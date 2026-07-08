Am Kader vun enger Verkéierskontroll am US-Bundesstaat Texas huet ee Mataarbechter vun der ëmstriddener Awanderungsagence ICE ee Mexikaner erschoss, dee senger Famill no schonn zanter 35 Joer an den USA gelieft huet.
ICE-Agenten hätten en Dënschdeg probéiert, den Auto vum Lorenzo Salgado ze stoppen, huet den US-Ministère fir Bannenzeg Sécherheet op X erkläert. De Mann hätt "versicht, laanscht eng Festnam ze kommen."
"Eisen Informatiounen no ass hie géint een ICE-Won gerannt, huet mëndlech Uerderen ignoréiert an huet säin Auto als Waff agesat, fir ze probéieren, een ICE-Agent ze iwwerrennen, wouropshin eise Mataarbechter an Noutwier vu senger Déngschtwaff gebrauch gemaach huet", esou de Ministère. De Salgado wier ugeschoss ginn an an ee lokaalt Spidol bruecht ginn, wou hin u senge Blessure gestuerwen ass.
Dem Salgado säi Jong huet op Facebook erkläert, säin "haart schaffenden, mexikanesche" Papp wier um Wee op d'Aarbecht op engem Chantier gewiescht, wou hien erschoss gouf. "Mäi Papp huet dat net verdéngt", esou de Ronaldo Salgado. "Mäi Papp huet zanter bal 35 Joer an dësem Land geschafft an huet um Chantier geschafft, fir mech, meng zwee Bridder a meng Mamm ze versuergen."
De Virfall ass deen éischten déidleche Waffen-Asaz vun ICE-Agenten, zanterdeem am Januar d'US-Staatsbierger Renee Good an Alex Pretti erschoss goufen. Si waren an zwee verschiddene Virfäll zu Minneapolis ëm d'Liewe komm. Hiren Doud hat massiv Protester géint déi strikt Awanderungspolitik vum President Donald Trump a géint ICE ausgeléist.