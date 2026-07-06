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SüdfrankräichMann festgeholl, deen néng verschidde Bränn soll ausgeléist hunn

AFP
Am südfranséischen Departement Hérault gouf ee Mann festgeholl, deen net wäit vu Béziers néng verschidde Bränn soll ausgeléist hunn. De Schued konnt dobäi awer nach a Grenze gehale ginn.
Update: 06.07.2026 14:42
Une forêt calcinée dans l'Hérault, près de Carlencas-et-Levas, le 6 juillet 2026
Une forêt calcinée dans l'Hérault, près de Carlencas-et-Levas, le 6 juillet 2026
© AFP

Ee Mann, deen ënner Verdacht steet, e Sonndeg am Departement Hérault néng Bränn ausgeléist ze hunn, gouf matte bannent enger Well vu Bëschbränn a Südfrankräich festgeholl. Dat huet eng Quell aus der Regioun der AFP matgedeelt.

De Mann gouf vun Awunner vum Duerf Coulobres net wäit vu Béziers entdeckt, wéi hie mam Auto ënnerwee war. Hie gouf e Sonndeg den Owend vun der Gendarmerie zu Servian festgeholl, wéi hien, dës Kéier mat engem Moto, am Nopeschduerf Abeilhan ukomm war.

Hie steet ënner Verdacht, e Sonndeg néng Bränn an der Wäibauregioun tëscht Béziers a Pézenas ausgeléist ze gunn, déi der anonymer Quell no awer glécklecherweis kee gréissere Schued verursaacht hätten.

Vun der AFP huet de Parquet vu Béziers fir an engem éischten Essai keng Informatiounen erausginn huet,

Eng jonk Fra vun de Pompjeeë gouf e Sonndegowend bei engem Feier am Hérault zu Carlencas-et-Levas "liicht blesséiert", sou den Sdis34, wou de Spriecher matgedeelt huet, datt si awer no der Behandlung am Spidol nees Heem goe konnt.

E Méindeg de Mëtteg war d'"Feierfront" vun dësem Brand da bekämpft an nëmmen den hënneschten Deel vum Feier war weider "aktiv a schwéier zougänglech" bliwwen. D'Feier huet sech iwwer 250 Hektar ausgebreet, huet een Haus zerstéiert a 25 Persounen hu missten evakuéiert ginn.

Déi franséisch Autoritéiten hunn dozou opgeruff opzepassen, well déi héich Temperature fir eng "immens héich" Brandgefor a siwe südlechen Departementer an eng "héich" Brandgefor an 41 Departementer suerge géifen.

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