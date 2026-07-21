RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tragesche Virfall bei Brandenburg16 Joer jonk Fahrschülerin stierft bei Accident op der Autobunn

AFP, iwwersat vun RTL
E Méindeg de Mëtteg koum et zu engem trageschen Accident tëscht enger jonker Motocyclistin an engem Camion.
Update: 21.07.2026 11:30
© CHRISTOPHE GATEAU/dpa Picture-Alliance via AFP

Eng eréischt 16 Joer jonk Fahrschülerin ass bei engem uergen Accident mat Moto op der Autobunn 24 zu Brandenburg ëm d'Liewe komm. Bei der Opfaart jo d'Autobunn ass d'Motocyclistin op der naasser Strooss gefall an ass ënnert e Camion geroden, sou d'Police zu Neuruppin en Dënschdeg. Den Noutdokter konnt just nach den Doud vum Meedche confirméieren.

Den Accident ass e Méindeg de Mëtteg um kuerz viru 14 Auer geschitt, dat bei Neuruppin a Richtung Berlin. Déi jonk Motocyclistin ass op der naasser Strooss un d'Schleidere komm an ass gefall. En 52 Joer ale Camionschauffeur, deen op der rietser Bunn gefuer ass, hat nach versicht eng Kollisioun ze verhënneren, wat ëm awer leider net méi gegléckt ass. D'Meedchen ass dobäi ënner dem Camion ageklemmt ginn a gestuerwen.

De Chauffeur vum Camion an zwou Persounen déi am Auto vun der Fahrschoul souzen koume fir eng medezinesch Betreiung an d'Spidol. Wéinst de Rettungsaarbechten war d'A24 a Richtung Berlin fir ronn dräi Stonne komplett gespaart.

Am meeschte gelies
Mat geklauter Kreditkaart bezuelt
Persoun konnt no Zeienopruff identifizéiert ginn - Police seet Merci
Schosswaff un de Kierper gehalen
Festnam no Menacen zu Ëlwen
Tram Richtung Stroossen
Chamber stëmmt Gesetz iwwer d’Tramsstreck "Stäreplaz - CHL"
Video
19
Familljekommissioun an der Chamber
Aidë fir Famillje mat Kanner gi gehéicht
Audio
1
Zu Miersch
Méitrakter ass an d'Uelzecht gefall, eng Persoun gouf verwonnt
Video
Fotoen
Weider News
Philippinnesche Matrous mat Paddel blesséiert
USA verurteelt chineesesch "Provokatioun" am südchineesesche Mier
Video
Lex Delles verséchert
Pëtrolsversuergung zu Lëtzebuerg trotz temporären Enkpäss assuréiert
Doudesstrof evitéiert
Mexikaneschen Drogeboss "El Mayo" zu liewenslaangem Prisong an den USA verurteelt
Ganz Dierfer ofgeschnidden
10 Persoune stierwen no schroem Reen am Chile, Regierung rifft Noutstand aus
Video
Fillt sech ongerecht behandelt
Bis zu 50 Prozent: Donald Trump annoncéiert nei Taxen op kanadesche Produiten
1
Sechs Doudeger zu Stade (D)
Et gëtt en Haftbefeel géint e Verdächtege vun den tierkeschen Autoritéiten
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.