D'Nikki Haley gehéiert zu de prominentste republikaneschen Erausfuerderinne vum Donald Trump am Kampf ëm d'Nominéierung fir déi dësjäreg Presidentschaftswalen. Mee eng Analys, déi och vum Ex-President gedeelt gouf, behaapt, dass d'Haley guer net fir dëst Amt zougelooss wär.

Zwou Woche virun de Virwalen an Iowa housch et op der konservativer Internetsäit "American Greatness": "D'Verfassung verbitt dem Nikki Haley absolutt, Presidentin oder Vizepresidentin ze ginn."

An dem Artikel vum 1. Januar 2024 an dem dozougehéierege Substack-Text huet de Paul Ingrassia, e Redakter vum New York Young Republican Club, argumentéiert, dass d'Haley "net déi méi héich Ufuerderung vun der Verfassung erfëllt, déi eng natierlech Staatsbiergerschaft viraussetzt, well kee vun hiren Elterendeeler zum Zäitpunkt vun hirer Gebuert am Joer 1972 Staatsbierger war, weder an den USA gebuer, nach agebiergert."

D'Behaaptung gouf kuerz drop vu "Gateway Pundit" opgegraff, enger Websäit, déi scho fréier Feelinformatiounen iwwer Wale verëffentlecht huet. Den Trump huet dës Schlagzeil vum Artikel an engem Bäitrag vum 8. Januar 2024 op senger Social-Media-Plattform "Truth Social" verstäerkt.

Aner Behaaptungen iwwer der Haley hiren Hannergrond an hir Eegnung fir dëst Amt hunn Zéngdausende vun Interaktiounen op verschiddene Plattformenerreecht, wéi CrowdTangle, en Tool fir Abléck an déi sozial Netzwierker, gemellt huet.

Et huet eng laang Traditioun, dass US-amerikanesch Politikerinnen a Politiker den Hannergrond an d'Qualifikatioun vun hire politesche Konkurrenten an Zweiwel zéien - eng Taktik, déi sech och den Trump iwwer d'Joren zu Notze gemaach huet.

Wärend der Presidentschaft vum Barack Obama war den Trump ee vun de wichtegste Verfechter vun enger opgedeckter Konspiratiounstheorie, no där den Demokrat net an de Vereenegte Staate gebuer gouf. Déi sougenannt "Birther"-Geschicht war virun de Walen 2020 nees opgedaucht, wéi den Trump fälschlecherweis behaapt huet, déi deemoleg Kandidatin fir d'Vizepresidentschaft Kamala Harris wär net wielbar, well hir Elteren am Ausland gebuer wären.

Déi jéngst Behaaptunge géint d'Haley sinn änlech falsch. D'Nikki Haley hat wärend der Trump-Presidentschaft als Botschafterin bei de Vereenten Natioune gedéngt an ass Ëmfroen no (hei archivéiert) eng vu senge prominentsten Erausfuerderinne bei de Virwalen.

"Dat ass offensichtlech falsch", sot den Jim Gardner, Professer fir Verfassungs- a Walrecht op der Buffalo University, géintiwwer der AFP iwwer d'Theorie, déi an dem Artikel vun "American Greatness" vertruede gëtt. "Et gëtt keng Viraussetzung fir d'Wielbarkeet, déi d'Eltere betrëfft."

D'AFP huet d'Ekipp vun der Nikki Haley ëm eng Stellungnam gebieden, awer bis elo koum keng Äntwert.

Haley dierf untrieden

D'Haley huet an hirer Autobiografie "Can't Is Not an Option: My American Story" ( hei archivéiert) geschriwwen dass hir Eltere béid a Sikh-Familljen an der indescher Regioun Punjab gebuer goufen. Si hate sech bestuet a ware spéider a Kanada ausgewandert, éier se sech 1969 a South Carolina néiergelooss hunn.

Do gouf d'Haley dräi Joer méi spéit gebuer, soudass si d'Recht huet, Presidentin ze ginn. Der Haley hire Büro sot der Zeitung "The State" am Joer 2015, dass hire Papp an hir Mamm 1978 respektiv 2003 déi amerikanesch Staatsbiergerschaft kritt hunn.

Artikel 2, Abschnitt 1 vun der US-Verfassung beseet, dass "keng Persoun ausser engem natierlech gebuerene Bierger oder engem Bierger vun de Vereenegte Staate" fir d'Amt vum President a Fro kënnt (hei archivéiert). Presidente mussen ausserdeem op d'mannst 35 Joer al sinn.

"D'Gouverneurin Haley besëtzt hir Staatsbiergerschaft opgrond vun hirer Gebuert a South Carolina; si huet ni en Abiergerungsverfaren duerchlaf oder war jee dozou berechtegt", huet den David Super, en Droits- an Ekonomiesprofesser op der Georgetown University, an enger E-Mail vum 9. Januar 2024 geschriwwen. "Si ass deemno Biergerin duerch Gebuert an ass fir d'Amt gëeegent."

De Super sot, dass de 14. Verfassungszousaz (hei archivéiert) der Haley hir Staatsbiergerschaft an domat hir Eegnung fir d'Amt weider confirméiert. D'Moossnam, déi nom amerikanesche Biergerkrich ratifizéiert gouf, sollt déi verfassungsgeméiss Rechter a Fräiheeten op deemools versklaavt Mënschen ausdeenen - an de Bundesstaate verbidden, se ze verweigeren. Den Zousazartikel erméiglecht ausdrécklech d'Staatsbiergerschaft fir "all d'Persounen, déi an de Vereenegte Staate gebuer oder agebiergert goufen."

Et gëtt begrenzt Ausname fir Persounen, déi als Kanner vun auslänneschen Diplomate gebuer goufen an net den amerikanesche Gesetzer ënnerleien (hei archivéiert). Awer de Super sot, dass "kee behaapt, dass dat bei den Eltere vun der Gouverneurin Haley de Fall war."

"D'Argumenter géint d'Wielbarkeet vun der Gouverneurin Haley berouen op genee där Zort vun hypertechneschen Argumenter iwwer d'Staatsbiergerschaft, déi mat dem 14. Verfaassungszousaz op en Enn bruecht gi sollten", sot hien.

Fazit: D'Nikki Haley, eng prominent republikanesch Kandidatin am Presidentschaftswalkampf 2024, trëtt legal un: Si gouf an den USA gebuer an de Status vun hiren Elteren huet keen Afloss dorop, ob si Presidentin ginn dierf.

