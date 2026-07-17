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Site vu Rëschtungsfirma mat Dron iwwerflunn37 Joer ale Moldawier zu München wéinst Spionage festgeholl

AFP, iwwersat vun RTL
De Mann gëtt beschëllegt, eng Dron iwwert de Site vun enger Rëschtungsentreprise zu München geflunn ze hunn.
Update: 17.07.2026 15:36
In München ist ein Mann aus Moldau festgenommen worden, der eine Drohne über das Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens gelenkt haben soll. Es besteht der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder machte, um sie weiterzugeben.
© AFP/Archiv

Dat deelt de Parquet vu Bayern mat. Et besteet deemno de Verdacht, datt hie sécherheetsrelevant Biller a Videoen iwwer Ugeleeënheete vun der Landesverdeedegung soll gemaach hunn, fir dës un ausländesch oder aner verbuede Gruppe weiderzeginn.

D'Dron huet hien deemno e Mëttwoch den Owend fléie gelooss, konnt dunn awer duerch Hiweiser aus der Bevëlkerung gepëtzt ginn. Et gouf en Haftbefeel wéinst Spionageverdacht erlooss. Den Ament befënnt sech de 37 Joer ale Verdächtegen an Untersuchungshaft, well d'Enquête nach leeft, wollt de Parquet fir den Ament keng weider Detailer nennen.

Réischt am Juni hat de Verfassungsschutz gewarnt, datt Drone méi dacks fir Spionage- oder Sabotageaktiounen an den Asaz kéimen. Déi entspriechend Technologie géif sech mat "enormem Tempo" weiderentwéckelen. Drone géifen ëmmer méi kleng, onopfälleg a prezis ginn an d'Kamerae géifen eng ëmmer méi héich Opléisung besëtzen. Militäresch Objeten, Logistikrouten oder Industriesitte wiere besonnesch fir auslännesch Geheimdéngschter vu groussem Interessi, sou nach de Verfassungsschutz.

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