D'US-Arméi huet bei neien Ugrëff op den Iran eegenen Aussoen no iwwer 80 Ziler an d'Viséier geholl. Ënnert anerem wieren an der Nuecht op e Mëttwoch iranesch Loftverdeedegungssystemer ugegraff ginn, huet den US-Regionalkommando Centcom matgedeelt. Och Kommando-Basen a Radaranlagen, genee wéi Dosende Booter vun den iranesche Revolutiounsgarde wieren ugegraff ginn.
D'Ugrëff wieren an en ëm d'Strooss vun Hormus geschitt, huet Centcom matgedeelt. Hiert Zil wieren "Loftverdeedegungssystemer, Féierungs- a Kontrollariichtungen, Küste-Radaranlagen, d'Fäegkeete fir den Asaz vun Anti-Schëffsrakéiten an iwwer 60 kleng Booter vun den Islamesche Revolutiounsgarden" gewiescht.
D'US-Arméi huet d'Ugrëffswell domat begrënnt, datt dräi Schëffstankeren am Beräich vu der Strooss vun Hormus attackéiert gi wieren. Washington gëtt Teheran d'Schold un den Ugrëff. "D'iranesch Aggressioun war ongerechtfäerdegt a geféierlech a stellt een eklatante Verstouss géift d'Wafferou duer", huet Centcom erkläert.
D'Féierung zu Teheran huet no den Ugrëff an der Nuecht mat Revanche gedreet: "Den Iran sprécht eng eescht Warnung virun de Follge vum Vertragsbroch duerch d'USA aus", huet et an enger Erklärung geheescht, déi vum Ausseministère op Telegram publizéiert gouf. Den Iran géif "decidéiert Mesuren ergräifen, fir seng Interessen a seng national Sécherheet ze verdeedegen.
Den NATO-Generalsekretär Mark Rutte huet iwwerdeems schonn op d'Ugrëff reagéiert a si "absolutt noutwenneg" genannt: "Ech mengen et war absolut noutwenneg, well wann een eng Wafferou huet an den Iran dogéint verstéisst - mir hunn dat gëschter geschéie gesinn mat Schëffer, déi attackéiert goufen - ech mengen dann ass et absolutt noutwenneg datt d'USA mat Stäerkt reagéieren", sot hien um NATO-Sommet zu Ankara viru Journalisten.