A Bäiträg op de sozialen Netzwierker gouf rezent e Bild vun engem Auto, dee futuristesch wierkt, mat der fälschlecher Behaaptung gedeelt, et géif en neien Elektroauto weisen, dee vun engem japaneschen Autohiersteller op der Thailand Motor Expo 2023 virgestallt gouf.

"Neie Look vu Mitsubishi! Déi 40. #MotorExpo oder 'Motor Expo 2023' ass tëscht dem 30. November an dem 11. Dezember 2023 zu Muang Thong Thani", heescht et an der thailännescher Beschreiwung vun engem Post op der Facebook-Säit vun der Noriichtesäit "Thai Tribune".

De Bäitrag, deen de 6. Dezember 2023 publizéiert gouf, weist eng Foto vun engem ronnen, Pastell gefierften Auto. Am Hannergrond sinn e puer Leit ze gesinn.

An der Bildbeschreiwung heescht et weider: "#Mitsubishi huet en zweesëtzegen Elektroauto mat 360-Grad-Siichtradius a séisse Pastellfaarwen entworf!"

Dat selwecht Bild mat enger änlecher Behaaptung gouf op Facebook (hei, hei an hei), der Plattform X an TikTok gedeelt.

D'Kommentare weisen, dass vill Social-Media-Notzer mengen, dass d'Bild echt wier.

"Ass dat en Elektroauto? Ech sinn interesséiert. Wéi vill?", schreift e Facebook-Notzer.

"Immens léif. Ech géif gär ee fir e schéinen Tour duerch déi kleng Gaasse vu Bangkok kafen", kommentéiert en aneren Notzer.

Esou een Auto war awer net op der Expo ze gesinn an d'Bild gouf mat Hëllef vu KI-Technologie erstallt.



KI-generéiert Foto



Eng ëmgedréinte Billersich op Google huet zu engem Kont op X geféiert, dee reegelméisseg änlech Biller vu futuristeschen Autoen deelt (archivéiert Links hei an hei).

Den Notzer mam Numm @oyakatatumuri huet géintiwwer der AFP confirméiert, dass d'Bild mat engem KI-Tool erstallt gouf.

"D'Foto gouf mat KI generéiert. Dat hunn ech mat Image Creator gemaach", sot den X-Notzer der AFP de 5. Januar 2024.

De Bäitrag vum Notzer, deen elo geläscht ass, gouf ursprénglech de 5. Dezember 2023 publizéiert.

Den Titel vum Bäitrag huet op Japanesch geheescht: "Wann een et méi oprënnt, béie sech d'Pneuen net, awer d'Pneue vu Mitsubishi neigen dozou, liicht opzerullen" (If you round it up more, the tire won't bend, but Mitsubishi's tires tend to roll up easily).

Ënnen ass e Screenshot-Verglach tëscht dem falsche Bäitrag (lénks) an dem KI-generéierte Bild, dat fir d'éischt op X gedeelt gouf (riets):

Mark falsch geschriwwen a verformt Kierperdeeler

D'AFP konnt opgrond vu verschiddenen Hiweiser, wéi dem falschen Numm vun der Autosmark (Mitubishi amplaz Mitsubishi), erkennen, dass d'Foto warscheinlech mat Hëllef vu KI hiergestallt gouf.

Ënnen ass e Screenshot vun der Foto, déi mat KI hiergestallt gouf, mat der falsch geschriwwener Autosmark vun der AFP ervirgehuewen:

Aner Unzeechen dofir, dass d'Bild mat KI generéiert gouf, si Feelbildungen a feelend Kierperdeeler.

Hei sinn zwee Beispiller, déi eng Persoun mat verformte Been an eng ouni Kapp weisen (béid goufe vun der AFP markéiert):

Esou een Auto war net op der Motor Expo 2023

Mitsubishi Motors huet Fotoe vu senge Gefierer verëffentlecht, déi op der Thailand International Motor Expo 2023 ausgestallt goufen, op hirer verifizéierter Social-Media-Säit, déi mat der offizieller Mitsubishi-Websäit verlinkt ass (hei an hei), ass awer keng Foto ze fannen, déi mat dem KI-generéierte Bild iwwereneestëmmt an dat a falsche Bäiträg gedeelt gouf (archivéiert Links hei, hei an hei).

Och den offizielle Pressecommuniqué vu Mitsubishi iwwer d'Oplëschtung vun de Gefierer fir d'Thai Motor Expo 2023 ernimmt keng Aussoen oder Fotoe vun engem neien Elektroauto mat dem selwechte Look an de selwechte Mierkmoler wéi deen op dem KI-generéierte Bild (archivéierte Link).

D'AFP huet sech fir e Kommentar u Mitsubishi Motors adresséiert, krut awer bis zum Zäitpunkt vun der Verëffentlechung keng Äntwert.

Op der offizieller Internetsäit vun der Thai Motor Expo 2023 goufe Fotoe vun de "formidabelen Elektrogefierer" souwéi vun "neien Autoen, déi op de Maart kommen" aus dem Joer 2023 publizéiert. Den Auto "Mitubishi", deen an de gefälschte Bäiträg gedeelt gouf, ass a béide Kategorien net erëmzefannen (archivéiert Links hei an hei).

D'AFP huet weider Feelinformatiounen am Zesummenhang mat KI-generéierten Inhalter opgedeckt (hei, hei an hei) an en Artikel mat Tipps fir d'Identifizéierung vu KI-generéierte Biller verëffentlecht.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.