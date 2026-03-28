Virun der Insel Kreta22 Flüchtlinge hunn de Wee vu Libyen eriwwer a Griicheland net iwwerlieft

Passagéier vu Boot ware 6 Deeg ouni Iessen an Drénken um Mier ënnerwee, 26 konnte gerett ginn.
Update: 28.03.2026 10:56
D'Insel Kreta
Am Mëttelmier si bei enger Iwwerfaart mat engem Flüchtlingsboot vu Libyen a Griicheland 22 Leit ëm d’Liewe komm. 26 Migranten hunn um Boot iwwerlieft. Dës goufen e Freideg den Owend vun engem Schëff vun der EU-Grenzschutzagence Frontex virun der Insel Kreta gerett.

D’Boot hätt wärend dem Trajet d’Orientéierung verluer an d’Passagéier wiere 6 Deeg ouni Iessen an Drénken um Mier gewiescht. Déi griichesch Autoritéiten hunn iwwerdeems déi presuméiert Schleiser, 2 Männer aus dem Süd-Sudan, festgeholl.

