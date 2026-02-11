RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

2025 a Bayern21 Joer ale Mann soll no Aaxt-Ugrëff an engem ICE dauerhaft an d'Psychiatrie

AFP
No engem Aaxt-Ugrëff an engem ICE, dee leschte Juli vun Hamburg ënnerwee op Wien war, huet den zoustännege Parquet ugefrot, datt den Ugräifer dauerhaft an d'Psychiatrie soll kommen.
Update: 11.02.2026 13:43
Nach einem Axtangriff in einem ICE auf dem Weg von Hamburg nach Wien vergangenen Juli hat die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Angreifers in der Psychiatrie beantragt. Der 21-Jährige soll schuldunfähig sein.
Den 21 Joer ale Mann soll scholdonfäeg sinn.
© AFP/Archiv

Et wier dovunner auszegoen, datt de Beschëllegte bei der Dot den 3. Juli 2025 scholdonfäeg gewiescht wier, esou de Parquet am bayresche Regensburg e Mëttwoch. Den antëscht 21 Joer ale Mann soll weiderhi geféierlech sinn.

De Mann aus Syrien, deen deemools 20 Joer al war, soll wärend der Faart tëscht Obertraubling a Passau ouni Virwarnung véier Passagéier - dovunner dräi, déi och aus Syrien sinn - ugegraff hunn. Hie soll mat enger Aaxt an engem Hummer fir d’éischt duerch den Zuch gaange sinn an zwee Passagéier béis ugekuckt hunn. Wou ee vun deenen zwee, een 39 Joer ale Mann, den Noutruff ugeruff huet, soll den Ugräifer him bemol mat der Aaxt op de Kap geschloen hunn. Den 39 Joer ale Mann gouf schwéier blesséiert an ass schwaach gefall.

Duerno soll den Ugräifer probéiert hunn, ee 25 Joer ale Syrer mat der Aaxt ëmzebréngen, wat deem seng 51 Joer al Mamm awer verhënnere konnt. Si huet sech virun hire Jong geheit, fir en ze schützen. D’Fra huet een oppene Schädelbroch erlidden. Och hire de 15 Joer ale Bouf huet probéiert, dertëscht ze goen, ma hie gouf mat Trëtt, Bëss a Schléi vum Ugräifer blesséiert. Dem 25 Joer ale Mann ass et schliisslech gelongen, den Ugräifer ze iwwerwältegen. Dobäi krut hien och Hëllef vun anere Passagéier.

Dem Parquet no ass de Mann strofrechtlech dem versichten Doudschlag an der geféierlecher Kierperverletzung schëlleg. Wéinst senger psychescher Krankheet ass hien awer scholdonfäeg. Hien ass an engem psychiatresche Spidol. Zu der Saach hätt hie sech bis ewell just “fragmentaresch” geäussert. Hien hätt dobäi bestridden, d’Ofsicht gehat ze hunn, een ëmzebréngen.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
Zweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Franjo von Allmen gewënnt och de Super-G
1
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Moderniséierung geplangt
Brauch Lëtzebuerg en neie Fluchhafen?
Video
63
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Weider News
Nach dem schweren Zugunglück in Andalusien mit 46 Todesopfern hat der spanische Regierungschef Pedro Sánchez im Parlament Aufklärung zugesagt und zugleich die Sicherheit bei der spanischen Bahn betont.
Sánchez nom déidlechen Zuchaccident
Spuenesch Bunn ass sécher, gëtt awer weider verbessert
Im Fall der entführten Mutter von US-Starmoderatorin Savannah Guthrie ist US-Medienberichten zufolge ein Mensch zur Befragung festgenommen worden. CNN zufolge wurde bislang keine Anklage gegen die festgenommene Person erhoben.
US-Medie mellen
Mamm vun US-Moderatorin entfouert: Verdächtege festgeholl an nees fräigelooss
Video
Sinkender Absatz: Der niederländische Brauereikonzern Heineken will sparen und in den kommenden zwei Jahren "5000 bis 6000 Stellen streichen. Heineken verwies am Mittwoch auf "schwierige Marktbedingungen".
Schwiereg Maartkonditiounen
Heineken sträicht bis zu 6.000 Plazen an den nächsten zwee Joer
Video
Angscht an Zerspléckung
US-Amerikaner mat Lien zu Lëtzebuerg iwwer d'Situatioun zu Minneapolis
9
In Berlin ist ein Säugling an den Folgen einer Infektion mit Meningokokken gestorben. Das rund drei Monate alte Baby wurde am 24. Januar mit Hautausschlag und Bewusstseinstrübung in die Rettungsstelle einer Klinik gebracht.
Vu Mënsch zu Mësch iwwerdrobar
Puppelchen zu Berlin no Infektioun mat Meningokokke gestuerwen - zweet Kand ugestach
E Minus vun dräi Plazen
Lëtzebuerg läit am neie Welt-Antikorruptiounsindex op der 8. Plaz
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.