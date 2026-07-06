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Een Dag virun Nato-Sommet18 Doudeger no zweete russesche Loftattacken zu Kiew bannent enger Woch

RTL mat AFP
Déi ukrainesch Haaptstad war op en Neits Zil vu gréissere russesche Loftattacken mat op d'mannst 18 Doudegen. De Selenskyj huet een Dag virum Nato-Sommet nach eemol déi Alliéiert fir Verstäerkung opgeruff.
Update: 06.07.2026 15:28
Russian strikes kill 18 in and around Kyiv on the eve of a NATO summit
Russian strikes kill 18 in and around Kyiv on the eve of a NATO summit
© AFP

Fir déi zweete Kéier bannent enger Woch huet Russland Rakéiten an Dronen op e Wunngebai zu Kiew lancéiert. E Méindeg, een Dag virum NATO-Sommet, sinn dobäi op d'mannst 18 Mënschen ëm d'Liewe komm a ronn 60 goufen der blesséiert.

De President Wolodymyr Selenskyj huet déi Alliéiert no den neien Attacken dozou opgeruff, "staark Decisiounen" ze huelen, fir déi ukrainesch Loftdefense ze stäerken. Réischt virun e puer Deeg hat eng grouss ugeluechte russesch Attack zu Kiew méi wéi 30 Mënschen ëmbruecht. D'EU huet och gesot, datt d'Loftdefense vun der Ukrain gestäerkt misst ginn. Um NATO-Sommet en Dënschdeg soll et op en Neits Gespréicher tëscht dem ukrainesche President an dem Donald Trump ginn.

D'Attack e Méindeg de Moie soll dem Selenskyj no mat 68 russesche Rakéiten an 351 Dronen duerchgefouert gi sinn. Am betraffenen héije Wunngebai an der ukrainescher Haaptstad ass ee gréissere Krater am Daach an an de Stäck drënner ze gesinn. AFP-Reporter vun der Plaz hate méi wéi 10 Explosioune wärend engem Rakéitenalarm an der Nuecht héieren.

The strike punched a crater into a multi-storey apartment block in the Ukrainian capital
The strike punched a crater into a multi-storey apartment block in the Ukrainian capital
© AFP

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