Wafferou schonn nees um Enn?Donald Trump annoncéiert "haart" Attacken op den Iran an der Nuecht

Den US-President Donald Trump huet nei Attacken op den Iran annoncéiert. "Ech wäert se e bësse virwarnen, mir wäerte si haut an der Nuecht richteg haart treffen", sou den US-Staatschef en Donneschdeg um Bord vum Nato-Sommet zu Ankara an der Tierkei. D'iranesch Regierung géif all Dag géint d'Kader-Ofkommes, op dat ee sech Mëtt Juni gëeenegt hätt, verstoussen.
Nodeems an der Strooss vun Hormus dräi Tanker beschoss gi sinn, huet d'US-Arméi an der Nuecht op e Mëttwoch 80 Ziler am Iran attackéiert. Teheran huet sengersäits mat Géigenattacken op US-Stëtzpunkten an der Regioun reagéiert. Den Donald Trump huet dann och annoncéiert, dass d'Wafferou mam Iran eriwwer wier.
D'Finanzmäert hunn dann och schonn op dës Annonce reagéiert. E Mëttwoch ass de Präis vum Ueleg ëm 5 % vun 72 op d78 US-Dollar de Barrel geklommen.