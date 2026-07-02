RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Éischt Fäll waren u Bord vu CroisièresschëffWHO erkläert Ausbroch vum Hantavirus fir eriwwer

AFP, iwwersat vun RTL
Zenter dem 25. Mee goufen et keng Neiinfektiounen mam Hantavirus méi.
Update: 02.07.2026 22:19
© Photo by JORGE GUERRERO / AFP

D'Weltgesondheetsorganisatioun huet den Ausbroch vum Hantavirus, dee säin Ursprong op engem Croisièresschëff hat, dat ënner hollänneschem Fändel gefuer ass, fir eriwwer erkläert.

No Ausbroch vun Hanta-Virus
Croisièresschëff "Hondius" ënnerwee a Richtung Teneriffa

Wéi de WHO-Direkter Tedros Adhanom Ghebreyesus en Donneschdeg op enger Pressekonferenz matgedeelt huet, wier déi lescht Persoun, déi Kontakt mat enger vun de Persounen hat, déi u Bord vum Schëff dem Virus ausgesat waren, nom Enn vun hirer Quarantän negativ op de Virus getest ginn.

Domat wieren zanter dem 25. Mee keng Neiinfektioune vum Virus méi gemellt ginn. Et wier een dowéinst Frou, den Enn vum Ausbroch vum Hantavirus ze annoncéieren.

Am meeschte gelies
Prezisioune vum Parquet iwwer Mord zu Märel
Läich war belsche Staatsbierger, Dot beim presuméierten Täter doheem geschitt
Resultater vun de Premièresexamen
74 Prozent hunn et direkt gepackt, 179 Mol gouf et en "Excellent"
7
Urteel am Fall ëm den Doud vum Emran
Ënnert anerem 12 Méint Prisong mat Sursis a Geldstrof fir den Haapt-Sculpteur
Video
Audio
Decisioun vum Verwaltungsgeriicht
Chirurg Philippe Wilmes bleift weider suspendéiert
An der Nuecht op en Donneschdeg
Geeschterfuerer verursaacht Accident mat zwee Blesséierten am Tunnel Markusbierg
Weider News
Südfrankräich
3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert
Damaskus
Op d'mannst fënnef Doudeger bei Explosioun vu Bomm a syrescher Haaptstad
Ein elfjähriger Junge hat in Thailand mit dem Lieferwagen seiner Eltern eine Pilgergruppe erfasst und neun buddhistische Mönche getötet. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unglück im Nordosten des Landes mehr als 20 weitere Mönche verletzt.
Thailand
Jong vun 11 Joer fiert mat Liwwerwon a Grupp vu Pilger - néng Mënche stierwen
Projet vum Trump-Eedem Jared Kushner
Eskalatioune bei Maniff géint Hotel an Naturschutzgebitt zu Tirana an Albanien
2
Google has been trying to overturn a record EU antitrust penalty before the European Court of Justice
Wéinst anti-kompetitive Praktiken
Europäesche Geriichtshaff confirméiert Rekord-Strof vu 4,1 Milliarden Euro fir Google
Un immeuble résidentiel détruit à Kiev, le 2 juillet 2026
13 Doudeger a méi wéi 86 Blesséierter
Kiew en Donneschdegmoien op en Neits vu grousser russescher Loftattack getraff
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.