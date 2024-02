De rietsextreemen amerikanesche Konspiratiounstheoretiker Alex Jones an eng Rei Social-Media-Notzer stellen de Questionnaire bei Bluttspende vum Amerikanesche Roude Kräiz falsch duer, andeem si fälschlecherweis behaapten, dass Leit, déi géint Covid-19 geimpft sinn, "net berechtegt kënne sinn, Blutt ze spenden".

Perséinlechkeeten aus dem ëffentleche Liewen, wéi déi selwer ernannt kanadesch "Konspiratiounstheoretikerin" Liz Churchill an den US-Presidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Junior, hunn änlech Behaaptunge mat hiren Honnertdausende Follower op der Plattform X, fréier Twitter, gedeelt.

Den Jones, deen 2022 dozou verurteelt gouf, knapp 1,5 Milliarden Dollar Schuedenersatz ze bezuelen, well hien d'Massaker an der Grondschoul zu Sandy Hook vun 2012 als "Schwindel" bezeechent hat, huet ëmmer nees an ouni Beweis d'Sécherheet an d'Effikassitéit vun de Covid-19-Impfstoffer ugezweiwelt, déi méi wéi 80 Prozent vun den US-Amerikaner kritt hunn (hei archivéiert).

Déi jéngst Behaaptung vum Grënner vun InfoWars ass änlech ongenee.

Wéi all d'Sammelplaze fir Blutt an den USA huet d'Rout Kräiz zënter der Aféierung vum Covid-19-Impfstoff d'Zouloossungsrichtlinne vun der FDA befollegt (hei an hei archivéiert).

"D'FDA verlaangt jee no Impfstoff ënnerschiddlech Waardezäite fir Bluttspenden. Dozou gehéiere Waardezäite vun zwou bis véier Woche fir eng Rei vun Impfstoffer, Riedelen, Mumps, Riselen, Waasserpouken, Gürtelros, Kannerlämung, Gielféiwer, Hepatite B an anerer sinn och abegraff", huet déi gemengnëtzeg humanitär Organisatioun der AFP an enger E-Mail vum 21. Februar 2024 matgedeelt.

"Aus dësem Grond froen d'Rout Kräiz an all d'Sammelplaze fir Blutt all potenzielle Spender no senger Impfgeschicht, fir d'Eligibilitéit ze ermëttelen."

Offroe vum Impfstatus

D'Screenshotten, déi an de sozialen Netzwierker gedeelt ginn, weisen e RapidPass -Formular vum Roude Kräiz ( hei archivéiert), mat deem d' Eegnung vu potenzielle Spender ( hei archivéiert) confirméiert soll ginn, andeem Froen zu hirer Krankegeschicht hire leschte Reesen an Impfunge gestallt ginn.

Zënter Februar 2023 steet eng vun de Froe speziell am Zesummenhang mat Covid-19-Impfungen.

"Hutt Dir JEEMOOLS e Coronavirus-Impfstoff (COVID-19) kritt?" freet de Formulaire. "Wann Dir dës Äntwert mat 'JO' beäntwert, rufft wgl. ... éier Dir spent, fir festzestellen, ob sech dat op Är Eligibilitéit auswierkt."

De Questionnaire enthält änlech Formuléierunge fir aner Impfstoffer, Riedelen abegraff.

"D'FDA erlaabt et, Eenzelpersoune Blutt ouni Waardezäit ze spenden, nodeem ee géint Covid-19 geimpft gouf, soulaang ee sech wuel a symptomfräi fillt, an den Impfstoff, deen ee kritt huet, een ass, dee vun der FDA fir den Asaz an den USA zougelooss ass", sot d'Rout Kräiz der AFP.

Waardezäit

Wärend d'FDA-Richtlinne besoen, dass Mënschen, déi en "net replizéierenden, inaktivéierten oder mRNA-baséierte" Covid-19-Impfstoff kréien, ouni zäitlech Limitte Blutt spende kënnen, recommandéiert d'Agence, no der Impfung mat ofgeschwächte Liewegimpfstoffer ongeféiert zwou Wochen ze waarden ( hei archivéiert).

Esou Impfungen notzen eng ofgeschwächt Form vum Erreeger, fir eng Reaktioun vum Immunsystem auszeléisen. Se schütze virun enger Villzuel vu Krankheeten, dorënner Gielféiwer a Riedelen.

"Et besteet e gerénge Risiko, dass Impfviren no der Impfung mat bestëmmte Liewegimpfstoffer, viralen oder bakteriellen Impfstoffer op anerer iwwerdroe ginn", sot d'Katrine Wallace, Assistenzprofessesch op der School of Public Health op der University of Illinois zu Chicago.

"Aus dësem Grond recommandéiere d'Bluttbanken no der Impfung mat der Bluttspend ze waarden (Waardezäite variéiere jee no Imfstofftyp)."

D'FDA hat bis Februar 2023 keng ofgeschwächt Liewegimpfstoffer fir Covid-19 zougelooss (hei archivéiert), awer op d'mannst eng klinesch Etüd ass amgaangen.

Wann e Spender den Numm vu sengem Covid-19-Impfstoffhiersteller net ugi kann, sot d'Rout Kräiz, dass hie gebiede gëtt, bis zwou Wochen no der Impfung ze waarden, fir Blutt ze spenden.

"Et ass wichteg, dorop hinzeweisen, dass Spende vu Persounen, déi géint Covid-19 geimpft goufen, fir Transfusioune sécher sinn", sot d'Organisatioun an huet bäigefüügt, dass et eng Hausse un Ufroen an hirem Call-Center fir "geimpft" an "net geimpft" Bluttversuergung gouf.

Obwuel et kee Verbuet fir geimpft Bluttspender gëtt, huet d'Rout Kräiz fir verschidde Gruppe Beschränkungen.

"Wann Dir matdeelt, dass Dir an de leschten dräi Méint en neie Sexualpartner oder e puer Sexualpartneren hat, géift Dir gefrot ginn, ob Dir an de leschten dräi Méint Analsex hat", seet d'Rout Kräiz op senger Internetsäit (hei archivéiert). "Wann d'Äntwert op déi lescht Fro 'Jo' ass, gitt Dir gebieden, Är Bluttspend ze verréckelen."

Wien HIV oder Aids huet, sollt och kee Blutt spenden, sot d'Agence (hei archivéiert).

D'AFP huet nach méi Artikelen iwwer Feelinformatiounen iwwer Impfungen a Bluttspende verfaasst (hei an hei).

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.