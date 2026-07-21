No sechsfach Mord zu Stade (D)Presuméierten Täter huet sech am Prisong d'Liewe geholl

Elo huet de presuméierten Täter sech am Prisong suicidéiert. Dat deelt den zoustännege Parquet mat.
Wéi et heescht, wier d'Läich vum verdächtege Mann en Dënschdeg de Moie fréi a senger Zell am Untersuchungsprisong fonnt ginn an et géing keen Indice fir eng Friemawierkung ginn. Den 29. Juni hat e Mann an enger sozialer Installatioun 6 Leit ëmbruecht, dorënner 3 Mataarbechter vum Jugendamt. Hannergrond war e Sträit ëm d'Suergerecht fir d'Kand vun deem Mann.
Leit, déi suizidär Gedanken hunn, kënnen Hëllef bei SOS Détresse um Telefon 45 45 45 kréien. All Informatioune fënnt een op www.prevention-suicide.lu