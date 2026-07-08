E fräiwëllege Pompjee vun 22 Joer ass e Mëttwoch de Moien an der franséischer Savoie ëm d'Liewe komm, wéi hien zesumme mat senger Ekipp géint e Bëschbrand gekämpft huet. D'Feier hat sech zanter der Nuecht an engem Beräich mat staarke biergof- a biergof-Passagen ausgebreet.
Géint 5 Auer moies ass de Mann duerch Fielsen, déi ofgebrach sinn, iwwerrascht ginn an dobäi liewensgeféierlech blesséiert ginn, wéi d'AFP mellt. De franséischen Inneminister Laurent Nuñez huet d'Noriicht um soziale Reseau X confirméiert an der Famill an de Kolleege vum Affer säi Matgefill ausgedréckt.