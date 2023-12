Island plangt net, seng gesamt Bevëlkerung an dësem Joer géint de Coronavirus ze impfen, mä Behaaptungen, dass Impfungen am Land verbuede gi wären, si falsch.

"Alarm: Island verbitt Covid-Impfunge matzen an enger Zäit vu stënterlech klammenden Doudesfäll. Elo ass et kloer", heescht et an engem Post vum 26. November 2023 op X, fréier Twitter, vum Jim Ferguson, engem Kandidat fir dat brittescht Parlament, dee just eng Kéier fir d'Brexit-Partei ugetruede war.

De Bäitrag enthält e Link zu engem Artikel vun "Evol News" vum 25. November, dee behaapt, Island hätt Covid-19-Impfungen agestallt.

Den Text vun Evol News behaapt, dass d'Sasha Latypova, eng Bloggerin, déi sech iwwer hir Ofleenung vun Impfstoffer ausgelooss huet, Informatioune kritt hätt, dass Island d'Vaccine géint de Coronavirus zeréckgeruff hätt, nodeem se un enger Konferenz zu Reykjavik deelgeholl hätt, op där et ëm "Gesondheetssouveränitéit" goung. An engem Bäitrag vum 20. November op Substack huet si op en islänneschen Zeitungsartikel verwisen, dee beseet, dass Covid-19-Vaccinen agestallt géife ginn.

Op der Websäit vun der islännescher Direktioun fir Gesondheet (hei archivéiert) ass sou eng Matdeelung vun der Ofschafung net ze fannen. Den 1. Dezember huet dës Direktioun der AFP an enger E-Mail matgedeelt, dass Covid-19-Vaccinatiounen nach ëmmer am Land gemaach géifen.

"Dës Behaaptunge sinn net wouer", sot de Kjartan Hreinn Njalsson, den Assistent vum Gesondheetsdirekter. "Island huet keng Covid-19-Impfstoffer verbueden an et gëtt och keng stënterlech Doudesfäll."

Approche vun Island beim Impfen

Den Njalsson sot, dass et keng onmëttelbar Pläng géif, déi gesamt Bevëlkerung an dësem Hierscht a Wanter ze impfen. Och géife Covid-19-Vaccine weiderhin ugebuede ginn. Hie sot och, dass d'Impfungen nach ëmmer fir Héichrisikogruppen, wéi eeler Leit, immungeschwächt Leit a Gesondheetspersonal, recommandéiert géife ginn.

Den Njalsson sot weider, d'Land géif den neisten Update vum Impfstoff Comirnaty XBB 1.5 vu Pfizer notzen.

"Mir hunn den Akaf reduzéiert an zilen dorop of, d'Impfstoffer fir Persounen ze benotzen, déi der verfügbarer Literatur no tatsächlech vu widderhuelten Impfunge profitéieren, woubäi mir eis op hir gesondheetlech Bedierfnesser konzentréieren, amplaz gesond Persounen ze impfen", huet den Njalsson bäigefüügt.

Hien huet kloergestallt, dass, wa gesond Erwuessener Impfunge brauchen, d'Impfung vu weidere Gruppe méiglech wär.

Den Usaz vun Island fir järlech Impfungen entsprécht der Empfielung vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) (hei archivéiert), dass Erwuessener tëscht 50 oder 60 Joer (jee no Land) ouni fundamental medezinesch Problemer no der Éischtimpfung keng Opfrëschungsimpfung brauchen, obwuel dës Empfeelunge jee no de Konditiounen an den eenzele Länner variéiere kënnen.

Dem Vaccine Tracker vum European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hu méi wéi 80 Prozent vun der Bevëlkerung op Island op d'mannst zwou Dosisse vum Coronavirus-Impfstoff kritt (hei archivéiert) an den eegenen Date vun Island no sinn et 82 Prozent (hei archivéiert).

Notze vu Vaccine bleift bestoen