Gebai, eng Strooss voll mat grénge Beem an e giel-wäisst Gebai mat Biller vu Google Street View virum Äerdbiewen ofgeglach huet.



© AFP

Biller vu Google Street View vum November 2022 - dräi Méint virum Biewen - weisen dat héicht rout-gielt Gebai nieft dem donkelgroe Gebai (hei an hei) op der Yavuz Sultan Selim Road, ëmgi vu Beem, an dat wäiss-gielt Gebai.

Ënnen ass de Screenshot-Verglach am Video (lénks) mat de Fotoe vu Google Maps (riets):



© AFP



De Konflikt tëscht Israel an der Hamas huet eng Well vu Feelinformatiounen an de sozialen Netzwierker ausgeléist, vun deenen d'AFP der eng Rei opgedeckt huet.



Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.