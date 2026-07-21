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No sechsfach Mord zu Stade (D)Presuméierten Täter huet sech am Prisong d'Liewe geholl

RTL Lëtzebuerg
Zu Stade an Niedersachsen ware virun 3 Woche 6 Leit erschoss ginn.
Update: 21.07.2026 14:37
© IBRAHIM OT/AFP

Elo huet de presuméierten Täter sech am Prisong suicidéiert. Dat deelt den zoustännege Parquet mat.

Wéi et heescht, wier d'Läich vum verdächtege Mann en Dënschdeg de Moie fréi a senger Zell am Untersuchungsprisong fonnt ginn an et géing keen Indice fir eng Friemawierkung ginn. Den 29. Juni hat e Mann an enger sozialer Installatioun 6 Leit ëmbruecht, dorënner 3 Mataarbechter vum Jugendamt. Hannergrond war e Sträit ëm d'Suergerecht fir d'Kand vun deem Mann.

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Leit, déi suizidär Gedanken hunn, kënnen Hëllef bei SOS Détresse um Telefon 45 45 45 kréien. All Informatioune fënnt een op www.prevention-suicide.lu

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